La venta de cajetillas de tabaco continúa al alza en Extremadura y se aproxima a los niveles precovid

Casi 34,9 millones de cajetillas de tabaco se comercializaron en Extremadura en los primeros ocho meses del año, en promedio una por cada extremeño y semana. Fueron setecientos mil paquetes de veinte cigarrillos más que los expedidos en los dos primeros cuatrimestres de 2021 (+2%), según las últimas estadísticas del Ministerio de Hacienda.

En parte, este aumento puede explicarse por las mayores restricciones a la actividad social que aún se sufrían a causa del coronavirus el año pasado. En este sentido, la evolución de la pandemia ha tenido un impacto evidente en la tendencia seguida por las ventas de cigarrillos. Si en todo 2019 se habían despachado en los estancos de la comunidad autónoma 53,4 millones de cajetillas, algo más incluso que en 2018, en 2020 la cifra cayó en cerca de dos millones y medio. Sin embargo, tras esa importante disminución, en 2021 el mercado volvió a crecer, una tendencia que se ha mantenido en lo que llevamos de año, que posiblemente acabe ya en cifras muy similares a las precovid.

Pero aparte de la reactivación de la hostelería, el otro factor al que puede vincularse el incremento de ventas es la caída del comercio ilícito de tabaco. Los últimos datos de la Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS), elaborada semestralmente por la consultora IPSOS y dados a conocer recientemente, revelan que el volumen de consumo nacional de tabaco proveniente del comercio ilícito descendió en el primer semestre del año un 29% respecto al mismo periodo del año anterior. Así, entre enero y junio pasados se situó en un 6,7%, la proporción más baja registrada desde 2011 y cerca de tres puntos menos respecto al 9,5% observado en igual intervalo de 2021.

En el caso de Extremadura, la proporción es del 2,3%, también uno de los niveles más bajos de la serie, si bien, al incluir únicamente la muestra una ciudad extremeña, Badajoz, se trata de un dato que hay que tomar con cautela.

Para Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Legales y Corporativos de Altadis, crecimiento de las ventas --que también se registra a nivel nacional-- y descenso del contrabando son dos factores que «sin lugar a dudas, están correlacionados». Ingelmo esgrime que «durante el cierre de fronteras» que trajo consigo la pandemia «muchos consumidores se acostumbraron a comprar en el estanco ante la escasez de oferta de tabaco ilícito». Al mismo tiempo, añade esta responsable de Altadis, «los fumadores no perciben en la actualidad que el tabaco sea un producto demasiado caro, lo que hace que la elasticidad precio no sea muy alta. Esta suma permite entender la reducción de los niveles de comercio ilícito en nuestro país». A este respecto, Ingelmo arguye que la diferencia entre el tabaco ilícito y el de un estanco «no es tan grande», al oscilar entre 40 y 50 céntimos, a la vez que confía en que la inflación y el posible deterioro de la situación económica, con la consiguiente merma en la renta disponible que puedan suponer, no hagan variar esta percepción y se produzca entonces sí un alza del comercio ilegal.

Uno de cada cuatro

Uno de cada cuatro extremeños (25,32%) de más de quince años consume tabaco a diario, la proporción más alta del país y cinco puntos y medio por encima del promedio nacional, según la Encuesta Europea de Salud 2020. También el informe Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España, que elabora periódicamente el Ministerio de Sanidad, situaba en su edición del 2021 a la región muy por encima de la media española en la prevalencia de esta adición (en este caso, ligeramente por debajo de Murcia). Para Emilio Salguero, delegado para Extremadura del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), no deja de ser llamativo este auge de las ventas de tabaco porque «está claro que cada vez fuma menos gente», aunque lamenta, eso sí, que la prevalencia del tabaquismo esté «disminuyendo mucho más rápido en otras comunidades autónomas que en Extremadura». Coincide en que detrás de la subida en la comercialización están el menor peso del tabaco fraudulento y la recuperación de su consumo en la hostelería. Por eso, cree que sería necesario continuar endureciendo la normativa antitabaco, abordando cuestiones como la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes de la región, en la misma línea de lo que ya han hecho otras autonomías.

Igualmente, considera que no se hace lo suficiente para fomentar el abandono del tabaquismo, con una escasa financiación de fármacos destinados a personas con esta adicción por parte del sistema público de salud, llegando a exigir incluso «condiciones de motivación» para sufragarlos. «En España, los fumadores están maltratados», critica.