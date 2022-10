El proyecto de 3RS Gestión para construir el primer vertedero de residuos industriales en Extremadura ha hecho saltar las alarmas entre los vecinos de Salvatierra de los Barros, que rechazan una instalación que consideran que supondrá un perjuicio para sus vidas y para el pueblo. Vicente Galván, asesor técnico del proyecto, asume la inquietud, aunque asegura que «los vecinos no van a ver afectada su salud ni su forma de vida» y recalca que «no es un macrovertedero, sino una planta de tratamiento de residuos con vertedero». Estima, eso sí, que en ese depósito acabarán «el 60% de los residuos» que lleguen.

Su proyecto ha levantado a los vecinos de la zona en contra de la instalación ¿Lo esperaban?

Cualquier proyecto de nuevas infraestructuras, y más de residuos, genera una preocupación. No es nuevo ni afecta solo a los residuos; hay oposición a infraestructuras de energías renovables, a la mina...

¿Pero entiende la preocupación ante una instalación de residuos de la que dicen no tener información?

Entendemos la preocupación, pero no algunos mensajes catastrofistas que no responden en absoluto a la realidad. Hay más plantas de residuos en España y no está ocurriendo nada malo. Parece que se quiere asustar.

Lo que ven los vecinos es de Salvatierra es que van a tener un vertedero enorme al lado de casa, en lo que ahora es una zona de dehesa.

Al lado de casa, no. Y todo lo que digo se puede contrastar en la documentación que se ha presentado. Está a más de 3 kilómetros, y no se van a producir efectos nocivos como se está diciendo.

¿Consideran que tres kilómetros es una distancia suficiente para garantizar que la instalación no tendrá impacto en la población o el territorio?

No es que lo consideremos, es que hay instalaciones a estas distancias. Es más que sobrada y los vecinos no van a ver afectada su salud, que es lo que más preocupa, ni su forma de vida. Pero quien tiene que evaluarlo es la administración extremeña.

¿Se han puesto en contacto con los vecinos o piensan hacerlo para explicarles el proyecto y resolver las dudas?

Estamos dispuestos a reunirnos e informar, pero en un ambiente de diálogo; no de crispación. Y entiendo que la gente pueda estar preocupada. Es su derecho y aquí estamos para explicarles.

¿En los contactos previos que han mantenido con el ayuntamiento, les dieron todos los detalles del proyecto que plantean?

Se les transmitió que era un proyecto para tratar los residuos que se generan en esta comunidad y que ahora están yendo a otras comunidades; y se les explicó que era una instalación de tipo industrial. Creo que hay que poner cada palabra e su sitio; y el vertedero es la parte final. Los residuos se tratan, se recuperan al máximo y al final crea un vertedero para los rechazos. Pero la instalación no es un vertedero, es una planta de tratamiento con vertedero.

¿Y qué proporción de la instalación es la dedicada a vertedero?

La superficie de vertedero es una superficie máxima, que se ha reservado porque no puedes ir ampliando porciones de terreno. El resto de instalaciones, las naves, no van a crecer; y a zona de vertedero irá creciendo en la medida que se vaya necesitando. No es que desde el primer momento se vaya a ocupar toda la superficie de vertedero del proyecto.

¿Pero dentro de esas 89 hectáreas que plantean para el proyecto, cuál es la parte exacta de vertedero?

No tengo el dato exacto, pero evidentemente es la mayor parte del terreno; porque los edificios no van a cambiar.

¿Puede dar una cifra, una estimación de la porción que va a ocupar la parte de vertedero?

Dependerá de los residuos que entren y de cómo evolucionen las tecnologías para procesarlos. No tengo la cifra en la cabeza, pero aproximadamente será en principio en torno al 60% o el 65%. Pero la idea es recuperar cada vez más; igual que hace 20 años se tiraba a los vertederos mucho más. Si es excesivo o no, lo considerará la administración extremeña.

¿Y en qué condiciones se almacenan esos residuos para que no supongan un riesgo?

Los vertederos no se han inventado para instalarlos en Salvatierra de los Barros. Hay una legislación europea y española con la que ya se han construido otros en España. De hecho, en Extremadura hay vertederos.

Pero no de residuos industriales.

No, y existen en otras comunidades autónomas sin causar ningún problema ¿Qué pasaría si ellas se negaran a recibir los residuos de Extremadura? ¿Por qué va a pasar en Extremadura lo que no ha pasado en otros territorios?

¿Salvatierra de los Barros ha sido su única opción o se barajaron otras?

Siempre se barajan varias en el estudio que de alternativas que se hace y que exige la normativa europea, con una serie de criterios. Se ha elegido Salvatierra de los Barros porque era el sitio más adecuado por criterios ambientales, sociales o de seguridad.

El proyecto ocupa 89 hectáreas. No sé si es una instalación grande para el tamaño medio de España.

Es de tamaño medio, las hay más grandes y también más pequeñas. Pero eso o evaluará también la administración extremeña.

¿Cómo se procesarían los residuos?

Se tratarán en naves industriales. Pero hay que tener una cosa clara, estos residuos proceden de otras instalaciones, no vienen de la nada; si fueran tan peligrosos, las personas que trabajan en ellas estarían supuestamente padeciendo esas consecuencias. No pasa nada, ¿por qué? porque proceden de instalaciones cerradas, se transportan en vehículos cerrados y se procesan en naves cerradas.

¿Y a dónde van lo residuos que se valorizan, los que se recuperan?

Unos van a cementera, otros se usan para compost y otros se mezclan con cemento...

Planean procesar unas 280.000 toneladas de residuos anuales. ¿Qué porcentaje acabará valorizado y cuánto en el vertedero?

Un 40% aproximadamente valorizado y el 60% restante, en el vertedero. Pero que se pueda aprovechar más o menos dependerá de los residuos que lleguen.

Contemplan también 68.000 toneladas de residuos peligrosos y dicen en su proyecto que 57.000 acabarán en el vertedero. Es un porcentaje muy elevado. ¿Hay plenas garantías de que esos residuos no tendrán un impacto negativo en la zona?

Entiendo la preocupación. Antes, un matiz: la denominación de residuo peligroso es una denominación europea, y en casa tenemos un montón de residuos peligrosos como los medicamentos caducados, los restos de pinturas, las pilas gastadas o los restos de tóner; también los plaguicidas o el aceite del coche... Pero precisamente en esta instalación se tratan para que se depositen en unas condiciones optimas de seguridad. Y van a estar más seguros que cuando están en casa, en un taller o en una imprenta. No hay ningún riesgo porque un vertedero no es un agujero abierto en el suelo y en el que se tira todo. Nada que ver con eso, es una instalación muy controlada.

Lo que se va a procesar supera en un 40% los residuos que se generan en Extremadura. Allí irán entonces residuos de otros sitios.

Igual que en otras regiones se están procesando ahora los residuos de Extremadura. Este tipo de instalaciones no se pueden hacer para la cantidad justa de residuos de una comunidad autónoma, porque hay movimiento entre todas y porque si una tiene una avería hay que poder tratarlos en otra.

Entonces van a procesar también residuos de otras regiones de forma habitual.

Sí, será habitual en el sentido de que siempre va a estar disponible, pero no quiere decir que vayan a venir todos los años 20.000 toneladas, porque esto es mercado y cada empresa lo llevará donde considere. Aun así, no sé por qué se ve como un agravio que vengan residuos de otras regiones si Extremadura ahora está enviando el 100% de sus residuos.

Preocupa que se puede llegar a procesar y almacenar residuos muy por encima de lo que aporte el nivel de industrialización de Extremadura.

La misma suspicacia se puede generar en otras comunidades que ahora están recibiendo los residuos de Extremadura y no la ha habido ni nadie ha dicho que no coge los residuos que llegan de aquí.