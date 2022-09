Extremadura ha comenzado este lunes una nueva campaña de vacunación contra el coronavirus. Y ya van cuatro. Pero esta vez la región será una de las siete que inoculará esta vacuna junto a la de la gripe (el usuario recibirá un pinchazo en cada brazo), para aumentar la protección, tal y como recomienda el Ministerio de Sanidad. La extremeña se une así a Galicia, Cataluña, Asturias, País Vasco, Murcia y La Rioja. Los primeros han sido los usuarios de las residencias de mayores y de discapacitados, a los que se pondrán a lo largo de esta semana unas 30.000 dosis de ambos virus, según el Servicio Extremeño de Salud (SES). Esta cuarta vacuna ya protege además contra las nuevas variantes del coronavirus, entre ellas contra la de Ómicron, que sigue siendo la dominante en la región. Se va a inocular Pfizer o Moderna, indistintamente.

El centro Nuestra Señora de Perales de Arroyo de San Serván, una localidad muy cercana a Mérida, fue uno de los primeros en vacunar a sus usuarios. Hasta allí, como se hará en todos los centros de mayores, se desplazó un equipo del SES para inocular a los ancianos. En este caso eran 80 y todos accedieron a ponerse las dos vacunas, salvo aquellos que no podían recibir la del covid porque no ha pasado el tiempo que es necesario esperar entre la tercera y la cuarta dosis: En el caso de los mayores que viven en residencias, tres meses; para el resto de la población, cinco meses. «Ellos son los que mejor llevan la vacunación, todos los años se ponen la vacuna de la gripe y esto no deja de ser una dosis más. Es un pinchacito más para recuerdo del covid», ha afirmado la directora del área de salud de Mérida, Verónica Delgado.

Ayer también se procedió a la vacunación de los trabajadores de estos centros de ancianos. Aunque en este caso se aprecia más reticencia a recibir esta cuarta dosis. En la residencia de Arroyo de San Serván, por ejemplo, solo accedió a inocularse el 85% de los empleados, tal y como ha confirmado la directora de esta residencia, Gema Sánchez: «Se nota que va bajando un poco la demanda de la vacuna», ha advertido.

El SES ha querido hacer coincidir las dos campañas y adelantar así la de la gripe precisamente ante el aumento de la incidencia de este virus, que estos momentos supera a la del covid. Según la vigilancia centinela de ambas enfermedades, en el territorio nacional la de la gripe es de 52 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 49 casos por cada 100.000 del covid (en la región el pasado viernes, últimos datos disponibles, la incidencia del coronavirus era de 177 casos en mayores de 60 años).

Crece la gripe entre los menores

La gripe está aumentando además entre los menores de 5 años (302,4 casos/100.000) y entre los niños de 5 a 14 años (178,3 casos/100.000), por lo que se espera que en las próximas semanas este incremento comience a notarse también en los adultos. No obstante, hasta el momento no se ha notificado al Ministerio de Sanidad ningún brote de gripe en Extremadura; sí los ha habido en Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León y Canarias.

Con esta campaña de vacunación, se prevé que el 60% de los mayores de 60 años y el 75% de los sanitarios de la región se protejan contra la gripe, con lo que se prevé evitar unos 40.000 casos de este virus. «La recomendación tanto de gripe como de covid es que se vacunen, sobre todo en este grupo de edad tan vulnerable (el de los mayores) y ahora sobre todo en la gripe, por la incidencia que puede haber», ha recordado la directora del área de salud de Mérida, Verónica Delgado.

A partir de la próxima semana se iniciará la vacunación para el resto de la población. Y se hará, como en el resto de campañas, por tramos de edad. Serán las áreas de salud las que organicen esta cuarta dosis, aunque por norma general Salud Pública llamará a los usuarios y se les citará para recibir la vacuna en los centros de salud. Según el calendario, del 3 al 7 de octubre se inoculará a los mayores de 85 años; del 10 al 14 de octubre a las personas de entre 80 y 84 años y del 17 de octubre al 4 de noviembre al grupo comprendido entre 60 y 79 años. Este último es el más numeroso (hay 235.000 extremeños con esa edad), por lo que cabe la posibilidad de que algunas zonas decidan de nuevo abrir centros de vacunación, pero se avisará con antelación, según informa el SES.