El largo 'veroño' da aire al turismo, pero sofoca al comercio textil

El mes de octubre finalizó como el más caluroso desde que hay registros en España y con él se completó ya un semestre entero de temperaturas prácticamente veraniegas. Una situación anormalmente cálida que, a pesar de las lluvias y bajada del termómetro de los últimos días, podría prolongarse todavía bastante más. «Es cierto que ahora vamos a tener una semana o una semana y media en la que las temperaturas se van a quedar en valores propios de esta época del año, pero no esperamos que duren mucho», avanzó ayer Manuel Lara, portavoz y meteorólogo de la delegación de la Aemet en Extremadura. «Que nadie espere temperaturas de 30 grados», precisó, pero sí que haya «uno o dos» por encima de las medias que serían habituales en esta estación. Se dará continuidad así a una tendencia que ha llevado a que tres de los últimos seis meses (mayo, julio y octubre) hayan sido los más calurosos en comparación con los mismos meses de los 30 años que se toman como serie de referencia. Pronosticando algo más a largo plazo, hasta diciembre y enero, lo más previsible es que la evolución sea parecida en cuanto a temperaturas, si bien en términos de precipitaciones «lo más probable es que estemos próximos a los valores medios».

Este buen tiempo ha animado la afluencia de visitantes a la región en otoño. Extremadura alcanzó durante el pasado puente de Todos los Santos una ocupación turística por encima del 90% en las ciudades y de más del 80% en alojamientos rurales, impulsada por las reservas de última hora. «El ‘veroño’ es positivo para nosotros por dos razones. Una, porque el turista siente que puede estar en exteriores, y nuestro turismo es fundamentalmente de exterior; la otra es que nuestra rentabilidad es mayor porque no tenemos que empezar a poner calefacción, que al precio que está, es una locura», apunta Victoria Bazaga, presidenta de la Federación de Turismo Rural de Extremadura (Fextur).

«Llevamos ya unos años en los que el verano se alarga, lo que nos es favorable. Antes, en octubre ya era casi invierno», agrega. No obstante, aunque la ocupación sea algo mayor de lo esperable con la estación tan avanzada, la presidenta de Fextur subraya que las «dificultades» para desestacionalizar «siguen siendo enormes» y, una vez que pasa el festivo del 1 de noviembre, «la gente está pensando ya sobre todo en el puente de diciembre». El resto del tiempo, mientras duren las temperaturas cálidas «podremos vivir de ese goteo [de turistas] sin ningún problema». Pero una vez que entre el frío, es cuando alguno nos plantearemos si abrir o no por el coste que tiene calefactar nuestros establecimientos», porque para «una o dos habitaciones», no compensa poner en marcha los radiadores, argumenta.

«Todo lo que sea tiempo estable, al turismo le interesa. Sobre todo a las empresas de actividades, de ocio y tiempo libre. A nadie le agrada hacer escaldada, ‘rafting’, o una ruta de senderismo para recoger setas si está lloviendo», aduce Ignacio Lozano, presidente de la Asociación del Turismo del Norte de Extremadura (Aturnex). Que el mercurio no acabe de bajar, alega, está amortiguando parte del impacto negativo que tienen la inflación y las malas perspectivas económicas, porque cuando vienen mal dadas, «lo primero de lo que se prescinde es de la hostelería y de viajar».

Tampoco está siendo extraño ver las terrazas de bares y restaurantes muy concurridas. «Las terrazas están saliendo beneficiadas, fácilmente un 20% o un 30%», reconoce Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Extremadura, si bien a continuación puntualiza que esto solo está haciendo que los locales no se vean abocados al «cierre» de momento, que es lo que sucederá con muchos negocios de hostelería en «cuanto se vayan estas temperaturas» por culpa del incremento de costes. Por eso, asegura, la imagen de terrazas llenas que se ha venido viendo estos meses es «un poco engañosa». «Tienes seis mesas fuera llenas pero es que dentro tienes otras seis que están vacías», esgrime, aparte de que los clientes están «recortando mucho» el gasto. Además, persiste el «grave problemas de la falta de camareros, y si no tengo personal tampoco puedo atender la terraza».

Peregrinos

«Es noviembre y todavía siguen pasando peregrinos», cuenta Isabel Guerrero, propietaria de Casa Perín, un Hostal Rural ubicado en Villafranca de los Barros, en plena ruta de la Plata. Aunque es habitual que en pleno otoño se mantenga cierto flujo de viajeros tanto a pie como en bici, este año «se nota que al ser el tiempo mejor, si antes pasaban cinco, ahora son diez», detalla. Lo agradable de las temperaturas les ha permitido, además, evitarse los madrugones a los que se ven obligados en los meses centrales del año para sortear el calor y de esta manera «disfrutar más el camino», explica Guerrero. Por ese mismo motivo, al final de la primavera e inicio de verano, con las sucesivas olas de calor, el efecto fue el contrario «y hubo muchas cancelaciones».

«El buen tiempo ahora nos está favoreciendo, pero si sigue sin llover o no hace el tiempo que tiene que hacer, veremos qué repercusión va a tener el año que viene», avanza Marta Bastos, que es propietaria de varias empresas del sector turístico: un albergue (Vía de La Plata, en Hervás) y dos de actividades (e-bikes Hervás, de alquiler de bicicletas y rutas; y AdAstra Hervás de observación de estrellas).

Este otoño está siendo «mucho mejor a nivel de facturación y de movimiento de gente, pero no de rendimiento, por el tema de la subida de las materias primas, de la luz... En las mismas condiciones que el año pasado, hubiese sido maravilloso», apostilla. Desde que irrumpió el covid, aclara, «las reservas de alojamiento se están haciendo casi que a última hora», y ahí contar con unas buenas previsiones de buen tiempo «se nota rápido».

Frenazo a la venta de ropa

El inusual calor con el que han transcurrido los primeros dos meses del otoño meteorológico ha frenado la venta de la ropa de abrigo. A las tiendas de textil se les han acumulado chaquetas o jerséis debido al retraso con el que este año está llegando el frío. «Si las temperaturas no nos acompañan este mes, nos va a destrozar completamente la temporada. Va a ser muy complicada para nosotros», esgrime Félix Retamar, presidente del Centro Comercial Abierto Menacho de Badajoz. En casi todos los escaparates hace ya tiempo que están expuestos los artículos propios del periodo final del año. Aunque con la gente en manga corta por la calle durante todo el mes de octubre no fuese lo más «atractivo», esa es «la imagen que tienes que dar para cuando se presente el frío, para que el cliente vea cuáles son las tendencias», sostiene.

Algo que contrasta con la falta de ventas que ha habido de este tipo de prendas. Si el termómetro tarda aún en bajar, eso acortará «muchísimo» la campaña y luego, una vez pasada la festividad de Reyes, «todo lo que tengamos comprado tiene que ir a rebajas», y los «márgenes comerciales se vendrán abajo y perderemos prácticamente la temporada», vaticina.

En los últimos años este retardo con el que llega el frío se ha convertido en algo «habitual», si bien esta vez esta demora está siendo «un poco más acentuada todavía», señala Jesús Redondo, dueño de Urban Tailor, una de las tiendas de este centro comercial abierto pacense. «Nosotros a la hora de hacer las previsiones de compra lo tenemos en cuenta, porque sí que es cierto que el periodo de venta del artículo de frío ‘de verdad’ tarda más en entrar y es una venta muy comprimida en muy poco tiempo», agrega este empresario.

«Tanto en textil como en calzado esto está suponiendo un parón severo», indica Fernando Santiago, presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Plasencia (Fescop). «Normalmente, para el comercio hay dos meses que son soberanamente malos. Uno es febrero y el otro septiembre, pero octubre, si viene el clima acorde con la época del año, suele ser un mes de inicio de ventas», aclara. No obstante, este 2022 una climatología extemporánea ha llevado a los comercios a vivir un «momento de vacío» que no ha sido «ni de primavera-verano ni de invierno», en el que «los pocos artículos» a los que se ha estado dando salida han sido los de «los de entretiempo». El problema es que, aunque no haya ventas, «nosotros tenemos que seguir con los plazos marcados por nuestros proveedores», aduce. «Si noviembre viene mal, se nos meterá el frío en época de rebajas, y no es ya que perdamos margen, es que perderemos el doble», avanza Santiago, ya que, arguye, «la mayoría intentamos mantener los precios» a pesar del «encarecimiento de costes de producción de textil y calzado».