Los catering de los comedores escolares extremeños se plantan por la subida de los precios

Los catering de los comedores escolares lanzan un ultimátum a la Junta de Extremadura: o se modifica el contrato para revisar los precios o dejarán de prestar el servicio en la región. Están ahogados por la inflación y la subida de los precios, que les lleva a asumir un incremento de más del 34% de media por menú, una situación que se ha convertido en «insostenible». Ya se lo advirtieron a la Consejería de Educación en el mes de julio, con el objetivo de que la modificación llegara antes de que comenzara el curso pero, a día de hoy, no se ha proporcionado ninguna solución al problema.

Están sufriendo las consecuencias de la crisis y es que Extremadura es la tercera comunidad en la que más han subido los precios. En agosto (últimos datos disponibles) la inflación se disparó en la región un 11,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y ya arrastraba una aumento del 0,6% en julio y un acumulado del 6,6% en lo que va de año, según Índice de Precios al Consumo (IPC). Está ahogados porque, con lo que reciben de la Junta de Extremadura por cada menú, no cubren los costes: «Como esto siga así el servicio no se va a poder prestar, es imposible. Nos compensa más perder el aval que hemos depositado en el contrato que seguir asumiendo el sobrecoste, estamos perdiendo mucho dinero», aseguran desde El Muro ML SL, una de las empresas concesionarias de los comedores escolares de la región. Se han plantado todas las adjudicatarias salvo una.

Advierten, eso sí, de que de momento esta problemática no está afectando a la calidad de los alimentos que se proporcionan a los alumnos. No quieren dejar de hacerlo. Por eso, si no se resuelve la situación, tendrán que dejar de suministrar la comida a los colegios porque no podrán ofrecer menús de calidad como hasta ahora.

Lo mismo está ocurriendo en los comedores que gestionan las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas), que tienen que hacer encajes de bolillos para conseguir cuadrar los precios. En este caso muchas se han visto en la obligación de incrementar los precios por alumno, coste que asumen los padres, porque si no las empresas se negaban a dar el servicio. «Las Ampas se están encontrando con muchos problemas, de momento todas están ofreciendo el servicio pero a costa de subirle el precio a los padres», señala la presidenta de Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa), Maribel Rengel. En este caso los catering trabajan con contratos por curso, lo que da margen para que las empresas revisen los precios en función de la subida. En cambio eso no ocurre con la concesión que realiza la Junta de Extremadura, que firmó un contrato por dos años, prorrogable otros dos, con los mismos precios durante todo el periodo, pero las circunstancias han variado mucho.

El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, llevó ayer este asunto a la comisión de Educación y Empleo de la Asamblea de Extremadura, quien trasladó a este organismo la preocupación que existe en el sector por este asunto. «Estamos trabajando en los nuevos pliegos para actualizar los precios», avanzó el director general del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementario, Carlos Pérez. Y añadió que en esa modificación se incluirán además otras mejoras relativas a la calidad de los alimentos, como la introducción de productos integrales, Denominaciones de Origen Protegida o aceite virgen extra en los menús. Pero no dio una fecha para la resolución del problema. De momento el contrato se ha prorrogado un año más.

Este curso, según los datos ofrecidos por Pérez ayer, son 13.800 los alumnos de Infantil y Primaria que almuerzan cada día en los comedores escolares. El 80%, además, lo hace de manera gratuita por estar becados. En total hay 385 comedores (215 gestionados por la Junta de Extremadura), lo que supone que el 63% de los colegios de la región cuenta con este servicio, en el que el Ejecutivo autonómico invierte 10,5 millones de euros anuales.