15 proyectos y 22 millones en Incentivos Regionales en 2 años

Apenas se hablaba de los Incentivos Regionales hasta que se han ligado a la viabilidad de la gigafactoría que Envision y Acciona pretenden poner en pie en Extremadura, como vía alternativa a la financiación que ahora no se ve prioritaria tras las incógnitas sobre lo que determinará la resolución definitiva del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado. Pero no es la primera empresa que los solicita, ni mucho menos. Solo desde el 2020 se han resuelto una quincena de expedientes de estas ayudas que se nutren de fondos estatales y que gestionan de forma conjunta el Gobierno central y las comunidades autónomas. Ese dato es el de los que se han resuelto, pero no todos acaban con el visto bueno del Ministerio de Economía, que es quien decide y supervisa las propuestas que les plantean las comunidades autónomas.

Los datos oficiales que aparecen en distintas órdenes del Boletín Oficial del Estado (BOE) recogen proyectos por casi 100 millones de inversión en conjunto y ayudas en Incentivos Regionales que superan los 22 millones, en los quince expedientes que se han resuelto en los dos últimos años. Esas cifras se quedan en todo caso muy alejadas de los datos que se están manejando ahora mismo para la planta de baterías, que prevé una inversión de 1.000 millones y podría acceder a unos 300 millones de financiación. De aluminios a un hotel En los expedientes ya resueltos, el más relevante es el de la firma Aluminios Maestre, con una inversión de 26 millones de euros con la que accedió a 3,1 millones en ayudas; seguida de la inversión Extremeña de Perfilados de Aluminio, con 14.5 millones de inversión por los que accedió a 2,3 millones. La tercera propuesta más abultada es la que pretende convertir el Palacio de Godoy, en el centro histórico de Cáceres, en un hotel de lujo; con una inversión 11,7 millones de euros, los promotores del proyecto han accedido a 3,7 millones por esta vía. Son fondos estatales destinados a paliar los desequilibrios territoriales Entre los beneficiarios de los dos últimos años están también firmas como Deutz Spain (11,7 millones de inversión y 1,5 millones de ayuda); Natac Biotech (10,4 millones de inversión y 3,8 de ayudas) o Industrias Químicas Badajoz (9,1 millones de inversión y 1,4 de Incentivos Regionales). La empresa Diam Corchos, también accedió a 1,1 millones de financiación por un proyecto de 8,6 millones de inversión; y el resto de expedientes, con proyectos de menor tamaño, se mueven en inversiones de entre seis y dos millones; y ayudas que alcanzan como máximo el millón de euros. ¿Cómo funcionan? Los incentivos regionales son ayudas financieras que concede la Administración General del Estado a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial, pero en zonas previamente determinadas: todas las regiones salvo Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra (las más industrializadas). El objetivo de estas subvenciones a fondo perdido es, precisamente, paliar los desequilibrios interterritoriales y fomentar el desarrollo de las zonas menos favorecidas. El régimen de Incentivos Regionales se gestionan a través de la Ley 50/ 1985 y se incluyen como promocionables industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción, o bien establecimientos turísticos o de ocio; en ambos casos tanto para crear nuevos establecimientos como para ampliar la actividad. El proyecto de Envision estaría englobado en la primera de las categorías. El hotel de lujo del Palacio de Godoy de Cáceres recibirá 3,7 millones por esta vía Extremadura está incluida en la zona peninsular en la que más elevado es el porcentaje de las ayudas, que oscila entre el 30% de la inversión y el 50% de la inversión en función del tamaño de la empresa. El porcentaje más alto corresponde a las pequeñas empresas (50%); para las medianas hay un máximo del 40% de la inversión y en el caso de las grandes empresas, el tope está en el 30%. Por las dimensiones del proyecto de la gigafactoría, podría llegar a financiar un máximo de 300 millones. Otra vía con préstamos Más allá de la vía de Incentivos Regionales, hay otras posibles propuestas como el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), que resta apoyo financiero (retornable) para promover inversiones de carácter industrial que favorezcan el desarrollo, la competitividad y el impulso industrial de un territorio. En este caso se trata de fondos con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria, comercio y Turismo: y funcionan como préstamos para sufragar hasta 300 millones de inversión. Con esta vía, el importe financiable podría ser de hasta el 75% del presupuesto, y de usarlas, serían compatibles con otro tipo de ayudas, por lo que se podría acceder al mismo tiempo a Incentivos Regionales y el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial. El acceso a esta segunda vía, eso sí, depende de una serie de criterios que se evalúan como el impacto en el territorio en cuanto a la creación de empleo, la transición verde o la transición digital.