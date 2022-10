«Hay que perseguir a los puteros, como hace Suecia»

En Suecia se castiga al consumidor sexual con sanciones administrativas. Y, si se es reincidente (tres multas) pasa a tipificarse como un delito penal. Algo así es lo que plantea en España el fiscal de Extranjería en la provincia de Badajoz, Antonio Luengo, para ayudar a terminar con la explotación sexual. «Aquí se castigaba a la mujer que se prostituía en la calle pero el putero también debiera ser perseguido. Hay mucha hipocresía social, es un cuento eso de que las mujeres se prostituyen voluntariamente», asegura.

«Hay mucha hipocresía social, es un cuento eso de que las mujeres se prostituyen voluntariamente»

Y lo dice con conocimiento de causa porque lleva más de tres décadas al frente de esta delegación del Ministerio Público, ha visitado decenas de prostíbulos en el seno de sus investigaciones y ha conocido a muchas víctimas, cada una con su propia historia. «Es una especialidad que nadie quiere, hay que ir a esos sitios y entrevistarte con esas mujeres a las que muchas veces ofreces cosas que luego no le puedes dar», reconoce. Y no porque les mienta para conseguir sus declaraciones como víctimas y poder perseguir a los autores, sino porque se topa con la burocracia. Con ellas, las mujeres explotadas, las administraciones tienen una deuda pendiente, para asegurarles protección y ayudas. «Urge modificar la legislación de protección de testigos. La que hay es del 94, está muy anticuada y no prevé el desarrollo de fórmulas de amparo para el rescate de esas víctimas, por eso la tarea de las ONGs es vital», afirma el fiscal. Pero insiste en que las comunidades autónomas deben hacer «un esfuerzo» por conceder ayudas. «Una mujer que ha sufrido violencia de género tiene acceso a una ayuda de 426 euros, lo mismo se debería hacer con las mujeres que han sido explotadas. Se ven sin papeles, en un país ajeno, amenazadas por sus tratantes y sin medios. Es imprescindible darles pisos de acogida y ayudas, no puede ser que todo quede a la caridad o al buen propósito de las ONGs. La legislación -insiste- es insuficiente ante un fenómeno de gravedad como es el de la trata».

Lo que pide Luengo va en consonancia con la reivindicación que hizo hace unos días la Fiscalía General de Estado, para pedir al Gobierno la aprobación de una ley de trata que consiga proteger mejor a las víctimas. En realidad esta normativa debía haberse aprobado junto con la nueva ley de libertad sexual (la del sí es sí), pero finalmente se sacó de la tramitación por discrepancias en cuanto al concepto de la prostitución. Así, según recoge la Fiscalía General del Estado en su memoria del año 2021 y recoge El Periódico de España, esta normativa «se aprecia imprescindible» para poner «en el centro a las personas» y consolidar «el enfoque de asistencia y protección» de las víctimas, abordando «de forma integral, completa y transversal el fenómeno de la trata en todas sus formas». Sin embargo, precisa que esa ley debe sostenerse en los diferentes pilares de la lucha contra este tipo de delincuencia: «prevención, persecución penal coherente, protección de las víctimas y cooperación internacional».

«La ley integral contra la trata y la reforma del código penal son fundamentales hay que volver a penar el proxenetismo, que quedó despenalizado en la reforma del Código Penal del 95», añade el fiscal extremeño Antonio Luengo; lo que hizo que España pasara de ser un país de tránsito a convertirse en el destino de los tratantes. Y aboga porque el rufianismo (explotación de la mujer por el chulo) se tipifique como un delito de explotación sexual y no solo de violencia de género, como ocurre actualmente. «En Extremadura la inmensa mayoría de la explotación procede de la delincuencia organizada, cosifican a las mujeres quitándoles la dignidad», subraya el fiscal, que pide que se reactive el protocolo regional contra la ley de trata, que lleva tres años sin celebrar reuniones.