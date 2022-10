La promotora de la planta de residuos que se pretende instalar en 89 hectáreas del término municipal de Salvatierra de los Barros aseguró este martes que la normativa sobre este tipo de instalaciones no recoge el concepto técnico de macrovertedero, una palabra que, a su juicio, «se usa para meter miedo». En declaraciones a EFE, Vicente Galván, asesor técnico de 33RS Gestión MA Extremadura SL, explicó que es una denominación «que no existe», lo que sí existe en la Unión Europea y en España «es una normativa específica de vertederos, pero no una cifra a partir de la cual es macro o micro».

Según indicó, esta es una cuestión «que no se va a evaluar ni por parte de la administración ni por parte de nadie, son titulares para generar preocupación y miedo». En cuanto al proyecto en sí, detalló que se gestionarán unas 300.000 toneladas de distinta procedencia, tanto de carácter industrial como los generados en la actividad cotidiana de los domicilios, que serán sometidos a un tratamiento, para intentar recuperar el máximo posible. Según sus cálculos, actualmente se podría recuperar el 30% de estos residuos, aunque es una cifra que va en aumento, ya que cada vez son mayores las posibilidades de reciclado. Así, hay una parte de materia orgánica (vegetales y restos de comida), con los que se hace compost para uso agrícola, otra para combustible de uso, por ejemplo, en cementeras, otra parte que se somete a inertización para reducir sus propiedades de peligrosidad; y hay una fracción, que ya no tiene posibilidad de ser utilizada, que es la que se envía al vertedero. Según Vicente Galván, todos los países tienen instalaciones de este tipo y en España las hay en otras comunidades; y añadió que aunque Extremadura no ha tenido ninguno hasta el momento, sí genera residuos que son trasladados a otras regiones «porque no hay fronteras para el movimiento de residuos». En cuanto a su ubicación, explicó que se tienen en cuenta diferentes aspectos, desde los ambientales a los sociales y económicos, pero ha negado que esté condicionado únicamente por la proximidad de instalaciones siderúrgicas.