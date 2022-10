Los expertos prevén una octava ola del covid y más gripe para este invierno

Una octava ola de covid y más gripe que estos dos últimos años es la previsión que hacen los especialistas en enfermedades infecciosas para cuando llegue el frío a la región. No esperan, no obstante, que la nueva oleada de coronavirus vaya a ser más virulenta que la anterior sino que, aunque vuelva a llenar los hospitales, seguirá afectando de forma grave a los más mayores y a los más vulnerables.

De momento el coronavirus está controlado en la región. Según el último informe de la Junta de Extremadura, la comunidad se encuentra en nivel de riesgo cero, con una incidencia en mayores de 60 años (la única que se mide en estos momentos) de 168,74 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y de 87,58 casos a una semana, según los datos publicados el pasado viernes por el Ministerio de Sanidad. Un reflejo de que en estos momentos la infección no está afectando de forma grave a la población es que en algunos hospitales no hay ingresados con covid. En Cáceres, por ejemplo, entre el jueves y el domingo el San Pedro de Alcántara ha estado libre de coronavirus (duró tres días porque la noche del domingo hubo un ingreso). Es la primera vez que esto ocurre desde junio del 2020, teniendo en cuenta que en aquel momento la población había estado confinada. Desde entonces, todos los días ha habido camas ocupadas por covid.

Sin embargo, y aunque por el momento la situación no preocupa, con la bajada de las temperaturas de la semana pasada regresaron también los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCis), que llevaban una semana libres de coronavirus. Así, según el último informe de Sanidad del pasado viernes, había en estas plantas de agudos dos personas hospitalizadas en la región, una en el área de salud de Badajoz y otra en la de Don Benito-Villanueva.

El dato es prácticamente insignificante, porque supone que solo están ocupadas el 1,1% de las camas de UCI dedicadas a covid. En cambio sí viene a confirmar el comportamiento habitual de Sars-Cov2, que se replica con más facilidad durante los meses de frío, según los expertos. «Los virus respiratorios se transmiten con mayor facilidad en ambientes fríos, por eso estamos convencidos de que no nos vamos a librar de una octava ola», afirma un especialista de Medicina Interna que ejerce en uno de los principales hospitales de la región.

No obstante, se espera que esta octava ola, aunque llegue a llenar las plantas de coronavirus, afecte de nuevo de forma grave a las personas más mayores y a las más vulnerables, como viene ocurriendo desde que se comenzó a proteger a la población con la vacuna. Ya en la séptima ola, según indica este facultativo, la media de edad de las personas que fallecieron tras haberse contagiado de covid se situó en los 88 años (también murieron pacientes más jóvenes, pero todos eran vulnerables, con cáncer o inmunodeprimidos). «No hemos tenido ningún fallecido menor de 75 años y eso es por la vacuna», añade este especialista. «Se han muerto, además, -prosigue- de una forma diferente, no les ha afectado de una forma explosiva como en 2020 sino que, al ser personas mayores, se han ido apagando poco a poco», subraya.

La vacuna es el mayor sistema de protección y es la causa de que cada vez se registren menos defunciones. «No nos impide que nos infectemos pero sí hace que no veamos cuadros graves», insiste. Precisamente ayer comenzó en la región la vacunación de los mayores de 85 años, que se llevará a cabo en los centros de salud (el usuario debe llamar para pedir cita) y se pondrá junto con la de la gripe.

Se descarta recuperar las mascarillas, tampoco en interiores, pero este facultativo advierte, eso sí, de que los mayores y los más vulnerables deben seguir protegiéndose, aunque se hayan puesto la vacuna. «Esto es lo más difícil porque decirle a una abuela que no vea a sus nietos, después de lo que hemos pasado, es complicado, pero lo cierto es que son estas personas mayores las que hemos tenido ingresadas, que se contagian de sus familiares más jóvenes», advierte.

Incógnita con la gripe

En cuanto al comportamiento de la gripe existe una mayor incógnita, porque en las dos últimas campañas (2021 y 2022) no ha habido apenas casos. «Hay científicos que creen que el hecho de que ahora no llevemos mascarilla (el año pasado en época de gripe sí era obligatoria en interiores) va a hacer que este año veamos más gripe, pero también hay otros que dicen que no. Estamos expectantes», reconoce. Por el momento, según los datos del Ministerio de Sanidad, no se ha notificado ningún brote en Extremadura.

Precisamente ante la posibilidad de que este año aumenten los casos de gripe la Consejería de Sanidad quiere potenciar la vacunación frente a esta enfermedad. De hecho se ofrece la posibilidad al usuario de vacunarse a la vez del covid y de la gripe (se recibe un pinchazo en cada brazo). Así lo ha hecho con los usuarios y trabajadores de las residencias de ancianos la semana pasada y así lo hará para la población general mayor de 60 años. El objetivo es llegar al 70% de cobertura y al 75% en los sanitarios. Con esto se prevén evitar unos 4.000 casos de una enfermedad que causa entre 6.000 y 10.000 fallecidos al año.