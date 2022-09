Presentamos los datos actualizados a día 15 de septiembre de 2022 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de porcino ibérico

No hay cambios con respecto a la situación que el mercado del ibérico está viviendo. El volumen de sacrifico, segunda tos de Asici, se incrementa mínimamente, al igual que el peso de sacrificio, pero las circunstancias que estamos viviendo ahora no es la oferta o demanda que pueda existir en el mercado, si no la descompensación que existe entre los precios del ganado en vivo y los precios de los productos nobles, tanto curados como en sangre, provocada esta última por la situación que estamos atravesando en España. En definitiva, mercado que a duras penas continúa reflejando una tímida tendencia alcista en un escenario de incertidumbre que iremos viendo cómo se desarrolla según vaya pasando el Otoño. A.G.P.G.