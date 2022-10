«Tren completo». Encontrar trayecto de Extremadura a Madrid para los próximos fines de semana en tren de Media Distancia es casi misión imposible. Se podría considerar que la puesta en marcha de los Abonos Recurrentes para viajar gratis en Cercanías y Media Distancia ha sido todo un éxito. O quizás no tanto. Si bien solo hace falta pasarse por alguna de las estaciones extremeñas para percatarse del incremento de pasajeros, lo cierto es que también se están dando situaciones en que los viajeros reservan sus plazas gratuitas para luego dejarlas vacías: «Trenes que figuran como completos luego llevan plazas sin ocupar», denuncia Silvia Higuero.

Esta cacereña residente en Madrid cuenta cómo hace alrededor de tres semanas buscaba por internet un billete y todos los ferrocarriles del fin de semana aparecían llenos, salvo los de por la mañana temprano. Pero su enfado llegó a la hora de tomar un tren este lunes: «Ese tren que aparecía completo resulta que llevaba 40 plazas libres. Como los billetes son gratuitos, la gente reserva y lo mismo lo cogen, lo mismo no». Esa es la explicación que le dieron desde la propia estación de tren cacereña. Cuenta que ella no era usuaria recurrente del ferrocarril porque siempre se ha movido en coche, pero decidió sacarse este abono: «Me pareció buena idea, como medida de ahorro y también dentro del esfuerzo colectivo para contaminar menos», narra. La que siempre ha sido usuaria del tren extremeño es su madre, quien utiliza este medio para visitar a su familia en la capital de España: «Siempre me he encargado de comprar los billetes a mis padres y jamás había visto los trenes llenos como ahora, que están casi todos. Y si te quedas sin asiento porque realmente van llenos, lo asumes. Pero si lo que ocurre es que la gente, por borregos, los reserva todos y luego no los ocupan, creo que es algo que no se debiera permitir. Si solo tuviéramos que poner una pequeña cantidad, cinco euros, estoy segura de que esto no ocurriría», argumenta.

Medidas

Preguntada por esta cuestión, Renfe recuerda que un mal uso de los títulos gratuitos genera «un perjuicio al resto de ciudadanos, limitando su movilidad».

La operadora ferroviaria concreta: «En cuanto a la posible picaresca de reservar billetes y no ocupar plaza, Renfe monitoriza desde el primer día la evolución de la utilización de los abonos». Por esta razón, explicaron, se ha analizado «las medidas a adoptar» para evitar este tipo de conductas que van en «perjuicio de los clientes». Por ello, desde el 16 de septiembre Renfe aplica «dos medidas con el objetivo de contribuir a hacer un uso más responsable de los abonos». Estas son: solo se pueden realizar un máximo de cuatro formalizaciones al día -así llama a cuando se elige fecha y hora del viaje- y no se pueden reservar varias idas hasta que no se haya completado la vuelta entre el mismo origen y destino.

«La medida de gratuidad de los servicios de Media Distancia está pensada para beneficiar a viajeros recurrentes. En este sentido es comprensible que haya reservas formalizadas con mucha antelación. Si estudiantes o trabajadores saben sus horarios de desplazamiento con seguridad, es lógico que en lo posible adelanten su reserva de plaza para garantizar el viaje. El Gobierno aprobó el pasado 1 de agosto bonificaciones del 100% en el transporte ferroviario de Media Distancia de Renfe a los usuarios recurrentes, para ayudar a hacer frente al alza de los precios como consecuencia de la guerra y para fomentar el transporte público, reduciendo el uso del vehículo privado y contribuyendo así a disminuir la dependencia energética y la huella de carbono. Desde el anuncio de la medida, Renfe ha puesto en marcha toda una operativa para ofrecer a los usuarios, de una manera rápida y sencilla, los nuevos abonos gratuitos», subrayan.

En Extremadura han sido 12.298 los abonos gratuitos emitidos durante el primer mes de funcionamiento de los mismos, entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre, de acuerdo a los últimos datos con los que cuenta la operadora ferroviaria.