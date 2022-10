Salvatierra de los Barros alza la voz contra el macrovertedero de residuos industriales. Aproximadamente medio millar de vecinos del sur de Extremadura han protagonizado este viernes una sonora protesta a las puertas de la Asamblea de Extremadura, coincidiendo con el pleno, para mostrar su frontal rechazo al proyecto que la empresa 3RS Gestión MA Extremadura quiere poner en marcha en el municipio pacense. "No es una causa de Salvatierra, es del pueblo extremeño, una lucha por la dignidad", ha destacado en declaraciones a los medios Javier Caro, vecino y miembro de la plataforma Salva tu tierra.

Hasta Mérida se han desplazado autobuses de Salvatierra, La Parra, La Morera, Feria, Zahínos, Burgillos del Cerro y Salvaleón, así como personas de Cáceres, Badajoz e incluso la propia capital autonómica a título particular. Los asistentes han llenado la plaza próxima al patio de los Naranjos de banderas de Extremadura y han cantado la letra del propio Himno para mostrar su rechazo al proyecto. Se han hecho oír también con silbatos, cazuelas, cencerros y las típicas flautas de agua extremeñas.

"Si en aras de esa industrialización hay que crear un vertedero, tendrá que ser de manera proporcional, justa y de cara al ciudadano, nunca por la espalda"

"Es injusto e insolidario que una región, una comarca, tenga que sufrir este atropello económico y social", ha señalado Caro. Según ha explicado el portavoz de la plataforma, pese al archivo del proyecto por parte de la Junta uno de los "interrogantes" que quedan abiertos es si se retomará después de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, por lo que el colectivo continuará movilizándose "hasta que acabe totalmente".

"Creo que es un proyecto que a todas luces no casa con la Agenda 20/30 ni con la lucha contra la despoblación. Puede atender los intereses económicos, pero no atiende la realidad de una comunidad que está totalmente desindustrializada. Y si en aras de esa industrialización hay que crear un vertedero, tendrá que ser de manera proporcional, justa y de cara al ciudadano, nunca por la espalda", ha reclamado Caro.

En ese sentido se ha pronunciado también Antonio Gillén, vocal de la plataforma, que ha denunciado las "amenazas" a las que fueron sometidos los propietarios de los terrenos para que los vendieran. Según ha explicado, la empresa siempre les habló de "una planta de reciclaje o purines" como las que ya existen en la zona y les aseguraron que "o vendían o les expropiaban con un justiprecio inferior a la cantidad que ellos ofrecían". Al menos una decena de propietarios acabaron vendiendo y otros "4 o 5" no han completado la operación, pero suponen una minoría.

"No nos hemos callado"

Entre los asistentes a la manifestación se encontraban Alfonso Domínguez, natural de Salvatierra pero residente en Cáceres, y María José. "Creían que nos íbamos a callar, pero no nos hemos callado", comenta Alfonso. "Nos tienen desprotegidos, nada más que vienen a por el dinero", continúa María José. Han acudido a la manifestación porque, aseguran, este proyecto afecta a todos los extremeños, no solo a Salvatierra.

"No tiene ni pies ni cabeza, no hay ninguna razón técnica y social que lo justifique. Solo los intereses empresariales: la única razón es que hay una empresa que quiere ganar dinero traficando con la mierda de toda España", apunta Alfonso. "Han encontrado una isla sin protección y lo han aprovechado con la ayuda y facilitación de la Junta de Extremadura, porque si no este proyecto nunca podría haber salido", asegura.

Marisa y Julián, vecinos de Mérida con lazos en Salvatierra, también se han acercado a la Asamblea de Extremadura porque están en contra del proyecto. "No queremos vertederos de este tipo ni en Salvatierra ni en ningún pueblo. Que traigan industria, no mierda. Ni ahora ni después de las elecciones", afirman.