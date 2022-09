Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena, es el otro bastión de la fusión con Don Benito. Presidente de la Diputación de Badajoz, asegura que nunca había vivido un proceso electoral como el del 20 de febrero. «No he votado para que me elijan a mí, sino al futuro de los chicos y chicas que hoy no pueden votar pero que depositan en nosotros la confianza de un futuro de vida en el que poder tener su proyecto de vida en la nueva ciudad», dijo en esa histórica jornada a los medios. Está convencido de que los plazos se van cumplir y que en 2027 habrá una nueva ciudad, fruto de la unión de los municipios de Villanueva de la Serena y Don Benito, que será la tercera ciudad de Extremadura.

¿Ve más cerca el final del proceso de unión entre los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena? La concesión de la Medalla de Extremadura es un orgullo y un espaldarazo al proceso, pero ni lo acelera ni lo ralentiza. Simplemente es un reconocimiento al esfuerzo, a la generosidad, y a la altura de miras de dos municipios que ha decidido unir sus destinos para que el futuro de sus hijos e hijas sea mejor y que además eso contribuya al desarrollo y progreso de Extremadura. El proceso está muy avanzado y sigue alcanzando los hitos que inicialmente se tenían previstos en tiempo y forma. Evidentemente desde el punto de vista de la comunicación suenan más los elementos que tienen que ver con lo emocional. La realidad es que las comisiones que en su día se pusieron en marcha van a buen ritmo y ofrecerán a finales de este año o principios del próximo sus conclusiones para ir al convenio de fusión. Ha sido un proceso no exento de discrepancias ¿Han servido para enriquecer el proyecto final? Cualquier proceso de cambio siempre genera inseguridades e inquietud. Tenemos que resetearnos y eso siempre muestra resistencias cuando de lo que se trata es cambiar lo que vienes haciendo históricamente a algo nuevo que no se conoce en profundidad qué será pero creemos mejor. La polémica va unida siempre a cualquier proceso de cambio y especialmente en Extremadura, donde siempre tendrás a un grupo que se oponga. En cualquier caso lo importante en procesos como éste es la firme determinación y más cuando es política y viene mandatada por los ciudadanos a través de una consulta popular. Parece que el año 2027 como la fecha en la que ya habrá un solo municipio ¿La ve factible? A día de hoy es perfectamente factible esa fecha. La pandemia ralentizó el proyecto porque cambiaron las prioridades y las urgencias fueron otras. Estoy convencido de que en 2027 será la fecha en la que se habrán ensamblado todas y cada una de de las cuestiones legales que son obligatorias y habremos iniciado un camino nuevo de esta nueva etapa que comenzó el 20 de febrero con una respuesta masiva en los dos municipios, porque masiva fue la exigencia que nos marcamos para que el proceso naciera con fortaleza. La propuesta parece que parte del propio presidente de la Junta de Extremadura ¿les llena de más satisfacción? Sí. Las Medallas de Extremadura se conceden por un proceso de participación ciudadana a través de instituciones y asociaciones. La presidencia se reserva el otorgamiento de una de esas Medallas atendiendo a los mismos criterios. Es un orgullo doble porque Guillermo Fernández Vara nos ha acompañado desde el inicio del proceso, conoce el esfuerzo que supone, pero sabe lo que significa para el crecimiento de Extremadura, como el proyecto más importante desde el punto de vista económico, social y humano. La fusión no solo nos convertirá en el tercer municipio más importante de la región, sino también como palanca del proceso de cambio. "Los ciudadanos están viviendo el proceso de fusión con una ilusión desbordante" ¿Cómo están percibiendo los ciudadanos a nivel de calle este reconocimiento? ¿Es un proceso que viven con ilusión? Lo están viviendo con una ilusión desbordante. La Medalla de Extremadura ha venido a reconocerlos a ellos esa capacidad de anticipación, porque su voto positivo no lo daban tanto por ellos sino por sus hijos y nietos. Las grandes consecuencias desde el punto de vista económico, social y de empleo no van a ser para ellos sino para los jóvenes que aún no tenían edad legal para hacerlo. Todos los extremeños a través de sus instituciones han pensado en nosotros para que este proyecto de país, de cómo desde el municipalismo se puede construir a España y llegar a la meta en 2027. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tienen que dar? Los pasos ya están dados, desde el punto de vista del mandato ciudadano. Ahora comienza todo el proceso legal, con la constitución de las comisiones de Coordinación General, Urbanismo, Hacienda y Patrimonio, y Recursos Humanos. Estas formadas por miembros de ambas corporaciones, tanto políticos como técnicos. En ellas se identifican los elementos necesarios y sus conclusiones servirán de elementos para configurar el expediente de fusión. Una vez las tengamos se reunirán los plenos para aprobar el convenio de fusión, y una vez aprobado se eleva a la comunidad autónoma que es la responsable de aprobarla fusión en consejo de gobierno. Creo que los objetivos marcados se van a cumplir y llegar al 2027 con un solo alcalde y una sola corporación. ¿Cómo imagina la nueva ciudad de 2027? Me la he imaginado muchas veces. Veo a la nueva ciudad como una ciudad sin frenos. Don Benito-Villanueva y al revés siempre han sido un freno el uno para el otro. Han sido dos ciudades históricamente frenadas en sus expectativas y posibilidades. Será una ciudad donde se podrá reivindicar todo, exigir aquello que nos corresponde y que contribuirá a ser factor de crecimiento en Extremadura, en una zona desde el punto de vista agroalimentario ampliamente desarrollada que tiene altas expectativas, donde el peso de lo público es bajo y el de lo privado muy fuerte. Será una ciudad muy dinámica. El sector privado logrará que las empresas puedan crecer y que encuentren aquí elemento clave para su posible crecimiento.