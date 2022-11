«Se vota tanto ‘en contra de’, como ‘a favor de’»

No sabemos si vale más por lo que conoce que por lo que calla, pero lo que no queda ninguna duda tras conversar con Ignacio Varela (Madrid, 1954) es que la experiencia es un grado; y que las que vivencias marcan en las opiniones y en el discurso, para bien y para mal. De los 35 años en el diseño de las estrategias políticas y en las campañas electorales del PSOE quedan la claridad, la estrategia, la solvenciay cierto resquemor e incredulidad al devenir político actual. De la actualidad, de la ‘cocina’ de lo que ocurre ahora, hablamos en esta entrevista; pero de la historia hasta llegar aquí lo narra en su libro ‘Por el cambio. 1972-1982. Cómo Felipe González refundó el PSOE y lo llevó al poder’ (Editorial Deusto, 2022). Una historia de liderazgo, carisma, intrigas y poder, contada desde la sala de máquinas del PSOE que da cuenta del entramado de relaciones, rivalidades y luchas de poder que marcaron la España de la Transición y forjaron la España de hoy. Una España que en pocos meses volverá a las urnas, esas a las que Varela, confiere un plusprovocado por un cambio en la sociedad actual esa que, según el analista, “tiene la buena costumbre de responder a lo que pregunten las urnas”. Ese es el riesgo. Pasen y lean.

«No es lo mismo ganar las elecciones, que ganar la campaña electoral», ¿me puede desarrollar esa aseveración?

Si, evidentemente. Las elecciones no se ganan en quince días, la campaña no es nada más que la fase final de un proceso muy largo, y la decisión de voto es una decisión que primero consiste en muchos ingredientes, no tiene uno solo, y se gesta durante un largo periodo de tiempo. La decisión del voto no pesa únicamente lo que se hacen en las últimas semanas, por lo tanto, puedes hacer una campaña excelente, ganarla porque es mejor que la de otros partidos, pero hay elementos estructurales en la decisión de voto de los ciudadanos que tiene que ver con la situación del país, con la percepción de la realidad del momento; sobre todo, tiene que ver con las expectativas que no se gestan solo en una campaña electoral. Yo he ganado campañas perdiendo las elecciones. Hemos hecho, objetivamente, una campaña de comunicación que ha sido superior y se han perdido las elecciones. Suelo decir que la labor de los políticos es ganar las elecciones, y la labor de los ‘campañistas’ es ganar la campaña, pero con esto último no te aseguras ganar las elecciones.

De hecho, en su libro podemos leer esta aseveración: «No se vota por agradecimiento, sino por expectativas» no es por lo que has hecho, sino por lo que se espera que hagas…

Para desesperación de los buenos gobernantes eso es así, y tenemos el ejemplo de Churchill que inmediatamente después de ganar la II Guerra Mundial perdió las elecciones, ¿por qué? Porque los británicos habían entendido que aquel que había sido el hombre providencial para ganar la guerra, no era el adecuado para gestar la paz y lo que vendría después que era reconstruir el estado, competir la pobreza…, yo creo que lo que has hecho solo sirve como motivador del voto, para avalar la expectativa que eres capaz de crear. Si tu ofreces un proyecto de futuro y ese viene avalado por lo que has hecho hasta el momento, te sirve como aval, pero no es el motivo del voto. El motivo del voto es que te asocie a una expectativa positiva. Si no eres capaz de crearla te darán las gracias, te harán monumentos… la clave de ganar unas elecciones es la confianza y siempre se proyecta sobre el futuro, aunque se pueda basar en la trayectoria anterior; pero no es un motivo de voto.

«Vara es una persona sensata que conoce, comprende y entiende bien a Extremadura y a los extremeños»

Extremadura ha dado líderes socialistas que han generado grandes liderazgos como Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, ¿a qué cree que es debido?

Así ha sido, ha dado liderazgos potentes, pero también como en otras comunidades autónomas como Pepe Bono en Castilla-La Mancha o Rafael Escudero en Andalucía. El estado de las autonomías ha producido grandes líderes autonómicos que han sintonizado perfectamente con el espíritu de su población y que incluso ha trascendido más allá. Extremadura es tradicionalmente una región de votos de izquierdas y me estás hablando de unos líderes socialistas que, efectivamente, logran un apoyo social que iba más allá del electorado socialista propiamente dicho. Pepe Bono ha estado sacando mayorías consecutivas en una región, mayoritariamente conservadora, que en las nacionales votaba a la derecha. Ese si que es un caso de liderazgo personal claro. Es verdad que el liderazgo de Ibarra y Vara se basan en un liderazgo personal en el que se ha producido una simbiosis entre el líder y la sociedad. Como digo en el libro, respecto a Felipe González, una especie de alianza con la sociedad que hace que el líder aporte un alcance social que trasciende a las fronteras y las siglas. Hay candidatos que suman votos a sus siglas, y otros que se alimentan de las siglas y no le añaden más, e incluso le restan.

¿Qué tiene Guillermo Fernández Vara, que no tengan otros líderes?

Yo he estudiado poco la política extremeña como para hacer un juicio profesional, pero si puedo decir que Guillermo Fernández Vara es una persona sensata que conoce, comprende y entiende bien a Extremadura y a los extremeños. Vara ha sido capaz de establecer una sintonía importante con la población y también ha sido consciente de que es el presidente de Extremadura y tiene que defender los intereses de esta tierra.