El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido este miércoles en la viabilidad del proyecto de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata promovida por Envision más allá de lo que se determine en la resolución definitiva del PERTE del vehículo eléctrico. En declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente autonómico ha asegurado que "ayer mismo" (en referencia a este martes) el gobierno regional estuvo trabajando con la empresa Envision y con la ingeniería que tiene contratada para preparar todo lo que tiene que ver con los incentivos regionales "acerca de la financiación de incentivos regionales", una vía para financiar proyectos. También abordaron otras cuestiones de interés para la futura instalación de la planta como "la formación de los trabajadores y el suelo en el que se va a ubicar" y han quedado en seguir trabajando la próxima semana, como vienen haciendo desde hace tiempo. El presidente autonómico se ha preguntado en relación a todo eso "si alguien cree que se seguiría trabajando en el proyecto si hubiese dudas de la viabilidad del mismo".

Vara ha hecho estas declaraciones en Villanueva de la Serena, a preguntas de los medios, momentos antes de asistir a la inauguración del II Foro de Derecho Local. "Eso es lo que sé y esa es la verdad. Todo lo demás son rumores. No sé de dónde ha salido que en este país solo se puede hacer algo si es dentro del PERTE", ha agregado también, según recoge Efe. El presidente de la Junta se refería con esas palabras a lo que este martes adelantaba La Tribuna de la Automoción, que citando a fuentes del sector, aseguraba que el la inversión de Envision en Extremadura quedaba definitivamente excluida de la relación de proyectos que se nutrirán de los 3.000 millones de fondos europeos que el Gobierno central destinará al desarrollo del coche eléctrico en España. Hay que recordar que la gigafactoría de Navalmoral fue uno de los proyectos que ya se quedó fuera de esta vía de financiación en la relación provisional que el Ministerio de Industria publicó el pasado 1 de agosto. La decisión definitiva está previsto que se dé a conocer esta semana.

Vara ha asegurado que no puede confirmar la exclusión del proyecto del plan estatal de ayudas al coche eléctrico "porque no lo sabe" y ha pedido también "esperar a que la empresa se pronuncie"; pero se ha preguntado al tiempo "si alguien cree que se seguiría trabajando en el proyecto si hubiese dudas de la viabilidad del mismo". En relación con eso, ha restado trascendencia a lo que pueda determinar la resolución definitiva del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE): "En España llevamos 40 años desarrollando proyectos y antes no existían los Pertes", ha insistido.

El jefe del ejecutivo extremeño ha defendido que desde la Junta de Extremadura se está apretando "muy duro" para que el proyecto salga adelante lo antes posible; y se ha mostrado convencido en que no habrá ningún paso atrás en las grandes inversiones previstas. "Ahora todos esos proyectos importantes se van a hacer aquí y puedo asegurar que así va a ser. Parece como si alguien tuviera un especial interés en decir que no se haga porque a alguien así le interesa", ha añadido.

Vara ha insistido en el trabajo que vienen haciendo la administración autonómica y la empresa promotora para que el proyecto sea una realidad: "Ayer, martes 4 de octubre, en Extremadura el Gobierno de Extremadura y la empresa (Envision) se reunieron para seguir trabajando como hacemos todas las semanas en los incentivos regionales, en la formación de los trabajadores que van a necesitar, y en acabar de cerrar todo el tema relativo al suelo que han elegido para el desarrollo empresarial. Esa es la información, la real y la verdad"; y ha señalado que siguen en pie los contactos previstos para las próximas semanas también: "¿Qué conclusión sacamos cuando hemos quedado para la semana que viene, para la otra y para la otra? Pues que están apretando muy duro para que el proyecto sea una realidad lo antes posible", ha incidido.

La empresa Envision, que promueve la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, no se ha pronunciado tampoco sobre el PERTE y ha emplazado al momento en le que se publique la resolución definitiva.