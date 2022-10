Presentamos los datos actualizados a día 25 de octubre de 2022 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de mercado de ovino

Repeticiones en la práctica totalidad de lonjas para todas las categorías, si bien algunas anotan tendencia alcista para los corderos lechales ante una escasa oferta. Oferta en el campo que continúa siendo muy escasa y no se espera que esta aumente en las próximas semanas. En cuanto al cordero mayor igualmente la oferta es escasa y los cebaderos no tiene muchos animales, pero por el contrario las ventas están pesadas ya sean en el mercado nacional como en la exportación, principal motivo por el cual no acaban de subir los precios. En definitiva, esta semana es un espejo de la pasada con muy escasas oferta de corderos quedando tan solo que la exportación y el consumo se reactive y así poder trasladarlo a los precios. A.G.P.G.

