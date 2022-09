El Guadiana baja en una década un 89,5% el trasvase a Portugal

Un total de 3.700 hm3 (hectómetros cúbicos) en la última década. Es la cantidad de agua que España ha transferido a Portugal a través del Guadiana. Esta entrega forma parte de los compromisos adquiridos entre los dos países a través del Convenio de Albufeira, con el que desde 1998 se regula el reparto de los caudales hidrológicos compartidos.

Pero, si se va al detalle, lo que resalta es el contraste y la caída de este trasvase en tan solo una década. Si en el año 2012/13 era de 600 hm3, en el último año hidrológico del que se tiene registro, el 2021/22, la situación es muy diferente. Tal y como apuntan fuentes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana: «En este año, teniendo en cuenta el porcentaje de precipitación acumulada y la situación de sequía que permite la excepción al volumen mínimo, la única obligación para el año hidrológico 2021/2022 es el mantenimiento de un caudal medio diario de 2m3/segundo en el Azud de Badajoz», detallan.

La cuenta es sencilla: en el último año el caudal de agua del Guadiana que ha pasado de España a Portugal es de solo 63,072 hm3, con lo que la reducción con respecto a 2012 es de casi un 89,5%.

Esta «situación de excepción» se ha repetido en otros dos años hidrológicos de la última década: en el 2017/2018 y en el 2020/21.

La gestión

«El Convenio de Albufeira se debería revisar. Fue una copia de lo que se hacía en Europa con los caudales de los grandes ríos y los nuestros tienen otras condiciones, porque están sometidos al clima mediterráneo. Aquí no hay por ejemplo deshielo que los llenen», dice tajante Julián Mora Aliseda.

Este profesor de Geografía en la Universidad de Extremadura (UEx) viene criticando lo que considera unos «planteamientos hidroilógicos» que hacen que la región, dice, no esté aprovechando los recursos hídricos que puede aportar el Guadiana: «Desde Orellana y La Serena hasta Portugal hay 30.000 km2 sin presas para retener el caudal del río, salvo la de Alange, que tiene muy poca capacidad. La última gran presa construida fue la de La Serena en 1997 y ahora más del 50% de presas y azudes que se están demoliendo en Europa se hace en España, ¿cómo vamos a mantener el suministro, la industria, el turismo o el regadío? No hay una política de embalses», lamenta.

Mora Aliseda discrepa sobre el supuesto «mantenimiento ecológico» de los ríos y recuerda: «Ahora están sometidos a una sequía pertinaz, pero es habitual que los caudales, a veces, se sequen. Cuando era pequeño se podía cruzar a pie el Guadiana algunos años. Si no ha llovido para que no corra, que no corra, cuando haya agua suficiente, correrá», describe y habla de «expolio»: «¿Cómo estando la mayoría de los grandes embalses de la cuenca del Guadiana entre el 13 y el 20% de su capacidad se desperdician los recursos hídricos en tiempos de sequía? En la última que hubo, entre 1991 y 1995, antes de firmarse el Tratado de Albufeira, el río Guadiana a su paso por Badajoz y Mérida no corría, como era lógico sin suficientes aportes pluviométricos. Sin embargo, el río ahora mismo está soltando agua a raudales», expone.

El profesor recuerda que el embalse de Alqueva, inaugurado en 2002 por el país vecino, estaba planteado para que tuviera un «caudal mínimo» y, sin embargo, se ha llenado «varias veces». Además, señala: «Desde mayo para acá se está transfiriendo de media 4,5 hm3/segundo, más del doble de lo que se debería».

Mora Aliseda asegura que, si se dejara de lado «una mentalidad demasiado ingenua», se podría aprovechar el Guadiana «más y mejor» y remacha que el problema que sufre no es solo la actual sequía, sino la falta de una política hidrológica seria y que se acumula «muy poca agua».