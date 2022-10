"Gracias a que algunos pagamos impuestos se mantiene el Estado del Bienestar"

Son 7.776 millones de euros, la cifra más alta de la historia. Un aumento de 774 millones (11%) con los que se pretende hacer frente a un contexto también histórico, marcado por los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación y el cambio climático. «La recuperación sobre la austeridad», defiende Pilar Blanco-Morales, que analiza en esta entrevista la letra pequeña de las cuentas de la Junta para el año 2023.

-Son los últimos presupuestos de la legislatura. ¿En qué medida están influidos por las elecciones y la campaña electoral?

-En ninguna

-¿En ninguna en absoluto?

-Si alguien piensa que estos son unos presupuestos electoralistas, ni sabe lo que son los presupuestos ni lo que es este gobierno. Y es francamente insultante pensar que en un momento como este los presupuestos se hacen con una voluntad electoralista.

-¿Está hecho el presupuesto la medida de Podemos?

-Los presupuestos están hechos a la medida de las necesidades de los extremeños y buscando el consenso de todos los grupos parlamentarios: de Ciudadanos, de Podemos, por supuesto, y del PP. Y también de los agentes sociales. Porque este presupuesto fructifica con mucho diálogo, con mucha transparencia, con muchas propuestas que ahora se tienen que debatir parlamentariamente.

-¿Cómo ha visto a los grupos en la negociación previa? ¿Cree que han acudido con líneas rojas?

-Yo no voy a entrar a valorar como cada uno ha acudido a la negociación. Lo que sí puedo subrayar es que por parte del Gobierno no ha habido más líneas rojas que el cumplimiento de la Constitución y la coherencia con lo que venimos demandando: sistema de financiación autonómica, política de cohesión, compromiso con los ciudadanos, estabilidad presupuestaria y un trabajo serio.

-¿Esperaba la enmienda a la totalidad del PP?

-Esto no es una cuestión de esperar o no esperar. Cada uno asume sus responsabilidades, tiene sus objetivos políticos. Y el objetivo político de este gobierno es un presupuesto a la medida de las necesidades de los extremeños, con debate y precedido de mucho trabajo. Luego cada uno marca su estrategia. Es una opción legítima, pero eso sí, si es una enmienda a la totalidad, ¿dónde está el texto alternativo? No lo han hecho nunca, no lo van a hacer ahora.

-¿Y la de Ciudadanos?

-Ya le he respondido. Cada uno tiene su papel, cumple sus funciones. La nuestra es la que nos han otorgado los extremeños.

-¿Por qué están en contra de bajar los impuestos?

-Es tan evidente, que tener que volver a discutir sobre ello… (Silencio). La pregunta está mal formulada, es al revés: ¿Por qué estamos a favor de mantener los servicios públicos, de mantener el Estado del Bienestar, incrementar el gasto social, la inversión, las políticas económicas…? Todo eso se sustenta gracias a los impuestos que pagamos los ciudadanos. Cada uno según su capacidad y para cada uno según su necesidad.

-¿Qué imagen se proyectaría a la sociedad si las cuentas llegan al debate del 22 y 23 diciembre sin el aval de ningún otro partido?

-La imagen que reflejan los presupuestos: la de un gobierno comprometido, coherente, que cumple, que hace todo lo posible. Y los ciudadanos tendrán la ocasión de valorar cuando llegue el momento lo que hace cada uno.

-Explique de dónde salen esos 774 millones de euros más.

-Salen fundamentalmente del aumento de los recursos del sistema de financiación autonómica, de la confluencia del programa operativo 2014/2020 con el inicio del programa 2021/2027 y del mecanismo de recuperación y resiliencia, además del buen comportamiento que han mantenido hasta el momento el empleo, el comercio minorista, las exportaciones… en suma la actividad económica. También sale del esfuerzo de los empresarios y los trabajadores, y que cada euro que la Junta invierte tiene un efecto multiplicador.

-¿En qué cambiará la vida de los extremeños este presupuesto?

-Mejorará con el refuerzo de la atención primaria y la salud mental; con los avances hacia la universalización y la gratuidad de los comedores escolares y libros de texto. Con la instauración del bono de transporte, el plan de empleo, el incremento de inversiones para la construcción de hospitales y centros de salud... No hay nada que en el presupuesto empeore. También las bonificaciones fiscales y la rebaja de tasas.

-20 millones de euros frente a más de 430 que se prevé que aumente la recaudación el próximo año.

-Es profundamente antidemocrático centrar el debate del presupuesto en los impuestos, que es lo que nos hace ciudadanos: contribuir cada uno según sus posibilidades al mantenimiento de los servicios públicos y redistribuir la riqueza. Gracias a que algunos pagamos impuestos, se mantiene todo lo que es el Estado del Bienestar y las inversiones de futuro.

Si tomamos de base una familia con un niño pequeño con utilización del servicio de aula matinal y comedor escolar, que además tenga un vehículo, el impacto de las medidas tributarias contenidas en el proyecto de ley de presupuestos ascendería a 500 euros aproximadamente. Si la familia es de dos niños y se dispone de dos vehículos, el ahorro ascendería a 1.000 euros aproximadamente. Además, habría que añadir el uso de determinados servicios administrativos, como la expedición de las licencias de caza y pesca, generalizadas en nuestro ámbito geográfico; la tasa por participación en pruebas oficiales para la obtención del certificado de profesionalidad, expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales, la tasa común por prestación de servicios administrativos y el precio público por prestación de servicio del carné joven europeo, lo que elevaría el ahorro tributario a 600 euros aproximadamente. Es decir, aumentaría, en 100 euros el impacto económico de las familias.

-Detállenos la nueva medida del abono transporte. ¿No cree que puede verse populista?

-No hay ninguna medida populista en el presupuesto, hay una medida de compromiso con las necesidades de los ciudadanos, en este caso de lucha contra los efectos de la inflación, que encima tiene un efecto de contribuir también a una movilidad más sostenible. Si eso es populismo, es que alguien no sabe lo que es la democracia, lo que significa subvenir las necesidades de los ciudadanos en momentos como estos, y lo que significa cumplir compromisos con la Unión Europea. Quien dice eso manifiesta un profundo desprecio por lo que como respuesta a este momento crítico, estamos haciendo desde los gobiernos. Y ese desprecio me parece inadmisible.

-¿Cómo funcionará el abono?

-Los detalles los estamos trabajando, pero la nueva tarjeta de transporte, prevista para 2023, se dirige al 100% de la población y cubrirá todas las rutas de transporte nacionales con salida o llegada en Extremadura. Es decir, cubrirá, por ejemplo, el trayecto Badajoz-Madrid y el Madrid-Badajoz. Y no estará ligado a la compra conjunta de los billetes de ida y vuelta, como actualmente. Lo que sí que habrá que abonar será un precio similar al actual por la expedición de la tarjeta de transporte. Asimismo, y hasta que entren en vigor los presupuestos de 2023 (es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022), se bonifica la actual tarjeta SATE al 70% y se han ampliado los colectivos a los que se dirige. Se incluyen todos los desempleados (no solo los de larga duración y mayores de 45 años), los menores de 30 años (a lo que se elimina el requisito de contar con el carné joven europeo) y familias monoparentales.

-La renta garantizada aumenta en 270 euros al mes de media. Sin embargo el presupuesto total se reduce de 37 a 33 millones de euros. ¿Habrá menos beneficiarios?

-Afortunadamente hay más gente con empleo. El presupuesto se tiene que leer en su totalidad y a eso es lo que aspiramos, a que todo el mundo tenga un empleo digno, con un salario digno, con una vivienda digna. Y y si hay más personas que están en esa situación, hay menos necesidad de contribuir a la justicia social.

-¿Y cómo va influir el contexto actual para llegar a esos objetivos?

-Estos presupuestos se hacen en el contexto actual. Influyen desde la configuración hasta la ejecución del último euro.

-Dicho de otra manera, ¿qué situación nos espera al año que viene en Extremadura?

-¿Alguien es capaz de decir qué situación le espera al mundo con una guerra en Europa por una invasión de un estado totalitario como es Rusia, que pone en cuestión los valores de las democracias? Estos presupuestos son una red de seguridad por si sucede algún imprevisto, porque hay incertidumbres que están valoradas. Tampoco estábamos preparados para la pandemia e hicimos frente.

-El canon del agua se bonifica al 75%. ¿Cuánto pagarán los extremeños por este concepto en su factura del agua?

-Depende del consumo. Sí sé el efecto que tiene en las arcas públicas y que es una medida comprometida que alivia también la economía de las familias. Pero no nos olvidemos que estamos en una situación en la que tenemos que concienciarnos del uso eficiente y racional del agua. Y también ese canon sirve para eso.

-¿Por eso se mantiene, pese a que el compromiso electoral del PSOE fue eliminarlo?

-Los compromisos no se pueden formular, ni siquiera por los responsables políticos, de una manera que se conciba aisladamente. Se hace el máximo esfuerzo para causar el menor efecto en otras políticas, y así lo hemos hecho, también la del compromiso de lucha contra el cambio climático.

-La deuda en 2023 será de 1.338,5 millones de euros, 41 más. ¿Cómo afectará eso al pago de intereses en el contexto en el que estamos?

-Somos la quinta comunidad autónoma con menos deuda pública y está demostrado que el coste de nuestra cartera es de los menores, continuamente hacemos operaciones de refinanciación. Evidentemente la subida de los tipos de interés nos influye como a cualquier otro deudor del sistema financiero. Pero la deuda es un instrumento de financiación legítimo si se mantiene dentro de los límites, como nos mantenemos nosotros, y se gestiona bien.

-Nuevos hospitales, plataformas logísticas, el puente de Alcántara… ¿Por qué parece que hay partidas infinitas en el presupuesto?

-Porque una obra tan importante como es un hospital obedece a una programación plurianual. No hace falta más que darse una vuelta por la sede del nuevo hospital de Don Benito-Villanueva para ver cómo se está trabajando allí. Hay otras obras que requieren una planificación y hay incidencias, como la de la guerra, en la ejecución. Pero lo importante es tenerla presupuestada, tener el proyecto y tener la capacidad, como estamos demostrando, de hacer frente a esas incidencias. Creo que la ejecución de inversiones y en concreto de obra pública no es para estar al cien por cien satisfechos. Pero nunca estaremos al cien por cien satisfechos, siempre creemos necesario mejorar y mejoraremos también en este presupuesto.