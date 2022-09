El otoño registrará en Extremadura temperaturas superiores a los valores medios, mientras que las precipitaciones serán inferiores a la media; tras un verano extremadamente cálido y muy seco que termina el próximo 23 de septiembre. Es la predicción para los próximos meses y el balance de la etapa estival que se cierra que ha resaltado el delegado territorial de la Aemet en Extremadura, Marcelino Núñez. ¿Qué significa la predicción para el otoño? Que las temperaturas vayan a estar por encima de la media, no quiere decir que vaya a hacer calor, pero sí que los valores que alcancen serán más elevados que los valores medios que hay en los registros. En la misma línea, la predicción en cuento a las (inferiores a la media) no quiere decir que no vaya a llover, sino que se acumulará menos agua que la recogida por término medio en los otoños registrados.

«Viene la época de lluvias y no tenemos una señal clarísima en los modelos de que vaya a ser un otoño muy seco. Eso significa que lloverá, y que algo va a mejorar la situación de los embalses, porque lluvia va a caer», dice Marcelino Núñez. No será en todo caso (y según las previsiones que se pueden hacer en estos momentos) un otoño «húmedo» como requeriría revertir la situación actual de sequía, por lo que «no cambiará la situación de sequía, pero sí va a mejorar algo; y aún quedarán el invierno y la primavera para que caiga más agua», apunta el delegado de la Aemet en Extremadura. El déficit de precipitaciones acumulado en el año hidrológico que se cerrará el próximo mes de octubre está en el 67%: desde octubre del 2021 han caído 361,9 litros, frente a los 542,9 de media de os últimos 40 años. El déficit es de 181 litros por metro cuadrado. Verano tórrido y "dramático" El verano que dejamos en unos días atrás quedará además registrado en la historia como el más caluroso en 72 años, cuando se inició la recogida de datos. «Lo más llamativo este verano es que se sale de las escalas, nunca habíamos registrado esos datos», dice Marcelino Núñez. La temperatura media del trimestre entre junio y agosto ha sido de 26,8 ° , mientras que la temperatura media de referencia es de 25 ° , lo que significa que se ha rebasado en 1,8 ° el valor medio, que permite clasificar este trimestre como «extremadamente cálido» en cuanto a las temperaturas, recoge Europa Press. «No es que no vaya a llover en otoño. Lloverá y los pantanos podrán recuperar, pero no todo» Marcelino Nuñez - Aemet Extremadura «Extremadamente cálido significa para nosotros que nunca antes se ha registrado. No hemos tenido veranos tan calurosos como este». «Ha sido un verano dramático», puntualiza. Y lo ha sido porque nunca se ha vivido un verano de ese calibre, con cada día de media en los 92 días 1,8 ° por encima»; y que, en concreto, el trimestre de junio a agosto de este año ha sido el más cálido de todo el periodo de referencia (1981-2010). Entre los episodios más relevantes, destaca la ola de calor del 10 al 17 de junio (con siete días consecutivos con temperaturas máximas a 40 ° en Herrera del Duque) o la del 8 al 17 de julio, la «más dañina» y «prolongada», donde se rebasaron los 40 ° durante 9 días y se registraron los incendios más graves, en Las Hurdes o Miravete. Además en su intervención, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que el pasado trimestre ha sido muy seco en cuanto a las precipitaciones registradas en la región y el más cálido de todo el periodo de referencia (1981-2010). Las precipitaciones medias para toda la región han sido de 5,5 litros por metro cuadrado, siendo muy inferiores al valor de referencia para este trimestre de 22,1 litros por metro cuadrado, de manera tal que se ha tenido (el déficit es de 16,6 litros menos por metro cuadrado). Las precipitaciones han representado un 25 por ciento del valor de referencia en este trimestre, que ha sido el cuarto más seco del periodo de referencia (1981-2010) en Extremadura y el quinto más seco de los últimos 42 años; tras un junio seco, un julio muy seco y un agosto también muy seco. «El verano ha sido excepcional. No hay datos así en los registros que tenemos desde los años 50» Marcelino Núñez - Aemet Extremadura Y el problema con las precipitaciones no es nuevo. Según Marcelino Núñez, si se pusiera en una gráfica todos los años hidrológicos hasta el 31 de agosto, se vería que «prácticamente» hace ya unos 10 u 11 años en los que «no hay un gran superávit», aunque sí que ha habido años por encima de la media con un «cierto» superávit. Ha matizado en todo caso que en los últimos 12 años, ha habido cuatro, cinco o seis años con un déficit «muy importante», y eso explicaría por qué los pantanos están bajos o el suelo sin reservas. Cambio en septiembre El último mes del verano sí está dando un pequeño respiro con el agua y «ha cambiado la racha», aunque tampoco «podemos despreocuparnos», advierte el delegado de la Aemet. En 15 días se ha conseguido en muchas estaciones ya la medida de todo el mes y, por ejemplo, han caído hasta 100 litros en el norte de Cáceres, 40 en Badajoz o 60 en Las Villuercas. No es así en las temperaturas, que han estado por encima de la media, lo que explica el ambiente húmedo y bochornoso tras las últimas lluvias. Hoy martes se esperan lluvias en la provincia de Badajoz y de hecho el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla ante la previsión de tormentas desde las 12.00 hasta las 22.00 horas. H