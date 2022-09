Extremadura es una tierra en la que la cultura y el arte no descansa. Por ello, presentamos los planes para este fin de semana, en el que destacan propuestas interesantes del panorama cultural que se llevarán a cabo en diferentes lugares de la región extremeña.

Feria de San Miguel en Cáceres

Cáceres celebra la Feria de San Miguel del 30 de septiembre al 2 de octubre, con una programación diversa.

El Paseo de Cánovas acoge un mercadillo con 12 puestos, que abre desde las 16.00 horas del jueves 29 de septiembre hasta las 14.00 horas del domingo 2 de octubre. Además, el viernes 30 de septiembre a las 19.00 horas la Banda Municipal de Música ofrece un concierto en la Plaza Mayor en el que se pueden escuchar pasodobles, valses y músicas populares.

Para los más pequeños, el sábado 1, desde las 12.00 hasta las 22.00 horas, hay atracciones en el Paseo de Cánovas con súper jumper, pista multijuego, bolas saltarinas, hinchables y más, que tienen señaladas las edades adecuadas para ello, desde los 3 a los 16 años. También se ha decretado una hora sin música para las personas con sensibilidad auditiva, de 18.00 a 19.00 horas.

XI Festival Internacional de Blues en Cáceres

El XI Festival Internacional de Blues regresa a Cáceres después de tres años. El certamen se desarrollará del 29 de septiembre al 2 de octubre, y cuenta con una programación de artistas muy variada.

El programa comenzará el jueves (día 29) en la plaza de Santa María con Swing ton ni Song (20.00) y Selwyn Birchwood (22.00). El viernes en el mismo escenario estarán Barra & Blues (19.30), Richard Ray Farrell and the Leisure Men (20.30), The Cinelli Brothers (22.20) y Mitch Laddie Band (00.15) . El sábado, en el Corral de las Cigüeñas, actuará Big Yuyu (17.30) y en Santa María estarán Barra & Blues (19.30), Wax & Boogie Feat Pablo Sanpa (20.30), Adrián Costa Blues Band (22.20) y Red House Revival (00.15). El domingo habrá una matiné en el Corral (13.30).

I Festival 'Rock and Rett' en Badajoz

Cantantes de grupos míticos de los 80 actuarán el 1 y 2 de octubre en el Auditorio Ricardo Carapeto de Badajoz. Serán Javier Ojeda de Danza Invisible, Pepe Begines de No me pises que llevo chanclas, Javier Andreu de La Frontera y Manuel España de La Guardia. El evento ha sido organizado por la Asociación Mi Princesa Rett, y el propósito es concienciar y dar visibilidad al síndrome Rett y a otras enfermedades raras.

Concierto 'El rock es cosa de niños' en Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres acoge el concierto infantil de Billy Boom Band ‘El rock es cosa de niños’ el sábado 1 de octubre las 19.00 horas. La edad recomendada es a partir de 3 años. El precio de la entrada anticipada es de 14 euros, y el día del espectáculo 18 euros.

XLI Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas en Puebla de la Calzada

Del 1 al 23 de octubre, Puebla de la Calzada abre el telón a la programación de la cuadragésimo primera edición del festival de teatro Vegas Bajas, organizado por las agrupaciones teatrales locales ‘Jarancio’ y ‘Carazo Teatro’. La programación es la siguiente:

1 de octubre: ‘Benditas, todo viene del cielo’, de El Mono Habitado (Vitoria)

2 de octubre: ‘Las Bingueras de Eurípides’, de Las Niñas de Cádiz (Cádiz)

6 de octubre: ‘De Lázaro a Lazarillo’, de TAPTC Teatro (Mérida)

7 de octubre: ‘Entre bobos anda el juego’, de Verbo Producciones (Mérida)

8 de octubre; ‘Historias inquietantes’, de Félix Albo (Crevillente)

9 de octubre: ‘Conquistadores’, de Proyecto Cultura (Mérida)

14 de octubre: ‘Von Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel’, de Los Absurdos Teatro (Madrid)

15 de octubre: ‘La invasión de los bárbaros’, de Arden Producciones (Valencia)

16 de octubre: ‘Los invisibles’, de La Coracha Teatro (Málaga)

21 de octubre: ‘Prime, el cristal y la hiena’, de El Avispero Producciones (Badajoz)

22 de octubre: ‘Encerrona’, de Pepe Viyuela (Madrid)

23 de octubre: ‘Si esto es un hombre’, de Cámara Negra Teatro (Santiago de Compostela)

Assina: recuperando la lengua extremeña

El proyecto ‘Assina: recuperando la lengua extremeña’ pasará 11 localidades de la provincia pacense entre el 22 de julio y el 21 de octubre. Organizado por la Diputación de Badajoz y el Órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura (Oscec Estremaúra), el principal objetivo es dar a conocer la realidad lingüística de Extremadura en general y de las comarcas y municipios de la provincia de Badajoz en particular.