La tasa de riesgo de pobreza se situó en 2021 en el 32,3% en Extremadura o, lo que es lo mismo, alrededor de 320.000 extremeños vivieron ese año por debajo del umbral de la pobreza, en lo que supone un repunte de nueve décimas en la tasa respecto al último dato, correspondiente al 2020 (31,4%). Las cifras que ayer dio a conocer el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) sobre la Encuesta de Condiciones de Vida sitúan de nuevo a la región a la cola, junto con Andalucía y La Rioja, y a más de 23 puntos de diferencia de la tasa más baja del país, que está en Navarra (9,3%). Este índice presenta una evolución de diente de sierra en la última década, con valores que se dispararon hasta el 38% en el año 2017; aunque desde entonces han ido a la baja.

La tasa de riesgo de pobreza es uno de los valores que se evalúan en esa encuesta, pero hay más. La renta anual neta media por hogar en Extremadura fue de 22.947 euros, lo que suponen 7.605 euros menos que la media a nivel nacional (30.552 euros) y 15.139 euros menos que la renta de Navarra, la más alta de España. Por persona la renta anual fue de 9.500 euros, muy por detrás también de la renta media (12.269) y más aún de la que alcanza un navarro (15.269). En todo caso, analizando la desigualdad de ingresos, se observó que es menor en Extremadura que en España, puesto que el índice de Ginii para Extremadura (la herramienta que mide la desigualdad salarial) fue de 30,6 mientras que en España se sitúa en el 33.

Poco margen

La encuesta refleja también que casi cuatro de cada diez hogares (el 39,3%) no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, lo que está seis puntos por encima de la media española (33,6%); pero la diferencia se recorta en seis puntos también respecto al datos que se registraba en la región un año antes, en plena pandemia. Además el 41,6% de los hogares extremeños declaran que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año en 2021 (32,8% a nivel nacional); y mejora la proporción de hogares en los que no pueden comer carne o pescado al menos cada dos días (pasa del 5,8% en 2020 al 3,7% un año después) y en ese caso sí son mejores datos que la media nacional (4,7%). Hay que tener en cuenta en todo caso que los datos reflejan la situación en el 2021 por lo que no se recoge en ellos aún la escalada de precios derivada de inicio de la guerra en Ucrania.

Aun así, según se refleja en la encuesta, un 9,3% de los hogares de Extremadura han sufrido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en el último año y dos de cada diez hogares (22,8%) tiene problemas para llegar a fin de mes; aunque son más (24,5%) los que logran llegar con facilidad o mucha facilidad y un 42,7% los que se encuentran en una posición intermedia.

En 2021, el 24,6% de los extremeños residían en una vivienda en propiedad con hipoteca, pagaba de media 323 euros por ella y destinaba otros 222 euros a gastos del hogar (en España estas cantidades fueron de 470 euros y 327 euros respectivamente). Además el 73,1% de los extremeños de 16 y más años considera que su estado general de salud es bueno o muy bueno (71,2% a nivel nacional).