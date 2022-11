Solo un 5% de accidentes con animales en Extremadura son indemnizados por sus dueños

El progresivo abandono del medio rural, la falta de control poblacional de algunas especies cinegéticas y el efecto de la pandemia, que ha provocado que los animales pierdan el miedo y se adentren en zonas urbanas. Estos son los principales factores que están detrás del importante incremento que han registrado los accidentes de tráfico causados por animales en España. En los últimos cinco años su número se ha duplicado y la proporción que suponen respecto al total de percances de tráfico ha crecido un 71%, conforme al estudio ‘Animales en la carretera: Un peligro mortal. Accidentes contra animales en las carreteras españolas (2017-2021)’, que ha elaborado Línea Directa Aseguradora a partir de los datos de su cartera de pólizas.

En la comunidad la media de accidentes de este tipo es del 1% sobre el total de siniestros, el doble que la media nacional (0,4%). Es considerablemente superior en la provincia de Cáceres, que con un 1,4% ocupa el puesto 13 en el ranking provincial, que encabeza Soria, con un 9%, mientras que en la de Badajoz se sitúa en el 0,8%. «Extremadura, por su carácter rural, su riqueza natural y la falta de grandes núcleos urbanos, presenta un riesgo mayor que otras comunidades», apunta Santiago Velázquez, director de Comunicación de Línea Directa.

Hasta el año 2014 eran los propietarios de los terrenos cinegéticos o de los cotos quienes debían responder por los daños de estos accidentes. Desde entonces, la normativa desplazó la responsabilidad hacia el conductor, a menos que el percance sea consecuencia directa de una acción de caza mayor colectiva en el mismo día o doce horas antes del golpe o que sean a causa de que la carretera no esté debidamente vallada o señalizada. Desde esta modificación legislativa, apenas el 6% de los daños causados por animales son indemnizados por sus dueños, frente al 43% que se registraba anteriormente, siete veces menos. En Extremadura la media está todavía por debajo según este estudio: en apenas un 5,1%.

Se trata de siniestros que, además, son cada vez más graves y complejos, ya que el coste medio de las indemnizaciones por daños corporales se ha duplicado entre 2017 y 2021, frente al 13,6% de alza experimentada por los accidentes comunes. Esta complejidad también alcanza a las reparaciones de los vehículos, que son 2,4 veces más caras que las de un golpe normal, y a las gestiones, que son un 38% más lentas.

Coberturas

La inclusión de coberturas en las pólizas de seguros del automóvil que protejan frente a estos sucesos depende del producto contratado. «Un todo riesgo siempre incluye cobertura para estos accidentes sin coste alguno, pero si tiene contratada una franquicia, muy probablemente tendrá que ser abonada por el conductor, ya que las posibilidades de reclamar se limitan a los supuestos contenidos en la ley, que son muy restrictivos», incide Velázquez.

No obstante, es el seguro a terceros «el más desprotegido, ya que el conductor tendrá que abonar la totalidad de la reparación de su coche, a no ser que tenga contratada una cobertura específica» que se añade aparte. «No es una de las más extendidas» pese a que «evita muchos problemas, sobre todo en determinadas zonas del interior» y a su «precio asequible», añade el director de Comunicación de Línea Directa.

La velocidad a la que se circula por carreteras interurbanas y el peso y envergadura de los animales atropellados provoca que estos golpes sean violentos y peligrosos. Suelen suceder en entornos rurales, de noche (61%), en fin de semana, en otoño (34%) y con jabalíes o perros como protagonistas. En cuanto al tipo de vía, dos de cada tres siniestros de esta clase ocurren en carreteras convencionales (64%), aunque en los últimos cinco años se han multiplicado por tres en las zonas urbanas y ya suponen el 22% del total.

Las partes del coche más afectadas son el parachoques delantero, la rejilla y el capó (39%), seguidos de los faros e intermitentes delanteros (22%), las aletas delanteras (14%), los bajos y el faldón delantero (10%), el radiador (4%) y la matrícula (3%).

La presencia de jabalíes, corzos, ciervos o zorros en las inmediaciones de las carreteras, que hasta hace unos años solo ocurría en zonas muy agrestes y rurales, se ha convertido en algo cada vez más habitual. Pero no solo los animales silvestres causan este tipo de incidentes. En el caso de los accidentes contra animales domésticos, se aplica el artículo 1.905 del Código Civil, que hace responsables a sus dueños de cualquier daño que pudieran causar, incluyendo las lesiones. «Si el animal que ha causado el accidente tiene chip o crotal, la compañía entablará una reclamación contra sus dueños, pero si no lo tiene, no habrá manera de identificar a la otra parte, por lo que no se podrá pedir responsabilidades», aclara Velázquez.