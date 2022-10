La Asamblea de Extremadura abordará este jueves el polémico macrovertedero. Tanto Unidas por Extremadura como Cs preguntarán al Gobierno regional por esta iniciativa; ambos partidos han mostrado ya su rechazo a esta planta de residuos. Por su parte, el PP criticó la falta de información por parte de la Junta con respecto a este proyecto, «cuando otros no consolidados son publicitados a bombo y platillo y de este nos enteremos por la puerta de atrás». Y el PSOE no se quiso mojar al respecto y no emitió ninguna opinión: «Se está en periodo de información pública y a la espera que se hagan las pertinentes alegaciones, de manera que hay máxima transparencia», expresó.

Quien también quiso manifestarse al respecto fue la nueva coalición regionalista Levanta (integrada por Cacereños por Cáceres, Extremadura Unida y Extremeños), que mostró su rechazo: «No aporta ningún beneficio a la comarca».