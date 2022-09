A continuación, se muestra la cartelera de algunos cines extremeños durante los próximos días. Esta semana destaca el estreno de No te preocupes querida y Modelo 77, así como el reestreno de Spiderman: No Way Home con 11 minutos adicionales. Además de las películas de semanas anteriores como El colegio de los animales mágicos, Viaje al paraíso y Jaula.

Cáceres - Multicines Cáceres Los lunes, las sesiones valen 4 euros y hay en VOSE, mientras que los miércoles es el día del espectador por 3,80 euros. Del 23 al 29 de septiembre ESTRENO No te preocupes querida : 18.00, 20.15, 22.30

: 18.00, 20.15, 22.30 ESTRENO Modelo 77 : 18.00, 20.15, 22.30

: 18.00, 20.15, 22.30 ESTRENO Lo buscamundos : 18.00

: 18.00 El acusado : 22.00

: 22.00 Alcarrás : 20.15, 22.30

: 20.15, 22.30 Extremadura paraíso natural de Europa : 20.15

: 20.15 La invitación : (L, M, Mi, J) 8.00, 22.30

: (L, M, Mi, J) 8.00, 22.30 La vida padre : 18.00, 20.15, 22.30

: 18.00, 20.15, 22.30 Dragon Ball Super: Super Hero : 18.00

: 18.00 Viaje al paraíso : 20.15, 22.30

: 20.15, 22.30 Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda : 18.00, 20.00

: 18.00, 20.00 Padre no hay más que uno 3 : (V, D, M, J) 18.00

: (V, D, M, J) 18.00 El colegio de los animales mágicos: (V, D, M, J) 18.00 Badajoz - Cine Premium El Faro 23 de septiembre ESTRENO No te preocupes querida : 17.15, 19.55, 22.30

: 17.15, 19.55, 22.30 ESTRENO Los buscamundos : 17.00

: 17.00 REESTRENO Spiderman: No Way Home : 18.50

: 18.50 Modelo 77 : 17.10, 19.45, 22.20

: 17.10, 19.45, 22.20 La vida padre : 17.50

: 17.50 Viaje al paraíso : 17.30, 19.40, 20.15, 21.50, 22.40

: 17.30, 19.40, 20.15, 21.50, 22.40 Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda: 17.20, 19.20, 21.20

17.20, 19.20, 21.20 Bullet train: 22.00

22.00 Padre no hay más que uno 3: 17.40

3: 17.40 La invitación: 17.00, 19.10. 21.20, 23.30 24 de septiembre No te preocupes querida : 17.15, 19.50, 22.25

: 17.15, 19.50, 22.25 Los buscamundos : 16.15

: 16.15 Spiderman: No Way Home (Reestreno) : 18.50

: 18.50 Modelo 77 : 16.45, 19.30, 22.10

: 16.45, 19.30, 22.10 La vida padre : 18.15, 20.20, 22.30

: 18.15, 20.20, 22.30 Viaje al paraíso : 16.20, 18.35, 20.50

: 16.20, 18.35, 20.50 La huérfana, primer asesinato : 22.00

: 22.00 42 segundos : 23.05

: 23.05 Dragon Ball Super: Super Hero : 16.05

: 16.05 Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda: 15.45, 18.00, 20.00

15.45, 18.00, 20.00 Bullet train: 22.40

22.40 ¡Canta 2!: 17.00 25 de septiembre No te preocupes querida : 17.15, 20.00, 22.35

: 17.15, 20.00, 22.35 Los buscamundos : 16.30

: 16.30 Spiderman: No Way Home (Reestreno) : 18.50

: 18.50 Modelo 77 : 16.45, 19.25, 22.00

: 16.45, 19.25, 22.00 La invitación : 20.10, 22.50

: 20.10, 22.50 La vida padre : 18.15, 20.20, 22.25

: 18.15, 20.20, 22.25 Viaje al paraíso : 15.55, 18.10, 20.25

: 15.55, 18.10, 20.25 La huérfana, primer asesinato : 22.20

: 22.20 42 segundos : 20.40

: 20.40 Dragon Ball Super: Super Hero : 16.00

: 16.00 Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda: 15.45, 17.50, 19.50

15.45, 17.50, 19.50 Bullet train: 22.10

22.10 ¡Canta 2!: 17.00 26 de septiembre No te preocupes querida : 17.15, 19.55, 22.30

: 17.15, 19.55, 22.30 Los buscamundos : 17.00

: 17.00 Spiderman: No Way Home (Reestreno) : 18.50

: 18.50 Modelo 77 : 17.10, 19.45, 22.20

: 17.10, 19.45, 22.20 La invitación : 20.10, 22.40

: 20.10, 22.40 La vida padre : 17.40, 20.05, 22.10

: 17.40, 20.05, 22.10 Viaje al paraíso : 17.50, 20.20, 22.35

: 17.50, 20.20, 22.35 El Test : 21.30

: 21.30 Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda: 17.30, 19.30

17.30, 19.30 Bullet train: 22.00

22.00 Padre no hay más que uno 3: 17.35 27 de septiembre No te preocupes querida : 17.20, 22.45 (VOSE) 20.10

: 17.20, 22.45 (VOSE) 20.10 Los buscamundos : 17.00

: 17.00 Spiderman: No Way Home (Reestreno) : 18.50

: 18.50 Modelo 77 : 17.15, 19.50, 22.25

: 17.15, 19.50, 22.25 La invitación : 20.00, 22.15

: 20.00, 22.15 La vida padre : 17.40, 19.45, 21.55

: 17.40, 19.45, 21.55 Viaje al paraíso : 17.10, 21.40 (VOSE) 19.25

: 17.10, 21.40 (VOSE) 19.25 El Test : 21.30

: 21.30 Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda: 17.30, 19.30

17.30, 19.30 Bullet train: 22.00

22.00 Padre no hay más que uno 3: 17.50 Badajoz - Mk2 Cinesur Conquistadores Del 23 al 27 de septiembre REESTRENO Spiderman No Way Home : 19.30 todos los días

: 19.30 todos los días ESTRENO Los buscamundos : (V, L, M) 17.55 (S) 16.20, 18.15 (D) 12.05, 16.20, 18.15

: (V, L, M) 17.55 (S) 16.20, 18.15 (D) 12.05, 16.20, 18.15 ESTRENO No te preocupes querida : (V, L) 17.50, 19.45, 22.15 (S) 16.55, 19.30, 22.05 (D) 12.05, 16.55, 19.30, 22.05 (M) 19.45, 22.15 y 17.50 en VOSE

: (V, L) 17.50, 19.45, 22.15 (S) 16.55, 19.30, 22.05 (D) 12.05, 16.55, 19.30, 22.05 (M) 19.45, 22.15 y 17.50 en VOSE ESTRENO Modelo 77 : (V) 18.00, 19.40, 22.10 (S) 16.25, 19.00, 21.35 (D) 12.00, 16.25, 19.00, 21.35 (L, M) 17.45, 19.40, 22.10

: (V) 18.00, 19.40, 22.10 (S) 16.25, 19.00, 21.35 (D) 12.00, 16.25, 19.00, 21.35 (L, M) 17.45, 19.40, 22.10 Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda: (V) 17.45, 20.30 (S) 16.05, 18.00, 20.00 (D) 12.10, 16.05, 18.00, 20.00 (L, M) 17.45

(V) 17.45, 20.30 (S) 16.05, 18.00, 20.00 (D) 12.10, 16.05, 18.00, 20.00 (L, M) 17.45 El grito silencioso, el caso Roe V. Wade : (V, L, M) 20.20 (S, D) 20.05

: (V, L, M) 20.20 (S, D) 20.05 Extremadura , paraíso natural de Europa : (V, L, M) 17.40 (S) 15.50, 17.40 (D) 12.15, 15.50, 17.40

, : (V, L, M) 17.40 (S) 15.50, 17.40 (D) 12.15, 15.50, 17.40 La invitación : (V, S, D) 20.05, 20.20 (L, M) 20.10

: (V, S, D) 20.05, 20.20 (L, M) 20.10 La vida padre : (V) 18.10, 20.10, 22.10 (S, D) 16.10, 18.10, 20.10, 22.10 (L, M) 18.10, 20.10, 22.10

: (V) 18.10, 20.10, 22.10 (S, D) 16.10, 18.10, 20.10, 22.10 (L, M) 18.10, 20.10, 22.10 Padre no hay mas que uno 3: (V) 18.05 (S) 16.00, 18.05 (D) 12.15, 16.00, 18.05

(V) 18.05 (S) 16.00, 18.05 (D) 12.15, 16.00, 18.05 42 Segundos : (V) 22.30 (S, D) 22.20 (L, M) 22.30

: (V) 22.30 (S, D) 22.20 (L, M) 22.30 Dragon Ball Súper: Super Hero : (V) 22.30 (S, D, L, M) 22.20

: (V) 22.30 (S, D, L, M) 22.20 La huérfana, primer asesinato : (V, S, D, L, M) 22.25

: (V, S, D, L, M) 22.25 Viaje al paraíso : (V, S, D, L) 18.05, 20.15, 22.25 (M) 17.50 en VOSE

: (V, S, D, L) 18.05, 20.15, 22.25 (M) 17.50 en VOSE Minions, el origen de grú: (S) 16.15 (D) 12.20, 16.15 Plasencia - Multicines Alkázar Del 23 al 29 de septiembre ESTRENO No te preocupes querida : (V, S) 17.15, 20.00, 22.30 (D, L, Mi, J) 17.45, 20.30

: (V, S) 17.15, 20.00, 22.30 (D, L, Mi, J) 17.45, 20.30 DC Liga de supermascotas: (V y S) 17.30

(V y S) 17.30 Viaje al paraíso: (V y S) 20.00, 22.30 (D, L, Mi y J) 18.00, 20.30

(V y S) 20.00, 22.30 (D, L, Mi y J) 18.00, 20.30 Los buscamundos: (V, S) 17.45 (D, L, Mi, J) 18.00, 20.30

(V, S) 17.45 (D, L, Mi, J) 18.00, 20.30 Spiderman: No Way Home : 20.30

: 20.30 La Vida Padre: (V y S) 17.45, 20.00, 22.30 (D, L, Mi y J) 18.15, 20.30

(V y S) 17.45, 20.00, 22.30 (D, L, Mi y J) 18.15, 20.30 Modelo 77 : (V, S) 17.15, 20.00, 22.30 (D, L, Mi, J) 17.45, 20.30

: (V, S) 17.15, 20.00, 22.30 (D, L, Mi, J) 17.45, 20.30 Extremadura el paraíso de Europa: (V y S) 17.45 (D, L, Mi y J) 18.15

(V y S) 17.45 (D, L, Mi y J) 18.15 La huérfana : (V, S) 20.00, 22.30 (D, L, Mi, J) 20.30

: (V, S) 20.00, 22.30 (D, L, Mi, J) 20.30 Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda: (V y S) 17.45, 20.00, 22.30 (D, L, Mi y J) 18.15, 20.30

(V y S) 17.45, 20.00, 22.30 (D, L, Mi y J) 18.15, 20.30 Padre no hay mas que uno 3 : (V y S) 17.30 (D, L, Mi y J) 18.00

: (V y S) 17.30 (D, L, Mi y J) 18.00 La Invitación: (V y S) 20.00, 22.30 (D, L, Mi y J) 20.30 Don Benito - Cines Victoria Del 23 al 29 de septiembre ESTRENO No te preocupes querida : 18.00, 20.15, 22.30

: 18.00, 20.15, 22.30 ESTRENO Los buscamundos : 18.00

: 18.00 ESTRENO Modelo 77 : 18.00, 20.15, 22.30

: 18.00, 20.15, 22.30 REESTRENO Spiderman No Way Home : 18.00, 20.45

: 18.00, 20.45 La Invitación : 18.00, 20.00, 22.00

: 18.00, 20.00, 22.00 La vida padre : 20.00, 22.00

: 20.00, 22.00 Viaje al paraíso : 20.00, 22.00

: 20.00, 22.00 Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda: 18.00 Almendralejo - Cines Victoria Del 23 al 29 de septiembre ESTRENO No te preocupes querida : 18.00, 20.15, 22.30

: 18.00, 20.15, 22.30 ESTRENO Los buscamundos : 17.30

: 17.30 ESTRENO Modelo 77 : 18.00, 20.15, 22.30

: 18.00, 20.15, 22.30 REESTRENO Spiderman No Way Home : 19.00

: 19.00 La Invitación : 18.00, 20.00, 22.00

: 18.00, 20.00, 22.00 La vida padre : 20.00, 22.00

: 20.00, 22.00 Viaje al paraíso : 21.45

: 21.45 Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda: 18.00 Mérida - Cines Victoria Del 23 al 29 de septiembre ESTRENO No te preocupes querida : 18.00, 20.15, 22.30

: 18.00, 20.15, 22.30 ESTRENO Los buscamundos : 18.00

: 18.00 ESTRENO Modelo 77 : 18.00, 20.15, 22.30

: 18.00, 20.15, 22.30 REESTRENO Spiderman No Way Home : 18.00

: 18.00 La Invitación : 20.00, 22.00

: 20.00, 22.00 La vida padre : 18.00, 20.00, 22.00

: 18.00, 20.00, 22.00 Viaje al paraíso : 20-00, 22.00

: 20-00, 22.00 Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda: 18.00 Coria - Cines Coria Del 23 al 27 de septiembre Viaje al paraíso : (V, L) 19.45, 21.45 (S) 17.30, 19.45, 21.45 (D) 17.30, 19.45 (M) 20.00

: (V, L) 19.45, 21.45 (S) 17.30, 19.45, 21.45 (D) 17.30, 19.45 (M) 20.00 Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda: (V, L) 19.45 (S) 17.30, 19.30 (D) 17.30

(V, L) 19.45 (S) 17.30, 19.30 (D) 17.30 Spiderman No Way Home : (V, S, L) 21.30 (D) 19.30 (M) 19.45

: (V, S, L) 21.30 (D) 19.30 (M) 19.45 La invitación: (V,) 20.00 (S, L) 22.00

(V,) 20.00 (S, L) 22.00 La vida padre: (V) 22.00 (S, D) 17.45, 20.00 (L) 20.00 (M) 20.15