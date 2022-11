Tras superar los condicionantes de la pandemia, el nuevo frente de los negocios de hostelería está en la escalada del precio de la energía, que ha triplicado en su caso la factura a final de mes. Y la diferencia en estos negocios son miles de euros en Extremadura. La subida generalizada de los costes de la energía en general no es un problema exclusivo de los negocios y tampoco de este sector, pero en la hostelería han decidido llamar la atención este martes, 8 de noviembre, con un apagón simbólico de sus locales durante cinco minutos (de 19.00 a 19.05 horas) para poner el foco en este problema que ya les hace "trabajar a pérdidas" y que no dudan de que en a medio plazo "supondrá cierres o pérdidas de empleo". Según los datos de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, la energía representa entre el 6% y el 8% de los costes de un negocio, por lo que una subida de un tercio puede provocar un aumento de entre el 2% y el 3% de los gastos fijos en las empresas del sector.

"No hablamos de que una factura de 100 euros sea ahora de 300, que ya es. Es que hemos pasado de pagar 1.000 euros a pagar 2.500 o 3.000 euros. Y eso un mes tras otro se nota y mucho en la cuenta de resultados al terminar el año", señala Manuel Moreno, el presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (CETEX) que está integrada en la patronal, Hostelería en España, que convoca el apagón. Lo secundan también en Extremadura los negocios de la asociación de bares y restaurantes (Fexbares). Los apagones se llevarán también a cabo en establecimientos de Madrid, Granada, Córdoba, Almería, Sevilla, Teruel, Asturias, Salamanca, Lleida, La Rioja, Alicante, Murcia, León, Ciudad Real y Zaragoza.

En el sector asumen que no es un problema exclusivo de sus negocios, pero sí ponen el acento en el daño que es está haciendo. "Podemos asumir un incremento del 10% o el 15% en la factura, pero estamos hablando de subidas del 100% y del 200%", señala Moreno. "Si no se toman medidas, a lo mejor en tres meses nos encontramos con negocios que cierran o que empiezan a despedir personal porque no pueden asumir los costes de servicios que son básicos", asegura.

"No s pasar de pagar 100 o 200 euros. Es pasar de pagar 2.500 a 6.000, un mes tras otro" José Parodi - Fexbares

Facturas de luz más caras de alquileres

La subida del precio de la energía es solo una más de las subidas que están asumiendo desde que se inició el 2022, aunque la más acusada. En el sector recuerdan que además se han incrementado los alquileres, las materias primas han subido un 40% y los nuevos convenios en el sector han tirado también al alza de los salarios y muchos de los negocios han empezado a pagar también este año los créditos ICO con los que capearon la pandemia. "Pero no podemos repercutir los costes en nuestros productos. Si lo hiciéramos, una cerveza se pagaría al doble, un precio desorbitado que no podemos aplicar porque caería el consumo y nos quedaríamos sin clientes", apunta el presidente de Cetex. El problema añadido, según señala, es que al sector le llega un nuevo frente "con las fuerzas muy mermadas" tras los años de la pandemia: "Hay que recordar que no nos recuperamos hasta esta primavera porque la Navidad pasada con la nueva ola de covid fue un fracaso para el sector", rememora.

"No podemos repercutir los costes en nuestros productos porque, una cerveza se pagaría al doble y nos quedamos sin clientes" Manuel Moreno - Cetex

Para la asociación de bares y restaurantes Fexbares, que también secunda el apagón, la situación es tan crítica que "hay negocios que ya están pagando más por la factura de la luz que por el alquiler del local". "Estamos hablando de facturas de entre 2.500 y 6.000 euros y para pagar eso por un local, hay que tener un local muy grande", dice José Parodi, portavoz del colectivo. La comparativa que hace es que el incremento que están soportando por la subida de la electricidad "es como si tuvieras a dos trabajadores sentados en casa". "Y el problema es que no sabemos hasta dónde va a llegar en un momento en el que muchos negocios viven al día", plantea.

Esa misma incertidumbre es la que traslada Augusto Díez, que tiene en Cáceres el local La Trastienda de Mario y Marieta, tras cerrar hace una semana Mario y Marieta, el primero de los dos negocios que han simultaneado en la ciudad. "Lo estamos sorteando mal, trabajado mucho muchísimo más para intentar sacar los negocios adelante", dice. Señala también como el principal "hándicap" ante el escenario actual que "no podemos subir los precios". "No somos nosotros, la subida de los costes que estamos asumiendo acaba con cualquier pequeño negocio o empresario autónomo, que es lo que somos al fin y al cabo", apunta también.

Falta de medidas de apoyo

Además, los empresarios denuncian una falta de ayudas y apoyos para la reconversión de instalaciones y equipos por parte de las instituciones y piden medidas que les permitan amortiguar la subida de la luz. ·"En la pandemia tuvimos los ERTES y ahora se han aprobado medidas para comunidades de vecinos, por ejemplo, con el tema de la energía. Lo que pedimos es que también se trabajen en medidas para los negocios", dice Parodi.