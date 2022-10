En la ciudad de Toledo piden que el paso de la alta velocidad por el casco urbano no tenga impacto visual en el paisaje del municipio. Y en Talavera de la Reina reclaman el soterramiento de la vía. Aún no se tiene claro cómo se delimitará el recorrido del futuro AVE en ambos casos, y esas dudas son las que están frenando el proyecto y las que justifican que los Presupuestos General del Estado para el próximo año 2023 no incluyan ni un solo euro en el recorrido manchego de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Al menos así lo explicó este viernes el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, que sí destaco que el proyecto sigue avanzando «en la parte extremeña».

Los presupuestos fijan ahora en 2027 la alta velocidad hasta Madrid El AVE Badajoz-Madrid se divide en tres fases: Badajoz-Plasencia, ya en activo a falta de la electrificación, que llegará el próximo verano; Plasencia-Talayuela/Oropesa, donde quedan tramos aún en obras; y Oropesa-Madrid, esto es, el tramo manchego hasta llegar a Atocha que discurrirá, entre otros municipios, por Talavera la Real y Toledo. Hasta que las tres fases no estén acabadas, no se puede hablar en ningún caso de alta velocidad desde la capital extremeña hasta la estación de Atocha. De momento, los presupuestos fijan ahora la fecha final en 2027. Electrificación Si bien es cierto que en territorio extremeño las obras continúan y hay dinero reservado; la siguiente mejora se espera para el próximo verano, cuando entrarán en funcionamiento las catenarias entre Badajoz y Plasencia y vuelvan a mejorar los tiempos de viaje. Eso sí, para que eso ocurra será necesario que lleguen a la región trenes híbridos. Habría que recordar que Adif invertirá en 2023 en la comunidad casi 256 millones, más de la mitad del dinero que llegará del Estado el próximo año. En concreto, se contemplan casi 18 millones para la provincia de Badajoz y 237,8 para la de Cáceres, donde debe seguir el desarrollo de la plataforma de alta velocidad. También se incluyen en las cuentas la electrificación de la vía actual entre Plasencia y Humanes (de Humanes hasta Atocha sí hay catenarias). Se recogen unos tres millones de euros para esta infraestructura, principalmente en la provincia de Toledo. La fecha de finalización es 2024, año para el que de momento no hay reservado dinero. Cáceres y Badajoz piden más dinero para la autovía El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, pidió este viernes al Gobierno central un «esfuerzo mayor» para acortar los tiempos de construcción de la autovía entre las dos capitales provinciales extremeñas, que tendrá una partida de 5,4 millones de euros para 2023, una cantidad «no suficiente» que espera que se amplíe con enmiendas. «Entendemos que es positivo, 5,4 millones es mejor que nada, pero el compromiso debería ser mucho mayor», apuntó Salaya. Su homólogo pacense, Ignacio Gragera, lamentó igualmente la «escasa inversión» en la futura autovía A-58. «Son algo más de cinco millones de euros cuando solo el primer tramo engloba un total de 94 millones de euros».