Accidentes y negligencias causan uno de cada tres incendios forestales en Extremadura

Detrás de un tercio de los incendios forestales que se producen en Extremadura hay causas negligentes o accidentales. Entre las primeras se incluyen no tomar las medidas preventivas adecuadas a la hora de hacer quemas o la utilización en horas o días no permitidos de maquinaria que puede ser fuente de chispas que acaben prendiendo el pasto. También efectuar podas indiscriminadas o el empleo de productos acelerantes de las llamas como el gasóleo. Los motivos accidentales tienen que ver más bien con las prácticas que, aun habiéndose adoptado medidas de prevención, desembocan en un incendio.

Entre 2017 y 2021 las estadísticas del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura recogen cerca de cuatro mil fuegos en montes (3.936). De ellos, 1.304 estuvieron motivados por negligencias o accidentes, 167 por rayos y 269 por causas desconocidas. Los 2.196 que restan aparecen dentro del epígrafe de intencionados, aunque también en él los sucesos vinculados a prácticas agrarias tradicionales tienen un peso importante: suman un total de 1.160, casi otro 30% de los que han tenido lugar en este lustro. En este caso se trata mayoritariamente de incendios causados por quemas realizadas en el desempeño de actividades agrícolas o ganaderas que se dejan arder incontroladamente y pasan al monte o que bien directamente son iniciados en terreno forestal.

Sanciones

En Extremadura, cada año la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio gestiona más de doscientos expedientes por incumplimientos de las normas de prevención de incendios forestales. De acuerdo a los datos facilitados por este departamento, entre 2019 y 2021 fueron un total de 677, que se tradujeron en multas por un importe conjunto de 127.220 euros. Son incumplimientos de la ley 5/2004 de 24 de junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura y del Decreto 260/2014 de 2 diciembre de Prevención de los Incendios Forestales. En la mayor parte de las ocasiones, puntualizan desde la Junta, la vulneración ha consistido en quemas realizadas sin declaración responsable o sin el condicionado de prevención de incendios.

En 2021, los expedientes de sanción tramitados fueron 225 con multas por importe de 39.460 euros; en 2020 la cifras fueron de 214 y 42.550 euros, respectivamente; y en 2019, de 238 y 45.210.

Las denuncias son interpuestas bien por efectivos de la Guardia Civil (normalmente del Seprona), bien por agentes del medio natural. «En los incendios, desgraciadamente, pocas veces hay una denuncia por autoría. Y si es así, no se tramita como sanción administrativa, sino que va al juzgado directamente», explica Juan Carlos Gómez, jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Normalmente son infracciones administrativas leves, que se traducen en multas de entre los cien y los mil euros. Quemar fuera del horario habilitado, abandonar la quema, prender cerca de una masa forestal o no haber hecho la preceptiva declaración responsable para desarrollar alguna actividad han sido algunos de los incumplimientos más habituales durante estos años. Ninguno de estos supuestos suele acabar en un incendio por lo que, si hay infracciones, se tramitan únicamente por la vía administrativa. Pero si derivan en un fuego, buena parte de estas situaciones llegará al juzgado. «Si allí finalmente se comprueba que ha sido un accidente, pues no le sancionarán; y si se demuestra que ha sido una simple infracción administrativa, entonces abriríamos nosotros el expediente», precisa Gómez.

Más allá de no haber respetado las condiciones exigidas para las quemas de restos agrícolas o de otros residuos, hay otras muchas negligencias o accidentes que pueden provocar que arda el monte. «En verano, fundamentalmente, el riesgo de que una chispa genere fuego es enorme», subraya. El contacto con una piedra del peine de una cosechadora, la grada de un tractor o incluso el disco de una desbrozadora pueden ser fatales. A lo largo del periodo de peligro alto estas prácticas que tienen más riesgo se limitan por horario y por días y, en el caso de que se esté en riesgo extremo, pueden llegar a prohibirse.

La orden de peligro alto detalla todas las actividades que requieren declaración responsable. También las precauciones y medidas mínimas de seguridad que deben adoptarse en las labores que presentan un mayor riesgo en función de si el índice de peligro se considera alto, muy alto, o extremo. «Aunque exista la obligación de consultar nuestra página web, en la que en verano diariamente se publica la predicción de riesgo para el día siguiente, nosotros hacemos avisos masivos a miles de usuarios», cuenta Gómez. Se trata aquellas personas que han tramitado una declaración responsable para alguna de las tareas limitadas, en las que se les informa, por ejemplo, si queda suspendida las 24 horas del día en su comarca.

Este responsable del Plan Infoex asegura que en los últimos años ha aumentado «muchísimo» la concienciación a la hora de realizar quemas y otras prácticas agrícolas, tendencia a la que ha ayudado la simplificación de los trámites y que las declaraciones responsables puedan tramitarse por vía telemática. En apenas «siete u ocho años», se ha pasado de gestionar «unos cuantos cientos de solicitudes de autorización» cada año, a unas 90.000. «Y eso son personas que han estado vigilando en el monte que no se escape el fuego; que la quema o cualquier otra actividad se hagan bien».

Cambio normativo

La época de peligro alto de incendios terminó este pasado fin de semana. La orden que regula la nueva situación prohíbe «con carácter general, la quema de residuos vegetales en el entorno agrario», también en periodo de riesgo bajo, excepto en dos excepciones: por motivos fitosanitarios que no se puedan abordar con un tratamiento; o en entornos silvícolas en los que no sea posible trasladar esos restos por las condiciones del terreno. Estos casos están autorizados, pero mientras que antes era suficiente con una declaración responsable, ahora se precisa una autorización y un informe técnico que lo avale.

Se lleva así al ámbito normativo autonómico lo recogido por una ley nacional de abril de este año, la de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que veta la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola, y que ha sido muy criticada por las organizaciones agrarias.