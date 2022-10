La lluvia ha llegado al fin a la región y, además, lo ha hecho para quedarse. O, al menos, esa es la previsión que hace la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La borrasca ‘Armand’, la primera de la temporada bautizada con un nombre --en este caso por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, la agencia portuguesa de meteorología)--, que llegó al oeste de la región este pasado miércoles se quedará en Extremadura hasta el próximo lunes. «Lo más interesante es que se prevé que dure hasta entonces y que después seguirán pasando frentes hasta final de mes, gracias a que ha abierto cambios en la dinámica de la atmósfera», explica Manuel Lara, meteorólogo de la delegación territorial de la Aemet en Extremadura.

‘Armand’ dejará lluvias constantes pero no dañinas: «No habrá trombas de agua ni riadas», describe Lara, «llevamos un año muy seco y todo lo que sea paliar ese déficit de agua está muy bien. También para las labores agrícolas», añade.

En su primer día en la región, la borrasca dejó precipitaciones de 48 mm (mililitros) en Hoyos, 43 en Guijo de Granadilla y 35 en Plasencia. En el caso de las capitales de provincia, fueron 18 mm en Badajoz y siete en Cáceres: «Habitualmente los municipios más lluviosos se sitúan en La Vera y el Jerte. El miércoles no fue allí al entrar la borrasca por el oeste, incluso en algunos puntos de Extremadura no llovió. Pero conforme vaya avanzando irá dejando precipitaciones hacia el este. De hecho ya en la noche del miércoles al jueves, en Garganta la Olla se han registrado 35 mm en 12 horas, y continúa lloviendo», detalla.

Temperaturas

Lara se muestra optimista: «La previsión general para el otoño no era muy alentadora, pero afortunadamente, de momento, no se está cumpliendo y todo apunta a que, al menos, se va a cubrir la media de precipitaciones. La previsión general de cada estación no puede ser tan específica como la del día a día. Y lo que tampoco sabemos es si servirá para cubrir el déficit que arrastramos». dice.

Otro punto a resaltar es la bajada de los termómetros que ya se ha hecho sentir en la región, tras un mes de septiembre caracterizado por la sucesión de diferentes ‘veranillos’: «Hemos tenido un verano larguísimo y un septiembre con valores de más de 30 grados, lo que está siete grados por encima de la media. Ahora las temperaturas se han colocado en niveles de otoño e incluso más bajos. Si bien las mínimas en los próximos días se mantienen en valores altos, en cuanto a las máximas este jueves se esperan 17 grados en Cáceres capital y 19 en Badajoz. Si las comparamos con los valores de hace unos días hay una diferencia de alrededor de diez grados menos. Por ejemplo en Badajoz antes de ayer la máxima fue de 28 grados. Es muy importante volver a valores térmicos normales para la estación en la que estamos», señala Lara.

Precaución

Este meteorólogo subraya la importancia de que los ciudadanos se mantengan informados: «Al acumularse precipitaciones, pueden consultar el estado de la carretera, por si se dieran cortes por agua en algunos badenes. No se trata de alarmar, sino de que tengan precaución», insiste Lara.

La Aemet mantiene este viernes la alerta amarilla en el norte de Cáceres por lluvias, que pueden alcanzar una precipitación acumulada de 60 mm en 12 horas.