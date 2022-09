Ninguna joven fue drogada con los pinchazos, según los análisis

No se han hallado restos de drogas en los cuerpos de las víctimas por pinchazos en la región. Así lo han confirmado a este diario fuentes judiciales después de recibir los resultados de los análisis toxicológicos realizados a las seis jóvenes que denunciaron haber sido agredidas con una jeringuilla este pasado verano, cuatro de ellas menores de edad. Los casos ocurrieron en Madrigal de la Vera, Medellín, Almaraz (2), Losar de La Vera y Castuera, todos durante fiestas nocturnas. En este último, además, el pinchazo provocó a la víctima una lesión física. Lo constataron los médicos que atendieron a la menor tras lo sucedido, quienes observaron que presentaba un hematoma compatible con la herida que provoca una aguja. Por el momento no hay ningún detenido ni sospechoso.

Todos están siendo aún investigados por los juzgados correspondientes. El más avanzado, tal y como adelantara este diario, es el de Castuera, donde el juzgado de esa misma localidad ha tomado ya declaración tanto a la menor como a sus representantes legales. Tras todas las pesquisas practicadas su titular decidirá su archivo provisional, hasta que aparezca el autor o nuevas pruebas. En el resto de los casos aún falta tomar declaración a las partes pero todo apunta a que serán igualmente archivados porque tampoco se ha localizado a los presuntos agresores.

Si se llegara a identificar a los presuntos culpables, los pinchazos se van a instruir como supuestos delitos leves de lesiones, porque han sido víctimas de una agresión física, en este caso con una jeringuilla. Sin embargo, al no existir restos de tóxicos en los cuerpos de las jóvenes, no se puede demostrar que hubiera sumisión química con la intención de agredirlas sexualmente, por lo que no podrán ser instruidos como delitos contra la integridad sexual.

Al no haber podido confirmar la sumisión química, los casos se investigarán como delitos leves de lesiones

De los seis pinchazos, solo cuatro de ellos han sido denunciados a la Guardia Civil (tres en Cáceres y uno en Badajoz), aunque todos se investigan después de que el Servicio Extremeño de Salud (SES) haya denunciado de oficio, tal y como recoge el protocolo de actuación elaborado para estas situaciones.

Según el resultado de las investigaciones, los pinchazos podrían ser instruidos como abuso o agresión sexual, lesiones o como coacciones. El delito leve de lesiones es claro, porque se ha agredido a la víctima con un objeto punzante. Pero podría agravarse a abuso o agresión sexual si se consigue demostrar que se pinchó a la víctima para intentar adormecerla con fines sexuales (para que fuera agresión sexual el juez debe entender el pinchazo como una forma de violencia, como ocurre en Extremadura). También puede considerarse como un delito de coacciones, si se produjo únicamente para asustar. En el caso de los denunciados en la región se quedarán en lesiones leves, al no haber sumisión química ni daños graves.