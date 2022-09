Celebramos un nuevo Día de Extremadura, un día de reivindicación y para ello ha de ser también un día de reflexión, de análisis, de ver qué somos, qué queremos ser, dónde estamos y a dónde queremos llegar, pero sobre todo ha de ser un día de mirar al frente, al futuro que tenemos por delante, y un día de Sentir Extremadura.

Cuando se siente es cuando se actúa, que es lo que todos y todas, cada uno desde su posición, tenemos que hacer y, de hecho, sin duda, muchos y muchas hacen cada día.

Este mes de septiembre de 2022 es para la Diputación de Cáceres y para mí, como presidente, un mes especial: se abren las puertas y las ventanas del Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero; se escucharán ya por sus pasillos el caminar de jóvenes venidos de muy distintos puntos de la región; conversaciones en las salas compartidas, en las habitaciones y a la entrada de la conocida Casa Palacio de los Pereros, en la plaza de su mismo nombre, en pleno corazón de Cáceres.

Esta fue una apuesta de la que fuera presidenta y compañera, Charo Cordero, un compromiso también de este equipo de gobierno de la Diputación de Cáceres con nuestros pueblos, con nuestros jóvenes que, independientemente del municipio donde residan, grande o pequeño, piden tener las mismas oportunidades para formarse. Hoy tenemos una posibilidad más con este centro.

El papel de la juventud en el desarrollo rural ha de ser revisado y esperamos poder incrementar su participación

Y esto no es solo una acción puntual, no. Esto es reflejo de toda una filosofía de vida y de política, es parte de todo un plan estratégico que hemos ido desarrollando para luchar contra el despoblamiento de las zonas rurales, y para ello, la formación ha de estar en el centro. Los y las jóvenes deben tener el foco de nuestras políticas acompañándoles en sus sueños.

Son muchos los pasos que hemos venido dando y que seguiremos dando y, me gustaría en este Día de Extremadura, mirar a ese sector de la población que es el que puede dibujar el futuro de la provincia, el futuro de la región.

Pero, además, hay algo muy claro, que ya se apunta en la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027, «Los jóvenes no solo deben ser artífices de su propia vida, sino que también deben contribuir a lograr un cambio positivo en la sociedad. Para que los jóvenes puedan aprovechar plenamente las actuaciones de la UE, estas deben reflejar sus aspiraciones, su creatividad y su talento, y responder a sus necesidades».

Es este uno de los puntos que la Diputación de Cáceres se ha marcado para avanzar en el reto demográfico: fomentar una política más ambiciosa de juventud. El papel de la juventud en el desarrollo rural ha de ser revisado y esperamos poder incrementar su participación en todas y cada una de nuestras estrategias territoriales. La participación es absolutamente necesaria y tenemos que impulsarla.

Claro que esa formación de la que hablamos para las nuevas generaciones de nuestros pueblos, comienza con el apoyo a la escuela, a los centros educativos rurales. Y en este sentido, estamos volcados para potenciar herramientas de trabajo en red, ya hemos podido ver sus beneficios durante la pandemia. Es esta una manera de poder facilitar el trabajo a los profesionales de estas escuelas y ampliar sus instrumentos y medios para la enseñanza.

Estos últimos años de pandemia, la obligación, en muchos casos, de trabajar en casa y la posibilidad, en otros muchos, de poder trasladarse al medio rural y seguir trabajando desde él, ha llevado a una nueva percepción de los pueblos. Una percepción positiva y llena de futuro que tenemos que aprovechar.

En este tiempo, en el trabajo coordinado que venimos haciendo desde la Diputación con las mancomunidades, con los grupos de Acción Local, con los ayuntamientos y asociaciones, hemos podido ver que la ciudadanía, jóvenes y menos jóvenes, se dirige a sus municipios con otra mirada. A ello contribuye sin duda el enorme esfuerzo que se hace por mantener unos servicios adecuados, unas carreteras que son reconocidas, por la Asociación Española de Carretera, como las de mejor firme después de las vascas; también el trabajo que estamos desarrollando en digitalización, para este año tenemos casi 8 millones de euros previstos, así como programas como Activa Emplea, Juventas Emprende, Juventas Forrma, ReActiva Rehabilita o los Premios de Innovación Empresarial, por los que ya han pasado 270 iniciativas empresariales para establecerse en los pueblos de la provincia.

Pero a estos programas y otros muchos, se suma también el esfuerzo por conseguir de verdad la cohesión territorial. Este año está siendo clave también para que no haya en nuestro territorio ni un solo municipio en exclusión financiera. Nosotros ya queremos hablar de inclusión, inclusión financiera, porque no se puede permitir que ciudadanos y ciudadanas de un pueblo tengan que desplazarse kilómetros para poder consultar su cartilla o para poder disponer de su dinero. Ahí, la Diputación ha estado y estará. Es más de un millón de euros el que destinamos para conseguir, en colaboración con los ayuntamientos, que las entidades bancarias se comprometan a instalar cajeros o a abrir oficinas con presencia física al menos dos días a la semana.

Medidas como estas y como los programas que he ido mencionando hacen que el que llegue a los pueblos eche una mirada a un lado y a otro y se encuentre con los servicios necesarios para establecerse, para vivir, y con la posibilidad de dar forma a su vida personal, familiar y laboral.

Esto lo hemos percibido también muy claramente en una nueva cita: JATO, que hemos celebrado este año 2022. Durante una semana, la ciudad monumental de Cáceres fue conquistada, cautivada, por el mundo rural.

Con una inmensa fuerza, alegría y esperanza conseguimos reunir a las 14 comarcas de la provincia en el centro de Cáceres. Pudieron mostrar allí sus capacidades, sus oportunidades, su competitividad empresarial, su adaptación a los cambios, su calidad de vida, de servicios y de infraestructuras que estamos entre todos consiguiendo, y allí pudimos ver muchos rostros jóvenes, acompañando a otros ya maduros, pero todos, unos y otros, llenos de fuerza.

Pudimos ver cómo vamos avanzando en ese camino que nos hemos marcado, que es la mejora de los entornos productivos locales, de modo que sean tractores a nivel laboral, económico y de innovación. Apreciamos el empeño y los avances en la diversificación económica del medio rural, para lo que tenemos que seguir trabajando en la formación y en la innovación de las empresas, en la digitalización del comercio y del turismo, con programas como el que tenemos en marcha con 900.000 euros, ‘Nodos Turísticos y Comerciales 4.0’, así como en la puesta en valor de nuestros productos, su promoción y la búsqueda siempre de nuevos mercados.

Lo vimos en JATO, como digo, pero lo vemos día a día, así que me gustaría volver a insistir en algo que creo absolutamente necesario: la unión y la colaboración. Me consta que todos y todas queremos a nuestros pueblos, y los queremos con vida. A partir de aquí tenemos que hacer lo imposible para conseguir un consenso social y político en todas y cada una de las medidas que tomemos ante el reto demográfico; conseguir el mayor grado de acuerdo posible entre grupos y partidos políticos, sí, pero, sobre todo, entre la sociedad, entre pueblos y comarcas, porque son ellos los gestores del cambio. Si no es así solo se podrán poner en marcha acciones temporales y sin una mirada larga, y puedo asegurar que muchos y muchas no estamos dispuestos a ello, más que nada porque Sentimos Extremadura profundamente!

* El autor es presidente de la Diputación de Cáceres