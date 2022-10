Presentamos los datos actualizados a día 1 de noviembre de 2022 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de mercado de ovino

Nuestra Lonja de Extremadura repite esta semana todos los precios para todas las categorías de pesos. La situación de mercado no está nada clara. Por una parte, tenemos una oferta de cordero muy escasa demandándose una tendencia alcista, enfrente nos encontramos con una demanda que vive inmersa en la incertidumbre motivada por la pesadez en las ventas. Esta semana se reactivan las exportaciones a los países islámicos y hay prisa por subir los corderos por la falta de estos, pero la inseguridad en el precio para la exportación frena estas subidas en origen que si fuera por la escasa oferta no habría problemas en reflejarlas. En definitiva, prudencia es la palabra que más se escucha, pero la realidad es que el sector productor pide esa necesaria tendencia alcista mientras que el comercializador no lo ve todavía claro. A.G.P.G.

