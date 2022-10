La Navidad «eficiente» se enciende desde Feria

En este lugar hay «millones de bombillas». Rodean estructuras en forma de árboles, trineos, botas, coronas, barcos, máscaras, ositos o personajes Disney, entre otras miles de fantasías. Un par de naves industriales ordinarias de muros marrones y techos verdes situadas a los pies del castillo de Feria esconden un mundo de colores que ya está a pleno rendimiento para esta Navidad. Aquí no se sienten los oscuros presagios de la crisis energética que, dicen, ha provocado la guerra. «Este año hay un 24% más de gasto en luces… -afirma Marcelo Pérez, dueño de Isedex Iluminaciones Artísticas y de cuya cabeza salen la mayoría de los diseños- Hay que tener en cuenta que estamos en año electoral», remata.

Lo que empezó como un hobby para este ingeniero técnico, que echó a rodar su primera empresa de electricidad en los años 80 con su hermano, se ha convertido en un negocio que surte desde hace dos décadas a alrededor de 200 pueblos de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Portugal y que emplea a una veintena de trabajadores.

Pérez casi se extraña cuando se le pregunta por el ahorro energético e invita a tocar las bombillas, que no dan ningún tipo de calor: «Cuando empezamos, eran bombillas gordas y sí, pero desde hace seis o siete años todos los montajes los tenemos con LED. En un pueblo de menos de 5.000 habitantes, en toda la Navidad, el gasto en sí de electricidad será de 50-60 euros, máximo 100 por la subida de precios de la luz si me apuras», afirma. «Además, que los ayuntamientos ya entienden que esto no es un gasto, sino una inversión, porque animan a la gente», defiende.

Las 17 furgonetas con las que cuenta Isedex ya están repartiendo alumbrado navideño en localidades como Hornachos, Villafranca de los Barros, Fuentes de León o Calera de León: «Hay ayuntamientos que sacan el concurso antes y otros después. Las luces se alquilan, si tienen equipo propio las instalan ellos o si no las ponemos nosotros, que también reparamos si se necesita», describe Pérez, quien detalla que la vida útil de adornos navideños como los trineos puede ser de unos cuatro o cinco años como máximo: «Hay que tener en cuenta que están a la intemperie y el invierno es duro».

Un ahorro «simbólico»

Parecen concordar con Pérez los ayuntamientos de los grandes municipios de la región, donde esta semana ya se podían ver a operarios colocando la iluminación en las calles principales de las ciudades, por ejemplo en Cáceres.

La capital cacereña será la primera en prender las luces: lo hará el próximo 24 de noviembre. Desde ese día hasta el 6 de diciembre el alumbrado estará en funcionamiento hasta la medianoche y desde entonces hasta el fin de las fiestas se ampliará la hora de encendido hasta la 1 de la madrugada. Un horario que ha sido consensuado con los comerciantes, según el alcalde, Luis Salaya, quien también reconoció que este pequeño recorte de horario tiene más de «simbólico» que de ahorro real.

Badajoz por su parte no va a reducir el tiempo de alumbrado, que iniciará el 25 de noviembre.

Mérida sí adelantará una hora el apagado del mismo y aunque aún no hay fecha oficial, en los últimos años el encendido se ha realizado el último viernes de noviembre, para coincidir con el ‘Black Friday’. El barrio de La Antigua también mantendrá su tradicional alumbrado.

En Plasencia el encendido está previsto para el 1 de diciembre y se mantendrá hasta la medianoche.

La Junta de Extremadura no tiene ninguna normativa regional en este asunto, no obstante, anima a los ayuntamientos a promover medidas de ahorro energético en todas las áreas.

El proceso

La cabeza de Isedex habla con naturalidad sobre sus diseños, y es parco en palabras cuando se le pregunta por su proceso: «No tiene nada especial, es como cuando el cocinero hace una receta», asegura. «Habré visado más de 1.200 proyectos», añade. Los primeros bocetos a mano pasaron hace años a la historia y ahora todo lo hace a través de Autocad, un software de diseño para dibujo y modelado con ordenador en 2D y 3D. Creado y visado el mismo, la estructura pasa de lo digital a lo real gracias a las manos de Moisés Moreno, que lleva 14 años -«media vida», afirma él mismo- trabajando en la empresa. Una vez terminada, la estructura se mueve a «la nave de arriba» donde una decena de trabajadores se afanan en cubrirla con las bombillas.

Los cientos y cientos de piezas resultantes no solo se guardan en Feria, sino que también están almacenadas en sendas naves en las cercanas localidades de Alconera y Zafra, en esta última, de más de 1.100 metros cuadrados, hay más de 150 árboles de luces.

«Este año se están pidiendo mucho los colores cálidos, pero va por modas, otras veces prefieren tonos fríos. No es ninguna leyenda que en los ayuntamientos de izquierda no quieren luces azules y en los de derecha no quieren rojas. Con el paso de los años, también se ve que cada vez hay menos motivos puramente religiosos», describe.

Pero no solo de Navidad vive Isedex. Una vez pasado este periodo, la empresa empieza a trabajar en alumbrado de ferias –el pasado verano iluminó las fiestas de alrededor de 170 municipios—y también realiza motivos para bodas y otras celebraciones: «El trabajo es continúo todo el año», remacha.

La crítica

Por esa razón, Pérez se queja: «Llevo más de cinco años intentando hacer una ampliación, pero en esta región pareciera que es más fácil poner un macrovertedero», deplora con sorna.

A sus 62 años «no para», tal y como reconoce su hija Encarna, que trabaja también en el negocio familiar al igual que su hermano Marcelo. De hecho, Pérez proyecta una fábrica de poliestireno en Alconera: «Para hacer figuras: Papá Noel, Reyes Magos... Y meterles las luces», describe entusiasta. Pero también se está encontrando con trabas, asegura. En esa misma localidad este empresario abrió una fábrica de mascarillas durante la pandemia: «Tardé un año en tener las autorizaciones de la Agencia Española del Medicamento», critica. Una mirada al mundo real y a las dificultades burocráticas que contrasta con las luces y figuras de mundos fantásticos que le rodean.

«Los niños aquí se vuelven locos», tercia Encarna. El lugar se ha convertido en sitio de peregrinación de los chavales del pueblo y de familias de los alrededores, ya que está abierto a visitantes. Es ya el «otro castillo», el oculto, de Feria.

«La iluminación predispone al consumo»

Mercedes Vaquera - Presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura

El alumbrado navideño es el cebo perfecto desde el punto de vista económico para incentivar al consumo. Así lo confirma Mercedes Vaquera, economista y presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura.

¿Tiene importancia el alumbrado para la economía?

Por supuesto. Todos sabemos que la Navidad mueve mucho dinero: para el comercio local es muy importante por las compras, y para la hostelería con las comidas de empresas, de amigos...

Las luces atraen a la gente...

Eso es. Las luces te dan vida, atraen a las calles comerciales y te predisponen al consumo. Las familias van al centro a ver las luces y, al final, puede que compren o se tomen algo por allí.

Pueden ser hasta un reclamo turístico, ¿no?

Ya ves que hay autobuses que van a Madrid, a Vigo, movidos por el atractivo de ver la iluminación. Eso mueve la economía.

¿Es compatible con el ahorro energético?

Se puede compaginar perfectamente, además que ahora son luces LED que consumen muy poco. En mi opinión se pueden reducir las horas, porque no hay necesidad de que estén encendidas cuando ya no hay comercio. Las luces son una inversión, no un gasto.