El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha declarado que no comparte el diagnóstico realizado por su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page sobre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, porque generar "confrontación permanente", así como "confusión, debate y división interna no conduce absolutamente a nada y no es bueno para el país".

Así ha respondido el presidente regional a preguntas de los medios sobre las declaraciones de Page antes de asistir a la inauguración de una jornadas de mujeres dirigentes organizadas por UGT este martes en Mérida. "Uno no puede ser leal a su país si no es leal a las herramientas que su país tiene para una sociedad más justa, lo que el PSOE ha pretendido hacer a lo largo de su historia", ha subrayado. Sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2023, Vara ha apuntado que se inicia un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas para que el resto de partidos puedan aportar "cosas que los hagan mejores". En este sentido, su voluntad es que se alcance un acuerdo y "si todos la tienen, lo habrá", ha asegurado.