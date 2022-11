«Le han dado vida a mi padre sin estar vivo»

Al padre de Conchita Viera (88 años, Valencia de Alcántara) lo ejecutaron cuando ella tenía 3 años. Amador Viera Amores, como se llamaba, fue alcalde socialista en Valencia de Alcántara durante la Segunda República, estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y estuvo siempre muy ligado a los derechos de los trabajadores. Lo fusilaron entre agosto y diciembre de 1936. Su hija lo único que recuerda de ese día es que su hermano, mayor que ella, se agarró a las piernas de su padre suplicándole que no se marchara cuando fueron a buscarlo a su casa, empuñándole con una pistola en la mano. Nunca más volvieron a saber de él. Y su madre nunca tuvo fuerzas para volver a salir de casa. Jamás pisó la calle.

El régimen les quitó después la casa en la que vivían, a pesar de que había sido adquirida por su padre en una subasta pública. «Ellos decían que la casa era de Franco y nos dejaron en la calle», recuerda Conchita Viera. Y les obligaron a pagar una multa al Tribunal de Responsabilidades Políticas. Sin nada, tuvieron que refugiarse en casa de sus abuelos. Y nunca más se volvió a hablar del tema. Creció entre negro y miedo. «Mi hermano y yo vestimos de negro hasta que yo hice la comunión, era tal el dolor que se produjo que el silencio se impuso en nuestra casa», cuenta esta cacereña.

«He crecido entre lágrimas y suspiros de mi madre. Era tal el dolor que en casa solo se oía silencio»

Al cabo de un tiempo consiguieron recuperar la casa que el régimen les había arrebatado e intentaron rehacer su vida. Fue difícil porque siempre estuvieron señalados. «He crecido entre lágrimas y suspiros de mi madre. Me hubiera gustado vivir con él, era un hombre de cultura, escribía poesía, todavía conservo libros de él», dice Conchita Viera. «Él lo único que hizo -añade-fue luchar por los trabajadores, era un hombre de creencia y honestidad, era un hombre pacífico».

Una noche, en el año 2018, leyendo un libro del catedrático de Historia Contemporánea de la Uex, Julián Chaves, vio el nombre de su padre entre sus páginas. Allí decía que sus restos yacían en una fosa común en la mina Terría de Valencia de Alcántara. Le dio un vuelco al corazón. Cogió la guía y buscó su teléfono de casa. Le llamó, a pesar de que era demasiado tarde. Con él fue la primera vez que habló abiertamente de lo que había vivido. «Nunca había escuchado que pudiera estar allí, gracias a él lo supe, nunca pensé que iba a encontrarlo», asegura Conchita Viera.

Poco después comenzó la exhumación de esa mina, que finalizó este pasado verano con la reinhumación de los 49 cuerpos allí encontrados, todos varones y la mayoría cargos públicos u obreros de Valencia de Alcántara o de localidades cercanas. «Ha sido un proceso que me parecía imposible después de tantos años y de tanta lucha», reconoce. Ahora va a visitarlo a menudo al cementerio: «A mi padre le han dado vida sin estar vivo», dice Conchita Viera, que se muestra orgullosa por la entrada en vigor de la nueva ley. «Es una gran satisfacción porque el silencio ya no está. Es una alegría que en toda España se estén sacando cadáveres de personas que no hicieron nada._Así ganaron ellos, creando el terror», recrimina. Desde que enterró a su padre es otra persona. Ya no siente miedo. Ya nadie puede callarla.