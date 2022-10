Creció en la calle León Leal de Cáceres, estudió en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de la capital cacereña y después en el IES Universidad Laboral. Ahí empezó a escribir y desde entonces no ha soltado la pluma. Fue con 14 años cuando su imaginación e inquietud por las letras la llevaron a terminar su primer poemario. «Una amiga se marchaba fuera, nos separábamos y le regalé poemas». ¿Existe regalo más perecedero que un libro? Empezó la universidad. Estudió, como no podía ser de otra manera, Filología Hispánica en la Universidad de Extremadura. Ada Salas Moreno (Cáceres, 1965) aguarda un sinfín de anécdotas relacionadas con la escritura, atesora premios --entre ellos una Medalla de Extremadura en 2019--, pero sobre todo colecciona poemarios de su puño y letra. Este 17 de octubre, Día de las Escritoras, es muy suyo.

¿Cuándo empieza a interesarse por la poesía?

Muy pronto. A los 14 años. En ese momento era muy amiga de José Luis Rozas, hijo de Juan Manuel Rozas, un catedrático de la facultad y un bibliófilo maravilloso. Desde esa edad tuve acceso al templo sagrado de la literatura en general y la poesía en particular.

¿A qué edad escribió sus primeros poemarios?

Con 13 años me despedí de una amiga porque nos separábamos. Ella se mudó fuera y le regalé una serie de poemas. Antes escribía cuentos. Aunque más en serio fue al terminar Bachillerato --por entonces COU--, cuando hice una lectura pública en la sala El Brocense.

¿Esa Ada adolescente se hubiera imaginado llegar hasta aquí?

En absoluto. Tampoco es que haya llegado a ningún sitio, pero es cierto que desde entonces no he dejado de escribir. He trabajado mucho y también he tenido suerte de poder publicar en buenas editoriales.

¿Qué es la poesía para usted?

Una forma de conexión muy especial con lo más profundo de uno mismo, de los demás y del mundo.

Se cuela Sylvia Plath en uno de sus poemas, ¿qué posición ocupa la mujer en la poesía?

En el canon literario en general ha habido un acallamiento de voces femeninas que son importantísimas, pero también es verdad que hasta prácticamente en el siglo XX ha habido un silencio previo en el que ni si quiera se le daba acceso a las publicaciones. Las mujeres no se planteaban ni escribir ni mucho menos publicar. Tan vetadas estaban que ni ellas se planteaban el simple hecho de hacerlo. No entraba en sus planes. No lo pensaban. Ha habido un sometimiento del mundo masculino y esto suponía que el desarrollo de la inteligencia, creatividad o capacidad de trabajo de las mujeres fueran nulas. Muy pocas se planteaban tener estudios superiores porque se creían incapaces de hacer eso. Esto es todavía peor si cabe.

Esto último se puede ver en la Generación del 27. Lorca, Alberti, Cernuda, Salinas...¿y ellas?

Gerardo Diego cuando hizo la antología del 27 solo metió a una mujer. A muchas de esas poetas ahora se les está recuperando. En parte por culpa de muchas mujeres que estamos reclamando la memoria histórica de la mujer para que salgan de las tumbas de silencio que se han impuesto sobre ellas. Pero entre todos esos hombres masculinos están: Concha Espina, Josefina de la Torre, Chacel, María Teresa León y, por supuesto, la filósofa María Zambrano. Fueron fundamentales del 27.

¿Cree que deberíamos conocer más de ellas?

Por supuesto. Es necesario una mirada al pasado para ser conscientes de que las cosas no son como nos las han contado. Hay que cambiar el foco, ya que ha estado puesto constantemente en el varón. Como una cámara de cine, cambiar la dirección y ver también lo que hay al lado.

¿Quiénes son sus referentes?

Españolas, ahora mismo: Francisca Aguirre, Clara Janés, María Victoria Atencia y la extremeña Pureza Canelo. De otras lenguas: Louise Glück, Anne Carson, Elizabeth Bishop, Alda Merini y, por supuesto, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik y Blanca Varela. Podría decir más. Siempre ha habido muchas, pero en mi juventud no había tanto acceso a la poesía de mujeres. La verdad es que la cosa ha cambiado bastante en los últimos 30 años, aunque aún hay mucho por hacer.

¿Entonces percibe el progreso feminista?

Claramente. Creo que en la poesía que se escribe en este país hoy en día nadie puede poner en duda que está, cuanto menos, a la misma altura la masculina que la femenina. Incluso diría que más. De los poetas actuales me interesan bastantes más las mujeres autoras que nombres de hombres, aunque también hay poetas increíbles. Ellas vienen escribiendo maravillas últimamente.

¿Qué poema le dedicaría al feminismo?

Anunciación. Es una revisión de la anunciación a la Virgen desde un punto de vista feminista, de una mujer del siglo XXI.

¿Y a sus raíces extremeñas?

Del último libro, Arqueologías, le dedicaría Aljibe. en honor al museo arqueológico de mi ciudad natal.