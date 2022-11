Extremadura tendrá superávit de médicos de familia en una década. Es la conclusión a la que llega el Sindicato Médico de Granada tras analizar el número de facultativos en edad de jubilación, la cantidad de estudiantes que está previsto que concluyan sus estudios de Medicina y el MIR y el número de vacantes libres de años anteriores. Según esto, se calcula que entre 2027 y 2031 en la región sobrarán 87 especialistas, incluso habiendo ocupado las plazas libres de las jubilaciones de años anteriores, que no podrán cubrirse precisamente por la falta de médicos que existe en estos momentos. Ya lo había advertido en anteriores ocasiones este colectivo, que ha criticado que la ampliación de plazas en las convocatorias MIR y en las facultades de Medicina llega tarde porque no solventa el problema actual que existe por el déficit de especialistas. Y porque a largo plazo puede generar otro problema: el paro en el sector porque no habrá plazas para tantos médicos puesto que el número de jubilaciones va en descenso.

Según este informe en la región en 2021 había 248 médicos con edades comprendidas entre los 55 y los 59 años, que se espera que se jubilen entre 2027 y 2031. Y estima que en esos años podrán terminar sus estudios como máximo 490 nuevos especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria. Si se corrige esa cifra con el 10,3% habitual de abandonos, serían 440 los médicos que se espera podrían ocupar una plaza en el Servicio Extremeño de Salud (SES). Por tanto, solo el 23% de los nuevos médicos podrán cubrir una vacante de los que se hayan jubilado esos años. Y quedarían todavía 191 (el 76,9%) para ocupar las plazas libres por jubilaciones de años anteriores. Si la previsión es que hasta 2027 se acumulen hasta 105 consultas vacías por falta de facultativos, lo que ocurrirá será que, incluso ocupando estas vacantes, todavía quedarán 87 nuevos médicos sin puesto en la sanidad pública. La situación no mejorará en los años siguientes, ya que, según se desprende de este mismo informe, hasta 2036 se prevé que se jubilen 452 médicos de Atención Primaria en Extremadura y 879 terminarán sus estudios para esa fecha, por lo que 427, el 51%, se quedarán sin plaza en el SES. El problema radica en la ampliación de las plazas MIR que se espera para los próximos años. De hecho, como ya publicara este diario, Extremadura es la tercera región que más ha aumentado las convocatorias para Médicos Interno Residentes en los últimos años. En la próxima convocatoria convocará un 82,35% más de vacantes que en la de 2014/2015. Así, según este informe del Sindicato Médico de Granada en 2021 terminaron el MIR 60 y 61 lo hicieron este año. Y la previsión es que en 2023 finalicen 62, 75 en 2024, 94 en 2025 y 72 en 2026. Todo esto llevará a que en 2027 haya solo 380 nuevos médicos (tendrían que terminar su formación 424, pero siempre se resta un 10,3% por la tasa de abandono). Mientras que se espera que en esos años se jubilen 486 facultativos de Atención Primaria. Por tanto en 2027, dentro de cinco años, se quedarán el 21,7% de las vacantes sin cubrir. O lo que es lo mismo, habrá 106 consultas sin médico en toda Extremadura. Lo que viene a confirmar que este aumento de plazas no solventará a corto/medio plazo el déficit de especialistas en Atención Primaria. Extremadura, la tercera A partir de esa fecha las jubilaciones comenzarán a descender pero empezarán a aumentar los nuevos médicos. Y será cuando se genere el superávit. Esta situación se dará en todas las comunidades autónomas en la próxima década, salvo en Navarra, donde seguirán faltando médicos. Pero Extremadura es la tercera en la que más especialistas sobrarán, por detrás de Andalucía, donde se espera que el 80% de los nuevos MIR no tengan plaza para ocupar, y Castilla y León, donde el 88% de los especialistas que acaben su formación se quedarán sin plaza. Ante esta previsión, desde el sindicato instan a las administraciones a que lleven a cabo una «planificación a medio y largo plazo». «Es lo que se necesita y estamos a tiempo, es urgente un nuevo estudio demográfico con más datos por edad o, al menos, de grupos de cinco años de edad, con datos sobre edad de jubilación de cada año de forma anticipada, ordinaria o demorada, datos de recirculación y abandonos MIR, emigración e inmigración y se debe repetir cada dos años para tomar medidas a tiempo», advierte. Y ofrece las claves de cómo considera que se debe actuar porque, de no hacerlo, se corre el riesgo de precarizar la profesión: «Es necesario realizar estudios demográficos más ajustados para ver las necesidades, no podemos formar médicos para que trabajen dos meses en verano y ofrecerles contratos por horas, días, de lunes a viernes… por mucho que pueda interesar a algún gestor», advierten desde este colectivo. Por cierto, que ya lo avanzó hace ahora 15 años, concretamente en 2007: «La solución no sólo pasa por ampliar el número de alumnos en las facultades, no podemos volver a tener una plétora de médicos parados a los que nuestra administración pueda ofrecer contratos basura». 15 años después se han cumplido sus previsiones.