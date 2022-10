Más de dos millones de kilómetros y 16 años de antigüedad. Es la ficha técnica de los autobuses que trasladan a diario a los alumnos de Secundaria Obligatoria y Bachillerato desde Cabeza la Vaca hasta Segura de León, donde se ubica su instituto de referencia. Los padres denuncian que no son seguros. En lo que va de curso ya se han averiado en tres ocasiones, una de ellas en mitad de la carretera, lo que obligó a bajar a los niños en medio de la vía y esperar a que llegara otro autobús para realizar un transbordo y continuar el camino. Llegaron tarde. Los otros dos días perdieron toda la mañana de clase porque el vehículo sustituto no llegó a tiempo.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la comarca de Tentudía ya ha solicitado una reunión con la Junta de Extremadura para exigir que se solucione el problema, pero no ha recibido respuesta. «Los autobuses no son seguros. En el que viajan a diario nuestros hijos es muy viejo. No hay semana que no les dé algún problema, cuando no arranca, se avería una puerta,...», señala el presidente del colectivo de padres, Paco Marqués.

La antigüedad de los autobuses se observa también por dentro, ya que el mobiliario está roto, con asientos rajados y manillas que se deshacen en las manos. «Los niños dicen que no las tocan porque se quedan pegados, ese material, con el tiempo, se deteriora», añade el presidente del Ampa.

No es el único problema con el transporte escolar que sufre esta localidad pacense. Este año además la Junta de Extremadura se ha negado a conceder una ruta para que los estudiantes de los ciclos formativos puedan acudir al instituto de Jerez de los Caballeros; solo hay ruta hasta el de Segura de León. De este último pueblo sale otro autobús hasta Jerez, pero no hay directo desde Cabeza la Vaca. «Hay cinco niños que estudian en Jerez de los Caballeros y los padres tienen que dejar de trabajar para llevarlos y recogerlos, se necesitan además dos coches porque no caben en uno. Ya lo hemos pedido también pero nos dicen que no pueden poner la ruta», se queja.

La Junta de Extremadura reconoce el problema y asegura que ya se ha advertido a la empresa para que subsane las deficiencias, bajo amenaza de sanción. «Se ha notificado a la empresa adjudicataria que subsane las deficiencias del vehículo adscrito a la ruta a la mayor brevedad posible y, en su caso, se procederá a la apertura del correspondiente expediente de penalidades», reitera Educación. Se está llevando a cabo además un seguimiento de la ruta.

No obstante, el Ejecutivo autonómico asegura que el vehículo «cumple todas las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente y tiene la ITV en vigor, por lo que la seguridad del alumnado nunca ha estado comprometida». Y recuerda que legislación actual permite adscribir un vehículo a una ruta de transporte escolar con hasta 18 años de antigüedad.