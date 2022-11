"La respuesta es muy sencilla a esta nueva desvergüenza. ¡La dimisión del responsable!". Con estas palabras se ha manifestado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en su perfil de Twitter sobre el nuevo incidente ocurrido este pasado martes, festivo y final de puente, en el tren Alvia que une Madrid con Badajoz. Al parecer el maquinista que debía conducir el convoy no se presentó por un error en los cuadrantes, según justificó ayer Renfe. Y el sustituto no disponía de la formación necesaria para dirigirlo, por lo que finalmente el tren no pudo salir de la estación de Badajoz. Fue necesario habilitar un otro regional, de media distancia, para que el sustituto pudiera conducir el tren hasta Madrid.

La respuesta es muy sencilla a esta nueva desvergüenza. La dimisión del responsable! El maquinista no se presenta y retrasa más de 40 minutos el tren Madrid-Badajoz https://t.co/Xtwr9G2K2T vía @epextremadura — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 1 de noviembre de 2022 Este nuevo incidente conllevó un retraso de casi 45 minutos y que muchos de los pasajeros tuvieran que realizar el viaje (casi cuatro hora y media) de pie o sentados en los pasillos porque el convoy regional tiene una capacidad menor que el Alvia. Se habían vendido 214 billetes pero el regional solo dispone de 185 plazas. Renfe ofreció la posibilidad de realizar el trayecto en autobús, alternativa que aceptó una treintena. El maquinista no se presenta y retrasa más de 40 minutos el tren Madrid-Badajoz Tras lo ocurrido Renfe ha abierto una investigación interna para conocer qué llevó a que no hubiera maquinista y devolverá el dinero íntegro del billete a todos los pasajeros al haber tenido una demora de más de 30 minutos. En el tren viajaba precisamente César Ramos, diputado por la provincia de Cáceres en el Congreso y encargado de los asuntos de Fomento, entre los que se incluye el tren. También se quejó por lo ocurrido a través de sus redes sociales. "Lo que ha pasado con el Alvia con destino a Extremadura no es razonable. Los extremeños merecemos servicios dignos y esto solo incrementa la sensación de dejadez", criticó en su perfil de Twitter. Lo que ha pasado con el Alvia con destino a Extremadura no es razonable. Los extremeños merecemos servicios dignos y esto solo incrementa la sensación de dejadez. @Renfe y @Adif_es tienen que prestar más atención a Extremadura. La puntualidad ha empeorado en el mes de octubre. — Cesar Ramos (@CesarJRamos) 1 de noviembre de 2022