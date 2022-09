Nuevos tiempos para el PP extremeño. Monago se va a Madrid, no manda ya en Extremadura y la nueva presidenta regional, María Guardiola, coloca sus piezas. Eso se traslada después de que el partido haya comunicado a la Mesa de la Asamblea de Extremadura algunos cambios de organización dentro del grupo parlamentario popular, donde la diputada Cristina Teniente adquiere más peso y protagonismo político a partir de ahora.

Hay que tener en cuenta que María Guardiola no es diputada autonómica, lo que le impide enfrentarse en sede parlamentaria con Guillermo Fernández Vara. No tiene mucha lógica que las preguntas o algunas interpelaciones al presidente de la Junta las siga haciendo Monago, quien tiene ya un pie en Madrid como nuevo presidente del comité de garantías del partido y senador por designación autonómica. En consecuencia, Monago dejará de ser presidente del grupo parlamentario y asumirá la presidencia del grupo popular Cristina Teniente, quien será portavoz como hasta ahora y, además, ostentará la presidencia, lo que supone la representación jurídica y política del mismo. Monago no dejará su escaño autonómico, pero se reubicará en el asiento final de la primera fila y tendrá un protagonismo menor.

Se da la circunstancia de que Cristina Teniente fue vicepresidenta de la Junta de Extremadura con Monago y después ha venido desarrollando en la oposición la labor de portavoz del PP en la Asamblea desde 2015. Es la diputada autonómica en ejercicio más veterana del PP (desde 2003), goza de amplio conocimiento legislativo y la nueva presidencia del PP la sitúa en primera fila. No en vano, Cristina Teniente, en su etapa como vicepresidenta de la Junta de Extremadura nombró a María Guardiola secretaria general de economía y hacienda y trabajó codo con codo con ella en la Consejería de Hacienda.

La nueva presidenta del grupo parlamentario ha dicho esta mañana al serle preguntada por los periodistas por estos cambios que "Monago tiene responsabilidades a nivel nacional que obligan a una atención directa en lo que está ahora, que es en el grupo parlamentario en el Senado y en el partido con responsabilidades directas en la dirección nacional" lo que conlleva realizar algunos ajustes. Estos "ajustes" -ha dicho- han sido registrados a través de escritos por el Grupo Popular en la Cámara extremeña, e incluyen también modificaciones en las portavocías adjuntas de la formación, motivados por un "paso al lado" en el Grupo de algunos compañeros que pasan a tener "más responsabilidad" en el partido a nivel regional tras la llegada a la presidencia de María Guardiola.

De esta manera, Juan Parejo deja de ser secretario general, un cargo que pasará a ocupar la diputada Gema Cortés, hasta ahora vocal, cuyo puesto éste último lo ocupará Víctor del Moral. Una de las portavocías adjuntas no se mueve, la seguirá desempeñando el diputado Luis Alfonso Hernández Carrón y la segunda que ocupaba Laureano León (presidente provincial del PP de Cáceres) pasará a manos de Pilar Pérez García. Las otras dos vocalías del grupo no cambian y seguirán siendo para Diego Sánchez Duque y Pilar Gómez de Tejada.

Estos cambios llevan implícito movimiento de escaños dentro de la bancada, una cuestión no menor que denota quién manda en el grupo parlamentario y ostenta la dirección. De esta manera, igual que Monago pasa al escaño situado en el último banco de la primera fila, Juan Parejo sale de este emplazamiento para situarse en la última fila en el escaño 50.

Fuentes del PP señalan que la nueva dirección del PP comunicó ayer los cambios al resto de diputados y demás cargos tras su registro en la Asamblea de Extremadura. Lo que se traslada es que María Guardiola quiere colocar a sus puestos de confianza en los sitios estratégicos a efectos de reforzar el partido cara a los comicios municipales y autonómicos del año que viene.