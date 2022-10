«No has asimilado aún la enfermedad y te hablan de ponerte pelucas»

Vestirte para ir a hacer la compra, ponerte el sostén y notarte un bulto en el pecho que de pronto pone tu vida patas arribas: «Yo sabía que era algo malo. Es como cuando estás preñada: de algún modo lo sabes». El tumor de Rocío Molano, de 6 centímetros, dio la cara rápido: «Me diagnosticaron un cáncer triple negativo, agresivo a más no poder», rememora la misma semana en la que cumple dos años desde que se lo detectaran. No fue tan rápido el diagnóstico de Merche Nevado, quien se notó el bulto en julio de 2019: «Yo también sabía que era algo malo y todo el mundo me decía que no, que si en las pruebas no salía nada...», le dice a Molano. Estas dos extremeñas hablan, entre ellas y para El Periódico Extremadura, sobre el cáncer y sobre las consecuencias emocionales, propias y de su entorno, que acarrea.

En el caso de Nevado, volvió al médico en marzo de 2020: «Y a los tres días nos encerraron». Citada para el 1 de junio, el tumor, de 10 centímetros en la mama y cuatro en la axila, ya estaba localizado: «Tardó en salir pero cuando se vio que estaba los médicos actuaron muy rápido», narra. Nevado accedió a ser parte de un ensayo clínico que combinaba la quimioterapia con el uso de anticuerpos y fue operada en diciembre. El tumor en el pecho desapareció pero ella notaba «algo raro» en su ojo derecho, además de un persistente dolor de cabeza: «Eran los días de Navidad y nadie en el hospital me decía nada. No hay peor cosa que no saber o sentir que te están ocultando algo», narra. Nevado tuvo metástasis en su ojo: «Yo digo que mi cáncer era superdotado, porque le atacaron en el pecho y mutó al ojo. Me mandaron a Salamanca para darme tomoterapia y funcionó», cuenta. A día de hoy sigue en tratamiento, lleva 28 ciclos de quimio y se somete a un tratamiento de anticuerpos cada 21 días, por lo que habla de que aún está «en el proceso».

Un proceso que tiene muchas aristas. Si este pasado lunes se conmemoraba el Día de la Salud Mental, el próximo miércoles será el turno del de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. Uno y otro están ligados, porque tener un tumor también hace mella psicológica.

Salud emocional

Tanto Nevado como Molano han contado con ayuda psicológica desde que supieron de su enfermedad. «Yo acabé un 5 de enero con la radioterapia y en febrero no me podía ni levantar del sofá, me daba igual estar aquí que allí. Lo pasé mal porque no podía trabajar...Y llamé a la AECC para que me ayudaran», afirma Molano. Una vez enfrentado el cáncer a nivel físico, a esta celadora se le vinieron encima todas las emociones vividas. Lo mismo le ocurrió a Nevado, que es profesora de portugués: «Yo también llamé para pedir ayuda psicológica, que me permitiera gestionar mis emociones y también las de mi entorno», detalla. «Eso es muy importante», le ratifica Molano. Coinciden en la dificultad para contar a sus hijos lo que les estaba pasando: «¿Cómo le explicas a un niño de 4 años por qué se te está cayendo el pelo?», dice Nevado. Tampoco fue fácil para los de Molano, en plena adolescencia: «El pequeño tuvo ansiedad, engordó, y el mayor se enfadó, ¿cómo iba a tener su madre cáncer?», rememora emocionada. «Luego la gente no tiene filtro y vas por la calle con tu niño y te hablan como si él no se enterara, hasta te dan el pésame», tercia Nevado.

Estas dos cacereñas arrastran secuelas cognitivas y coinciden en que ahora tienen «una memoria pésima». Ambas bromean con cómo sus agendas se han convertido en uno de sus objetos más preciados para el día a día.

También ha sido fundamental mantenerse activas. Mientas Molano cuenta que coser ha sido su principal válvula de escape, Nevado ha estado escribiendo, tanto que de esas notas publicará próximamente un libro. «A mí no me importaría acompañar a otras mujeres cuando les dan el diagnóstico, porque todo es nuevo y es difícil de asimilar. Sería algo así como cuando hay una figura de ‘hermano mayor’, que te acompaña en tu primer día. Es lo mismo que vas a hacer tú con el libro, yo creo», dice Molano a Nevado: «Es que quien no ha pasado por un cáncer no va a saber jamás lo que es», le confirma esta.

De hecho, durante la conversación estas dos cacereñas comparten comentarios que se escapan para quien no conoce la enfermedad desde dentro: ya sea sobre sus respectivos tratamientos, la medicación que han probado y cómo les ha sentado, los sanitarios que conocen, o algunos ‘trucos’ sobre la ropa o los sujetadores.

Estética

«Sin una teta o un ojo se puede estar, lo importante es vivir», argumenta Nevado cuando se habla de las consecuencias estéticas. Ella aún no se plantea si se hará la reconstrucción mamaria: «Lo importante es curarme, lo otro es secundario». Sí lo hará Molano, quien explica que para ella ésta es un modo de «cerrar el capítulo» de la enfermedad. «Recuerdo que al principio de todo una enfermera me habló del tema del pelo. Oye, no has asimilado aún la enfermedad y ya te hablan de ponerte pelucas», rememora, a la vez que detalla con humor que su cabeza parecía un «kiwi», que se teñía «de rosa, de blanco...». «De todos los colores» eran también los pañuelos que usaba Nevado por su parte.

Ambas sonríen compartiendo experiencias pero se ponen serias al responder sobre los costes económicos que tienen que afrontar: «La prótesis de mama para nadar que me compré este verano vale 40 euros, los sujetadores están como mínimo también a ese precio. Hay todo un negocio y jamás hay rebajas. A lo mejor ahora en octubre, que es el mes rosa pero para la industria, te hacen algún descuento», lamenta Nevado. Molero por su parte aprovecha sus conocimientos de costura para intentar ahorrar al máximo en ciertas prendas, mientras le muestra a Nevado el arreglo que se ha hecho en el sujetador. «Recuerdo la faja que me puse después de la masectomía, fue horrible. Te operan y no sabes muy bien qué ponerte», explica.

Preguntadas por la importancia de octubre, ambas ven necesario que haya un mes dedicado al cáncer de mama, sobre todo para que más mujeres estén concienciadas, pero deploran algunos de los mensajes que se lanzan: «No es una lucha, no es una guerra entre la paciente y el monstruo del cáncer, que es como a veces se presenta. Yo tampoco soy ejemplo de nada por tener la enfermedad, me ha tocado vivir esto y ya. Lo mismo que cuando te dicen ‘ánimo, que tú puedes’, pues a lo mejor no puedo. Creo que lo que me gustaría sería el mensaje de ‘déjame que llore, quiéreme, acompáñame’ y con eso es suficiente», confiesa Nevado. «Llega un punto en el que hay que tener cuidado porque se vuelve como el monotema, es como cuando has tenido un novio tóxico y si no dejas de hablar de él desde ese punto se retroalimenta todo lo malo», tercia Molero.

Por eso, el mensaje de ellas es diferente: «Que cada mujer viva su enfermedad como quiera o como pueda: si quiere ir al psicólogo que vaya, si no, no, si quiere salir de casa o si quiere quedarse en la cama llorando... Que lo viva como lo sienta».

INVESTIGACIÓN EN LA UEX

Ansiedad, depresión y deterioro cognitivo, los rasgos comunes

Dieciocho años de trabajo como psicóloga oncológica y cinco años de investigación centrada en 200 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en el área de salud de Badajoz entre 2018 y 2021. Ansiedad, depresión y deterioro cognitivo son algunos de los rasgos más frecuentes que se encuentran entre las mujeres que sufren cáncer de mama. Lo que Marta Nadal (Las Palmas de Gran Canaria-Badajoz, 1976) ha hecho con su tesis doctoral ‘Impacto psicológico y calidad de vida en pacientes con cáncer de mama’ es dar el espaldarazo científico a esta realidad y aportar datos concretos. El estudio de esta psicooncóloga cuenta con casi 250 páginas. En esta conversación con El Periódico Extremadura desgrana los puntos más destacados.

«El 40% de las mujeres presenta niveles altos de ansiedad, el 30% muestra sintomatología depresiva y el 40% sufre un deterioro cognitivo», destaca Nadal. Entre las 200 pacientes participantes en el estudio la edad media era de 53 años, en un rango de entre los 29 y los 83 años.

El estudio apunta a que la calidad de vida relacionada con la salud es peor en las mujeres que han recibido quimioterapia con respecto a otros tipos de tratamiento. También confirma que a más ciclos de quimio, mayores puntuaciones en síntomas depresivos y más deterioro cognitivo en todas sus escalas: «Los síntomas de pérdida de capacidades cognitivas más recurrentes son la falta de atención y la pérdida de la capacidad de concentración», concreta Nadal.

Uno de los puntos curiosos entre los investigados se encuentra en los recursos que utilizan las pacientes para reducir su sintomatología emocional derivada de la enfermedad: un 33,5% pratica reiki como método de relajación, un 10% yoga, un 4,5% utilizan la meditación y un 3% pratica pilates o recurre a la lectura.

Mantener la estabilidad emocional es uno de los retos más complicados. En este mes de octubre, conocido como ‘mes rosa’ por las campañas que se realizan para visibilizar el cáncer de mama, esta psicóloga advierte sobre los riegos de los mensajes «sumamente positivos» que se lanzan: «No son acordes a la realidad y se inunda a las pacientes, que están viviendo una situación muy difícil, con estos mensajes contradictorios. Hay que tener mucho cuidado con frases tipo ‘Tú sí puedes’ porque muchas de ellas pueden tener la sensación de que si no pueden es que algo no están haciendo bien. Se preguntan cuando ven a las mujeres que se muestran felices: ¿Por qué ellas sí y yo no?», narra Nadal, quien subraya la importancia de la autoestima: «El tema de la caída del pelo es importante y socialmente se le resta importancia, se les dice ‘ya te saldrá’, y no es así de fácil. Incluso cuando les vuelve a crecer es complicado, porque seguramente no lo haga como esperas, te ves con el pelo aún muy corto y es un recordatorio de tu propia enfermedad», explica.

Nadal describe que la ansiedad y la depresión se van reduciendo y en cierto punto desaparecen una vez pasada la enfermedad pero el deterioro cognitivo prevalece, complicando incluso la vuelta al mercado laboral: «Cuando las pacientes van a una entrevista de trabajo y les preguntan por el tiempo paralizado está claro que no es agradable volver al recuerdo pero yo pienso que de cara a una empresa debería ser más beneficioso que perjudicial, porque estas mujeres, en esos dos años o el tiempo que sea que han estado tratándose, han desarrollado una serie de capacidades y recursos, lo que ahora se habla tanto de la resiliencia. Por eso yo a mis pacientes les digo que pueden mentir o pueden contarlo y hacerlo desde la capacidad que han tenido, la fortaleza adquirida y la aptitud de saber afrontar un problema», describe.