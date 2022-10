El real decreto de ahorro energético que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó a principios de agosto obligaba a instalar antes del 30 de septiembre un sistema de cierre de puertas automático para impedir que se gaste energía cuando quedan abiertas. Pese a que el plazo ya ha finalizado, aún hay muchos comercios de la región que no cumplen con esta medida. Entre los argumentos que esbozan desde el sector para defender este incumplimiento, destacan la falta de tiempo para instalar estos sistemas, el elevado coste de la instalación o la imposibilidad física de poder hacerlo. Eso sí, también aseguran que los comerciantes se encuentran trabajando en ello con la intención de llevar a término la normativa.

«Todavía estamos en ello, ya que todo ha ido rapidísimo y no hemos tenido tiempo de hacer las cosas», afirma la presidenta de la asociación de comerciantes de Mérida, Patricia Llanos. Por parte de este colectivo, se están llevando a cabo charlas informativas para sus asociados relativas a esta materia. «Sé que los comerciantes están pidiendo presupuestos para poner las puertas, así que empezarán a ponerlas, pero también hay que ver el tema de las ayudas, porque algún empresario tiene hasta cuatro tiendas y tendría que cambiar todas las puertas, lo que supondría un desembolso muy elevado», sostiene. Sobre esta cuestión, añade que en el pequeño comercio «casi todas las puertas» son pequeñas, como en el caso de su establecimiento: «Yo siempre tengo la puerta abierta y no pongo el aire acondicionado».

En la capital cacereña tampoco está teniendo muy buena acogida la medida de ahorro energético. Desde la asociación de empresarios del comercio de Cáceres, que aglutina a más de un centenar de empresas, reconocen que la mayoría no tienen instaladas las puertas automáticas. «Ya no es solamente el coste de instalarlas, sino también la imposibilidad física de hacerlo, porque la puerta necesita un espacio para empotrarse y casi todos nuestros socios tienen la puerta pegada al escaparate e invadiría su zona», explican. «Ya no es cuestión de que no quieran cumplir con la medida, sino más bien que no pueden», recalcan.

En este sentido se expresa Vanesa Casado, presidenta de la asociación de comerciantes de Don Benito, quien sostiene que «hay negocios en los que las puertas automáticas no se pueden poner por la ubicación de los escaparates o porque necesita una obra considerable». «Hay gente que está viendo precios ahora, pero los materiales han subido muchísimo y los presupuestos son elevados, por lo que este tema está generando bastantes problemas, sobre todo al pequeño comercio», señala.

Las sanciones

Cabe destacar que las multas previstas en caso de incumplir las medidas del decreto pueden llegar a 60.000 euros, aunque la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ya aseguró en su momento que el objetivo era impulsar el cambio y no sancionar. En Extremadura, la vigilancia del cumplimiento de las medidas es competencia de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, sin embargo, «no se ha instrumentado un plan específico de vigilancia, sino que es un componente más de los elementos a controlar en las revisiones periódicas que se realizan a estos establecimientos para evaluar la eficiencia energética». «Desde la Junta de Extremadura se alienta el cumplimiento voluntario de dichas medidas por parte de las empresas afectadas», sostienen desde el Ejecutivo.

La Junta de Extremadura habilitó una línea de ayudas para la adecuación de locales y mejora de la eficiencia energética de los establecimientos comerciales, que estará abierta hasta el 25 de octubre de este año, y que incluye el cierre automático de las puertas de los negocios para cumplir con el decreto de ahorro energético impulsado por el Gobierno central. A través de esta convocatoria, dotada con tres millones de euros financiados al 80% con fondos Feder, el Ejecutivo extremeño cumple con el compromiso que adquirió con los empresarios. De momento, desde el Gobierno regional señalan que no hay datos disponibles sobre las solicitudes que se han recibido.

Por su parte, el presidente del Centro Comercial Abierto de Menacho (Badajoz), Félix Retamar, asegura que casi todos los establecimientos «se han adaptado a la medida colocando mecanismos tensores en las puertas para que se puedan abrir y cerrar». «Hay establecimientos que tenían cortina de aire y ya les hemos dicho que no entran dentro de la normativa, pero es cierto que son los menos y en su mayoría se trata de franquicias nacionales, cuya adaptación está siendo más lenta. Los autónomos se están adaptando», apunta.

Por último, recordar que el pasado 10 de agosto entró en vigor el paquete de medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez para reducir el consumo de energía en España, que tiene el apoyo de la región. Estas consisten, principalmente, en que el aire acondicionado de los edificios (administrativos, comerciales y hosteleros) no puede bajar de los 27 grados en verano ni de los 19 en invierno. Además, a partir de las 22.00 horas deben apagarse los escaparates y el alumbrado de los edificio públicos que a esas horas estén vacíos.