Días de flores y recuerdos

Como todos los años desde hace siete, Eva acude cada 1 de noviembre con su madre, Luisa, a poner flores a la tumba de su hermana Marisa. Murió con solo 38 años: «se quedó en la mesa de operaciones», cuenta Eva. Desde entonces la vida de esta familia emeritense no ha vuelto a ser la misma y aunque acuden al cementerio con asiduidad, en la festividad de Todos los Santos no faltan. «Es la tradición, si no vienes parece que está mal», afirmaba Eva este martes.

Este año han optado por tres ramitos de rosas blancas y conejitos en tonos pastel que colocaron en el fin de semana. «Unos 90 euros nos hemos gastado», apunta Eva. «A lo largo del año venimos cuando podemos, pero en el aniversario, su cumpleaños y Los Santos no faltamos nunca», dice. Luisa, de riguroso luto, está mayor y se ha llevado una silla, que coloca delante de la tumba de su hija porque las piernas ya no le aguantan. Allí, en silencio, rezan y recuerdan a Marisa, mientras el trasiego no para en el cementerio de Mérida.

Unos pasos más abajo Merche pone flores a la tumba de su padre, unas rosas rojas, aunque este año con ayuda porque está enterrado en el último piso y hace unos meses se cayó de las escaleras que necesita para colocarlas. «Vengo siempre que puedo y en estos días no falto», comenta. En el camposanto de Mérida también está Javier: es joven, pero «le tira» porque allí tiene a su padre. Son algunos ejemplos de los miles de extremeños que estos días acuden a los cementerios a honrar a los difuntos y colocar flores en sus tumbas.

En Cáceres, desde el pasado viernes comenzó la venta masiva de ramos, coronas y centros y el camposanto ha visto un ir y venir constante de vida: gente armada con cepillos y cubos, dispuesta a sacar brillo primero y después decorar las tumbas y nichos de quienes ya no están. «Pon el ramo un 'poquino' más abierto». ¡Cuidado! No lo tuerzas que se cae el agua!». «Mejor cambia esas flores de lugar, que así parece que son muy pocas», comentaban algunos de los familiares este martes. El ir y devenir de gente fue fluido, constante y tranquilo, recuperando estos días el cementerio ese protagonismo que la tradición le reserva . El tiempo ha respetado y los floristas dicen que no han parado en todo el puente.

Música en Badajoz

En Badajoz la mañana fue desapacible: no llovió pero estaba el cielo nublado, lo que no impidió que centenares de personas se desplazaran hasta el cementerio viejo, o de San Juan, para visitar a sus familiares. Es el caso de Juan Pablo Romero, que acudió con su mujer para llevar flores. Optaron por las de plástico, para su abuelo y su suegra. Limpiaron y adecentaron las sepulturas, al igual que hacen otras veces a lo largo del año. A pesar de que no fueron muy temprano, no se encontraron a tantas personas como otras veces porque hay quien aprovecha y va los días previos para evitar aglomeraciones o simplemente, para luego poder disfrutar del puente.

Por este camposanto pasaron también personas expresamente para las actuaciones de los ‘Cuartetos para la eternidad’ como Petri Para, a la que le resultó «emocionante y maravilloso». Además, se dio un paseo porque le gusta ver los mausoleos. Ella también se esperaba que estuviera más concurrido pero como en su caso, hay muchas personas que van antes.

A las puertas del cementerio los pacenses se pararon a comprar flores. Cristina Terrón, de la floristería La Orquídea, explicó que han vendido muchas pero, a su vez, se nota la subida de los precios.

«Respecto al año pasado son dos euros más por ramo o por docenas de claveles pero sigue siendo habitual que las personas compren», señaló. Las más vendidas siempre son los claveles y las margaritas porque son las que más tiempo aguantan, aunque también hay gladiolos y paniculata.

En Mérida la venta de flores también se ha resentido este año. Los puestos colocados a la entrada afirmaron que se han mantenido los precios y que incluso ayer hubo que rebajarlos para dar salida al género, ya que las lluvias de los días previos han hecho que menos gente acudiera al cementerio.