El cocinero Antonio Granero asegura que nunca se había planteado el salto a la política y que cuando se lo propusieron hace unos meses, su primera respuesta fue que «no». «Siempre he tenido desapego a la política. Pero en los últimos tiempos he ido viendo una situación que permite muchas injusticias con nuestra tierra. A la gente le quema eso y a mí también. No podía quedarme de brazos cruzados», asegura sobre lo que le ha llevado a cambiar de opinión y liderar la candidatura de Juntos por Extremadura para la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones que se celebrarán en 2023.

La formación regionalista tiene previsto presentar este jueves el proyecto y los equipos. Antonio Granero será el candidato por la provincia de Badajoz, según confirmó el pasado lunes en un vídeo en sus redes sociales y anunció también la formación regionalista. Dice que lo que le mueve son situaciones como la de la alta velocidad: «No es de recibo que las vías férreas electrificadas de media España se estén alimentando con la energía de Extremadura y que aquí no haya un AVE aún». «No voy a colgar el mandil. Seguiré cocinando, aunque la política me lleve tiempo» El cocinero, que se hizo popular por el programa que presentó años atrás en Canal Extremadura; ahora graba recetas desde el plató que creó en su casa y lo emite por sus redes sociales. Asegura que el salto a la política no le hará colgar el mandil: «el trabajo lo hado desde casa y seguiré cocinando como ahora; muchos días los platos que elaboro son la comida o la cena de mis tres hijos», dice sobre su nuevo frente. Sí reconoce que el paso que ha dado requerirá dedicación a la nueva tarea: «La política me va a llevar tiempo y tiempo le voy a dedicar porque no tengo experiencia. Pero siempre he sido una persona crítica; y apolítica», asegura. «Predicar con el ejemplo» Para Granero, el clima de crispación que actualmente se vive en el tablero político no es más que el reflejo «de lo que vive la gente día a día. Hay un cabreo generalizado que es el reflejo de la situación dura que se vive, no de ahora, sino desde hace 12 o 13 años; porque hemos ido enlazado la crisis, con la pandemia y todo lo que tenemos ahora. Y siempre han estado mal los mismos, los de abajo», argumenta. Por eso, «más que mensajes» lo que cree que debe hacer la política y quienes la representan es «predicar con el ejemplo»; y a eso dice que aspira a partir de ahora. «Lo afronto con ánimo, no queda otra y cuando se da este paso», asegura.