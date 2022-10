El Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros se opondrá a la instalación de un macrovertedero de residuos industriales peligrosos y no peligrosos en esta localidad pacense. Una postura que ha dado a conocer esta martes su alcalde, Francisco José Saavedra Salguero, y que se adopta tras "el asesoramiento técnico y jurídico que hemos tenido". En el proyecto, "hay puntos que nos hacen desconfiar mucho", explica Saavedra, que incide también en que la posición del equipo de Gobierno "tiene que ser la misma que la de nuestros vecinos, por lo que la oposición del ayuntamiento debe ser frontal". "No puedo estar en contra de mis vecinos", remarca.

"Como realmente se para esto es con motivos legales y técnicos y en eso hemos estado trabajando desde que salió el proyecto, porque ninguno de nosotros somos especialistas en este campo y necesitamos asesoramiento de personas que puedan presentar alegaciones con fundamento tanto técnico como jurídico", apunta el regidor.

El consistorio ya ha entrado en contacto con un despacho de abogados de Badajoz "con especialistas en medioambiente y urbanismo" para que se encargue de estas alegaciones. "Se está viendo cómo enfocarlas. En los próximos días se presentarán", informa.

"Mi opinión personal es que el proyecto no va a salir adelante y, como alcalde, confío en que no tenga los permisos. Y si a mis manos llegase la aprobación, no voy a firmarlo, al día siguiente presento mi dimisión como alcalde", concluye.