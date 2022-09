Extremadura vuelve hoy al ‘cole’ con quejas por falta de docentes y sin libros

Extremadura espera una vuelta al cole cargada de polémica. El segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (Bachillerato lo hará mañana) regresan hoy a las aulas con quejas por falta de docentes, con el anuncio de una manifestación y con los alumnos sin libros de texto. Y es que la falta de previsión ha hecho que los preparativos para este inicio de curso hayan sido a contrarreloj. La causa ha sido el retraso en la región de la publicación de los nuevos currículos, que han tenido que ser adaptados a la nueva ley de educación (la Lomloe o popularmente conocida como ‘Ley Celáa’). Salieron a finales de agosto, por lo que los equipos directivos han tenido menos de diez días para cuadrarlo todo: Ha habido que adaptar horarios y programaciones a esta nueva norma.

Será un curso atípico, ya que unos cursos (los impares) se regirán por la nueva legislación y los otros por la antigua (la LOE). La organización ha sido compleja. «Dependiendo de si se atiende a una ley o a otra las asignaturas tienen diferente carga horaria e incluso se imparten por especialistas diferentes. Es imposible calzar todo», afirma la directora del colegio Moctezuma en Cáceres, Concepción Salgado. Y pone un ejemplo: Música y Plástica en los cursos que dependen de la ley antigua son impartidas por docentes diferentes y con la nueva normativa las dos asignaturas se fusionan en una (Educación Artística) y tiene que ser enseñada por el maestro de Música. «Si en colegios como el nuestro (con dos líneas) es complicado, en un CRA (Centro Rural Agrupado) debe ser imposible», reconoce. Haciendo referencia a que en estos colegios hay menos docentes y las aulas suelen concentrar a alumnos de varios cursos, con lo que puede que un mismo aula se rija por las dos leyes, unos estudiantes por una y otros por otra.

El retraso en la publicación de los currículos llevará además a que los cursos impares (los que dependen de la ‘Ley Celáa’) comiencen sin libros. Las editoriales no han tenido tiempo de modificar los contenidos de las materias y adaptarlos a lo que exige la Consejería de Educación. «Ya preveíamos que se iba a dar esta situación así que hemos decidido que las tres primeras semanas van a ser de refuerzo y de evaluación, para comprobar qué nivel tiene cada clase», explica la directora de este colegio cacereño. Lo mismo harán en los centros concertados, como el Licenciados Reunidos, también en la capital cacereña. «Empezaremos con la evaluación inicial, viendo el nivel de los alumnos. No es un problema porque el libro es una herramienta más sin la que se puede trabajar», añade su director, Francisco Álvarez.

Y este encaje de bolillos para conseguir cuadrar los horarios a la nueva ley ha llevado asimismo a que este próximo curso los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil no cuenten con un maestro de Educación Física. El nuevo currículum ha ampliado las horas de esta asignatura en Primaria, por lo que los especialistas no tienen huecos libres para cubrir las de Infantil, como se hacía hasta ahora, y Educación no contratará a más docentes para ello.

No está en el currículum

En realidad esta asignatura no se contempla en el currículum de esta etapa, sino que está dentro de lo que se conoce como «crecimiento en armonía», pero hasta ahora los alumnos sí tenían un maestro especialista, que trabajaba con ellos principalmente la psicomotricidad. «El tratamiento de la Educación Física en Educación Infantil es idéntico al de cursos anteriores y al de otras normas educativas. Las competencias y los saberes de Educación Física están incluidos en las áreas de la etapa. Es decir, en los distintos bloques de la Educación Infantil. No aparece referencia explícita de la materia ni en los reales decretos antiguos, ni en el real decreto actual, ya que se incluye dentro de las áreas de la Educación Infantil. Por lo que la plantilla de estos profesionales no se ha visto afectada por la entrada en vigor del nuevo currículo de Educación Infantil», apuntan desde la Consejería. Los padres han mostrado ya su malestar por esta decisión.

Los colegios eliminarán todas las normas covid después de tres cursos en pandemia

Por otro lado, esta primera semana de curso comenzará también con una manifestación, convocada por los maestros interinos de Educación Primaria, que continúan con su lucha para reivindicar su especialidad. Será este sábado, 17 de septiembre, en Cáceres (saldrá a las 11.00 horas del paseo de Cánovas y discurrirá hasta la plaza Mayor). El colectivo ya inició septiembre con una concentración en Mérida y se manifestó también el pasado 7 de septiembre junto al Teatro Romano de la capital autonómica, coincidiendo con el acto de entrega de medallas. Exigen que las plazas de Educación Primaria sean cubiertas por funcionarios e interinos de esta categoría y no por los de otra especialidad.

Lo que ocurre es que los centros deben cuadrar sus horarios en función de los docentes que envía la Consejería a cada colegio, que son siempre insuficientes. Y lo que hacen para ‘tapar’ esas faltas es que, cuando a un maestro especialista le faltan horas por cubrir, se les asigna una tutoría en Primaria. Están habilitados para ello por ley, pero los afectados lo consideran un agravio comparativo. Tanto es así que en el primer llamamiento de vacantes de este año solo se convocaron 56 para esta especialidad (frente a las 200 del año pasado) y solo seis a jornada completa. El pasado 5 de septiembre se realizó otro llamamiento masivo, de 400 plazas para todo el cuerpo de maestros. Pero de ellas solo 101 eran para Primaria y únicamente 24 hasta final de curso.

La vuelta al ‘cole’, eso sí, será ya sin restricciones covid. Después de tres cursos en pandemia, este año los centros escolares se despiden de mascarillas, accesos escalonados, circuitos de entrada y salida, tomas de temperatura,... Y se recuperarán las excursiones y actividades colectivas, suspendidas desde marzo del año 2020.