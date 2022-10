'Universidad PYME', este es el nombre del congreso que está poniendo a Extremadura en el epicentro del cada vez menos futuro y más presente mundo de la digitalización de las empresas y la formación de estas y sus empleados.

En España el 99% del tejido empresarial está formado por empresas pequeñas y medianas, por autónomos que trabajan cada día empleando a más del 65 % de las personas trabajadoras. En Extremadura la fotografía no cambia mucho, pues el grueso de sus empresas son pymes y autónomos. Para ellos se hace imprescindible reinventarse y adaptarse a los crudos tiempos que avecinan los expertos.

Un evento destinado a analizar las potencialidades de las empresas extremeñas para alcanzar el mundo de la digitalización tecnológica y conocer las novedades en esta área, y que ayer vivió su primera jornada. Inaugurado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que puso de manifiesto el potencial de la región para las futuras empresas, unas entidades que han sufrido una transformación, tal y como señaló el presidente "cuando los grandes proyectos preguntan por nuestra región, ya no se interesan por la financiación, sino por el capital humano, y ahí tiene un papel destacado la Universidad de Extremadura y la Formación Profesional”.

“No sólo de las universidades, sino que ha de venir también de las propias empresas y grandes corporaciones porque son las que poseen la tecnología y el conocimiento”, puntualizó Antonio de Luis Acevedo, director gerente de Fundae durante su intervención, quien remarcó que “la formación es clave en el proceso de transformación digital”, como también lo es el sector de la empresa y el territorio donde esté ubicada.

La detección de necesidades de formación es esencial puesto que no son las mismas para todos los sectores y tipos de empresas, pero necesidades centradas en las pymes; no todas tienen las mismas demandas, pero hay una cosa clara, también en palabras del director gerente de Fundae, “la digitalización es apta para todas las empresas, no solo para multinacionales. Y casi obligatoria si quieren continuar con su actividad empresarial actualmente y, sobre todo, de cara al futuro”.

Tanto para pymes como para autónomos es necesario mejorar su atención al cliente, así como su visibilidad, optimizar la producción con el fin de ahorrar costes y aumentar sus beneficios sin perjudicar la calidad de sus productos; en definitiva, ser más competitivos y estar actualizados para mejorar la calidad de su producción con el fin de hacer frente a la feroz competencia de los mercados y a la tesitura social actual.

¿Están las pymes extremeñas preparadas para la digitalización?

Si la programación del primer día atrajo la atención del medio millar de asistentes, el resto de los días no será menos.

Hoy jueves será el turno de debatir sobre los retos del aprendizaje en la sociedad digital, de la mano del investigador científico César Herrero; o de si están las pymes extremeñas preparadas para la digitalización, hablar sobre economía social o conocer casos de éxito de implantación de soluciones y capacitación digital en empresas o innovadores programas en materia de igualdad y alfabetización digital. También del papel de la digitalización en la empleabilidad de los trabajadores, entre otros muchos temas de interés .

Inteligencia artificial, formación y empleo

Entre los 95 expertos que componen el plantel de ponentes, una de las que más expectación genera, tal vez por la dificultad de encontrar un hueco en su agenda para asistir a eventos de este calado -reflejo de la importancia de este y todo un éxito el hecho de que esté en Extremadura, es la doctora en inteligencia artificial por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Nuria Oliver, quien concederá una entrevista hablando sobre las oportunidades de la inteligencia artificial.

Y como la formación ha de ser constante en materia de digitalización, responsables de empresas privadas de índole internacional como Deutz-Spain o Linkedin, entre otros, junto a responsables de la administración pública y varias asociaciones, pondrán sobre la mesa cuestiones tan relevantes como la evaluación de capacidades y competencias digitales, los nuevos programas para impulsar la transformación digital o los retos a los que se enfrenta la formación ante la nueva era de la digitalización.

Networking

Además de disfrutar de más de 95 ponentes, 7 paneles temáticos y 38 casos de éxito, Universidad Pyme cuenta con un espacio de networking para potenciar alianzas entre empresas y personas que deseen mejorar su situación laboral; también con áreas que ofrecen encuentros entre profesionales o entre desempleados y empresas que demandan trabajadores.

Hay cuatro espacios temáticos: uno sobre tecnologías disruptivas y tres relacionados con la digitalización aplicada a economía social, ámbito rural y empleo. Los interesados en asistir tanto al congreso Universidad PYME como a los espacios de networking pueden hacerlo de forma gratuita registrándose en http://www.fundae.es/universidadpyme

'Universidad Pyme' es una apuesta única para las empresas de Extremadura, para las personas trabajadoras y para aquellas que se van a incorporar al mercado laboral. Está organizado por la Fundación estatal para la formación del empleo (Fundae) y por el Servicio Español de Empleo (SEPE), además, cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura.