De Ana Orantes a Rocío Carrasco. «Creo que no se puede hablar de la violencia contra las mujeres sin la perspectiva histórica». Así comenzaba su intervención la periodista, delegada de igualdad, diversidad e inclusión de RTVE y activista feminista, Montserrat Boix, en las II Jornadas Técnicas de Gestión e Intervención Multisectorial en Emergencias Extraordinarias en Extremadura. Un recorrido por la historia del tratamiento de casos de violencia machista en los medios de comunicación.

El punto de partida todos lo conocen. Ana Orantes marcó un antes y un después. «Paliza tras paliza» fueron las palabras que pronunció la granadina en un programa de televisión en directo. Trece días después, el 17 de diciembre de 1997 su exmarido la roció con gasolina y la quemó viva. Por entonces nadie hablaba de violencia de género. «Los medios de comunicación empezaron a plantearse cuál era su papel y cómo no fueron capaces de predecir el riesgo que significaba generar testimonios sin la previsión de que el agresor la estaba viendo y podía reaccionar», recuerda Boix. En los primeros titulares se leía: «crimen pasional»; más tarde fue común: «violencia familiar» y ya en el 2000 se empieza a hablar de malos tratos. Pasaron años y el término utilizado en política y en las redacciones era «violencia doméstica». 2004 fue clave. Llegó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y se adoptó ese nombre. Ya en el 2009 de forma espontánea fueron los informativos los primeros en pronunciar: «violencia machista». La Real Academia de la Lengua Española recoge en 2014 el término «feminicidio». En su definición aparece: asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia». Sin embargo, según Boix, es un concepto que aún no se utiliza a nivel general.

Gracias al feminismo

«¿Recordáis El Caso?», dice Boix. Un semanario de sucesos muy popular en los años 50 en España que ahora continúa en versión digital. Compara dos titulares de este mismo diario. ‘Asesino pasional’, reza el primer titular correspondiente a una portada de hace más de 60 años. El segundo es de esta misma semana y puede leerse: ‘¿Quién mató a Juana Canal? Crimen machista no resuelto’. «Me siento optimista de ver la evolución en estas dos publicaciones. «Me parece un buen ejemplo de cómo hemos avanzado», prosigue.

Al mismo tiempo echa la vista atrás. «A primeros de los 2000 no existían datos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Fueron algunas las que decidieron reunirse y hacer una estadística a través, precisamente, de las informaciones de El Caso», relata. «Por entonces no se analizaban de manera colectiva, sino de forma individual. Hasta que no se toma conciencia de que había muchas mujeres asesinadas y de que son necesarias medidas políticas para evitar los asesinatos pasa demasiado tiempo. Ha sido muy complicado», enfatiza Boix. «Hoy no estaríamos aquí hablando de esto si no fuera gracias al movimiento feminista y gracias a que muchas mujeres durante este tiempo han peleado para hacer visible este problema y reivindicar que se trata de una lacra colectiva, de responsabilidad social y que tiene que ver con una violencia estructural en la que todos y todas somos responsables», recalca. A fin de cuentas, el sistema patriarcal.

Después de Orantes llegaron muchas (demasiadas). Entre ellas, Svetlana. Una invitación de un «admirador» hizo a Svetlana Orlova sentarse en un sofá de otro programa de televisión, en prime time. Con aspecto rígido y rostro incómodo, Orlova rechazó la petición. Resultó ser su expareja, que pese a tener una orden de alejamiento y una condena de 11 meses de cárcel por malos tratos, hincó la rodilla para pedirle matrimonio. La respuesta de Svetlana fue rotunda: «no». Y la presentadora insistió para que aceptara. Solo cinco días después, en noviembre de 2007, Ricardo, su exnovio, la degolló en un portal en Alicante.

A partir de ahí, los medios tomaron cartas en el asunto. «No es una historia de sensibilizar, es cumplir la ley», apela Boix. Se llegó a la conclusión de destacar el teléfono para denunciar la violencia machista: 016 en todos los medios y así fue.

En los 2000 fueron también rostros conocidos los que dispararon las alarmas. En 1999 Carmina Ordoñez denunció malos tratos en un juzgado. «No le hicieron caso», recuerda Boix. «Esto es culpa de los estereotipos», asegura. «Pese a presentar una fotografía magullada como prueba, que ocupó algunas portadas, no consideraron que hubiera suficientes elementos creíbles como para abrir una investigación de violencia de género», relata.

¿Cuántos de aquí habéis visto la docuserie de Rocío Carrasco?

Llegamos a 2021. «¿Cuántos de aquí habéis visto la docuserie de Rocío Carrasco?», pregunta Boix. Apenas se alzaron cinco brazos entre los asistentes a la ponencia. No obstante, Boix explicó que se trata de un ejemplo más de cómo determinadas víctimas que no entran dentro de estereotipos de «¿cómo va a ser maltratada?» no son creídos ni si quiera entre los más jóvenes. «¿Hasta qué punto este programa ha marcado un antes y un después en relación al tratamiento de los medios de comunicación de cómo contar qué pasa?», analiza. «Su madre para evitar que se hiciera público aceptó que eso se escondía», declara. «Ella misma no veía lo que sucedía hasta que pasaron años de tratamiento psicológico», continúa. «Esto es un elemento clave. Las propias víctimas no son capaces de identificar lo que están viviendo. ¿Y los profesionales para contarlo?», destaca. «No tenemos en las redacciones personas capacitadas para detectar situaciones que vulneren a las mujeres. Seguimos con las asignaturas pendientes», reflexiona.

¿Cómo funcionaría una orden de alejamiento en un pueblo pequeño para una mujer que acaba de denunciar?

Machismo en el mundo rural

Miedo, vergüenza, costumbre y falta de recursos. Tres conceptos que pueden resumir la violencia que sufre la mujer en el mundo rural. Toma la palabra la periodista Rocío Cantero, de El Periódico Extremadura. «Es importante el matiz porque es una violencia doblemente silenciada porque es mucho más difícil acceder a los recursos, es más complicado dar el paso porque el círculo es reducido y los estudios indican que el 36% de las víctimas se dan en entornos rurales, entendiendo estos espacios por poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Esto en Extremadura es prácticamente la mayoría de la región», declara. «Se trata de zonas en las que las mujeres suelen depender económicamente de su maltratador y tienen menor posibilidad de tener una independencia económica. Tampoco conocen todos los recursos y de conocerlos, temen que no funcionen. ¿Cómo funcionaría una orden de alejamiento en un pueblo pequeño para una mujer que acaba de denunciar? Es muy complicado», lamenta. «Es importante poner el foco en ese tema y dotarlas de espacios seguros. Que se les de visibilidad», apostilla.