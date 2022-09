La cultura del emprendimiento cada vez se pone más de moda, aunque no sea España un país históricamente emprendedor. La visión está cambiando. También la preocupación por el medioambiente está en alza, sobre todo ante el incipiente cambio climático del que ya se están asomando algunas consecuencias -se aprecia en el aumento de la temperatura, las catástrofes naturales...-. Es por ello que se plantean varias cuestiones: ¿cómo hacer un emprendimiento amigable con el medio ambiente? -Extremadura, por su condición geográfica, es una gran candidata para ello y muchas empresas se interesan por desarrollar industrias sostenibles, valga de ejemplo la próxima fábrica de diamantes en Trujillo-. Y, ¿cómo desarrollarlo en los jóvenes extremeños? Pero sobre todo, ¿cómo lograr que los jóvenes extremeños tengan oportunidades reales de hacerlo?

Fundación MAPFRE, Universidad de Extremadura y Fundación Xavier De Salas -quien alojó el evento en su sede de Trujillo-, acogieron durante la mañana de ayer el I Foro Internacional de Economía Sostenible, en colaboración con el Consejo Social de la Uex, la Fundación Universidad-Sociedad, EMTURIN (Grupo de Investigación, Empresa, Turismo, Innovación y Extremadura) y Sapiem (Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora de la Uex). Aglutinar mundo académico, sector financiero y empresarial, y tercer sector para fomentar la investigación y desarrollar acciones y soluciones encaminadas al modelo de desarrollo sostenible en Extremadura, fue el móvil de la jornada. Enmarcado dentro del ‘Eje 3: Observatorio de Economía Sostenible’, de la ‘Alianza Extremadura es Futuro’, su finalidad queda resumida en su lema «la creación del valor a través del emprendimiento rural», como apuntó Mari Cruz Sánchez Escobedo, profesora titular de la Universidad de Extremadura y directora del foro.

Emprendimiento y sostenibilidad

El ‘I Foro Internacional de Economía Sostenible’, dirigido por Mari Cruz Sánchez Escobedo y Antonio Fernández Portillo tuvo un tono enfocado al emprendimiento jóven dentro de Extremadura y partiendo como base de la formación universitaria y el fomento del emprendimiento desde ahí. Así, puso en valor la función social que cumple la universidad de modo que esta, empresa y sociedad extremeña, consiguen enlazarse en la búsqueda de oportunidades para los jóvenes de la región -y atraiga a los del exterior- a la par que se fomenta el desarrollo sostenible. «Debemos aspirar a atraer jóvenes talentos de otras regiones y de otras partes del mundo que quieran formarse en Extremadura», apuntó Antonio Huertas, presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura y presidente de Mapfre.

En la jornada se abordó, además, la necesidad de generar arraigo y ayudar a frenar la despoblación de Extremadura mediante la creación de empresas fuertes capaces de generar empleo y que, además, tengan la sostenibilidad muy presente. Algo para lo que las nuevas tecnologías y algunas prácticas como el teletrabajo (una de las cosas positivas que trajo la pandemia) pueden favorecer. Rocío Yuste, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, habló de la importancia desde el ámbito educativo de llegar a una buena coordinación con «empresas que aboguen por emprendimiento y sostenibilidad» y, además, haciendo «partícipes a los jóvenes y creer en su valía promoviendo un contexto real de sus oportunidades».

Muchos programas, pocos emprendedores

«Hay más programas de emprendimiento que emprendedores en Extremadura, y eso es un problema», explicó Daniel Rodríguez Velarde, CEO de MySocialfit, quien apuesta por mejorar la comunicación. Además, abogó por la importancia de que las universidades aborden el emprendimiento como una salida profesional real «y no solo en ADE, sino en cualquier carrera» y de ese modo se aporte a la formación en este sentido. «Hay programas, lo que nos faltan son innovadores y es ahí donde tenemos que trabajar», dijo en la misma línea Alfonso García Cobaleda, gerente de Wagyu Ibérico, quien aseguró que dentro de Europa, Extremadura es una de las regiones que mejores condiciones presenta para aquellas personas que quieran crear empresas. El Director Corporativo de Inversiones de Mapfre, José Luis Jiménez Guajardo-Fajardo, explicó que el emprendimiento es necesario para «crear oportunidades» y agregó que «si no hay empresa ni inversión, no hay empleo». Hay que arriesgarse. Además, desde las entidades bancarias también es interesante la realización de esas inversiones encaminadas a apoyar al emprendedor, la media esta en «20.000 euros», explicó María Saiz, presidenta del Observatorio Vasco de Emprendimiento. ¿Qué perfil se prioriza en los bancos? Justiniano Cortés Mancha, Director Territorial de Extremadura del Banco Santander, explicó que siempre «se valora la viabilidad económica» y «cualquier proyecto que consuma recursos de su entorno sin comerse los de nuestros hijos y nietos» y en Extremadura hay proyectos y perfiles «de todo tipo». Eso sí «la mayor parte son pequeños y con una aportación de capital más reducida», matizó. Se valora cómo esos proyectos pueden influir positivamente en la sociedad y el medioambiente, aseguró José María López Jiménez, director de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Banco.

"Extremadura sabe mucho de sostenibilidad"

En este sentido, el mejor ejemplo de que la actividad humana es compatible con el cuidado del medio ambiente se encuentra en «la dehesa», dijo Pedro Rosado Alcántara, Secretario General de la Federación Empresarial Cacereña (FEC) y representante de CREEX, quien agregó que «Extremadura sabe mucho de sostenibilidad». Uno de los principales problemas es la despoblación, además de que la mayoría de las empresas son de menos de 9 trabajadores, como apuntó Diego Hernández Pavón. No obstante, hay cerca de «66.000 empresas en Extremadura y muchos emprendedores generando empleo y levantando» la región, afirmó Ana María Vega Fernández, Directora General de Empresa de la Junta de Extremadura. Por eso, es importante crear empresas fuertes. Además, hizo hincapié en la geografía extremeña, que favorece la creación de industrias sostenibles: «El 43% de la energía renovable y fotovoltaica está en Extremadura» y puso de ejemplo la próxima fábrica de diamantes en Trujillo. Uno de los hándicaps es la ausencia de buenas carreteras, trenes u otros medios de transportes que realicen una buena conexión entre la comunidad extremeña y el resto de España.

El sector sénior como motor económico

Antonio Huertas Clausuró la jornada y adelantó parte de la que se trataría esa misma tarde en el mismo lugar: ‘Economía Senior-Extremadura: dos entornos de alto potencial, amigables y colaborativos’. En ella se presentó el informe ‘Silver Economy Desarrollo Rural. Economía Plateada. El caso de Extremadura’. Un estudio que trata de ampliar el conocimiento sobre los séniores extremeños -entre 55 y 75 años-, que representan el 38% de la población de Extremadura. También su valor como motor económico de la región como consumidores y emprendedores. Un informe elaborado por 10 expertos en colaboración con el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, la Universidad de Extremadura y la Fundación Xavier De Salas.