"Un paso al lado. Después de casi cuatro años y medio ejerciendo como Delegada del Gobierno en Extremadura he tomado la decisión inaplazable de dar un paso al lado para recuperarme de una dolencia que viene de hace algún tiempo". Así ha anunciado Yolanda García Seco su dimisión como delegada del Gobierno en la región este lunes. "En este momento me impide llevar a cabo mi tarea con la dedicación que requiere".

El problema de salud que ha obligado a García Seco a dimitir sería una dolencia en la columna vertebral. "Desconectar de una vida siempre alerta y sin tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, el cuerpo lo acusa y emite avisos que hay que atender antes de que sea demasiado tarde", ha declarado.

Carta de despedida

"Han sido años extraordinarios, en los que todos de alguna manera hemos visto como nuestras vidas daban un vuelco y nos hacían enfrentarnos a situaciones desconocidas y cambiantes, aún más en la dirección de la Delegación del Gobierno en Extremadura, con la dificultad añadida de la responsabilidad que ha requerido.

Soy empleada pública desde hace prácticamente treinta años, siempre ha sido mi vocación y lo va a seguir siendo allá donde tenga que ejercerla. Mi compromiso, también político, sigue intacto, con el firme convencimiento de que la política es el mejor instrumento para mejorar la vida de las personas, sobre todo de las que más lo necesitan, las que tienen dificultades y barreras de todo tipo. Agradezco de corazón a quien me ha dado la oportunidad de participar en este proyecto y a los que me propusieron y nombraron, en Extremadura y Madrid.

Añado a esto mi amor a mi tierra, profundo y auténtico que siempre guiará mi trabajo y mi dedicación personal. Tengo una gran esperanza en el tiempo nuevo que se nos abre lleno de oportunidades. El tesón no debe abandonarnos nunca para lograr que el nuevo escenario en el que el desarrollo industrial y económico de Extremadura haga que más jóvenes y mayores, de aquí o de fuera decidan establecer sus vidas en nuestros pueblos y ciudades. Esta será la mejor forma de frenar el deterioro social y ambiental que supone el abandono de los territorios.

Se trata de un paso al lado para dejar que otra persona realice la tarea que yo, en estos momentos no puedo porque necesito un tiempo para mi tratamiento y recuperación que, espero me de fuerzas para reincorporarme a mi actividad laboral en los próximos meses.

También para ello es necesario, a veces, desconectar de una vida siempre alerta y sin tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, el cuerpo lo acusa y emite avisos que hay que atender antes de que sea demasiado tarde.

Las personas que hemos ejercido durante un tiempo un cargo público o cualquier otra responsabilidad en una organización no debemos caer en el error de creer que no podemos parar y dejar paso. No sólo no podemos sino que debemos hacerlo y, en mi caso, es más fácil porque estoy convencida de que la persona que me sucederá y el equipo formado pueden llevar a cabo con éxito y eficiencia el testigo que, humildemente, les dejo. A todos ellos les guardo en mi corazón y serán ya, para siempre parte de mi vida".