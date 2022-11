Paliativos: guardianes del último hilo de la vida

«Gracias, gracias y gracias. Ha sido muy poquito tiempo, pero ha sido tan bueno todo que solo os puedo dar las gracias, de verdad; a todas y por todo». En el pasillo de la unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario de Cáceres (en el Hospital San Pedro de Alcántara) esas palabras llegan tras la muerte de un ser querido y preceden a un abrazo que encierra gratitud, alivio y emoción. Van en quien lanza los brazos y también, a pesar de la experiencia, en la que los recibe con la mochila al hombro lista para iniciar otra jornada cuidando del último hilo de otras vidas. Es la mañana del 3 de noviembre, aunque podría ser una mañana cualquiera. La escena no es extraordinaria en este pasillo de colores cálidos y luz; mucha luz, más que la que asoma en cualquier otro corredor del hospital. No es casualidad, la unidad a la que llegan muchos enfermos graves pensando que van a gestionar su muerte, se reivindica como un servicio que cuida de la de la vida en su última etapa; en lo físico, en lo emocional y a veces más allá.

«A los médicos nos preparan en las facultades para curar y por eso hasta hace unos años los cuidados paliativos se consideraban un fracaso de la medicina, porque aquí no va a haber cura. Pero yo creo que la medicina es curar a los pacientes y también acompañarles hasta el final de su vida evitando el sufrimiento. Esa última etapa es la que atendemos nosotros», proclama Fabiola Saiz, geriatra de paliativos y fundadora del equipo de Cáceres hace 20 años.

«Solo pedimos que mi padre no sufriera. Y se fue tranquilo, rodeado de los suyos y sin un signo de dolor» Isabel Ferrera - FAMILIAR DE UN PACIENTE DE PALIATIVOS

«Hay un antes y un después desde que los enfermos pasan esta puerta. Llegan disgustados con un diagnóstico que les ha traído aquí, pero salen con un arsenal de opciones en el control de sus síntomas; y las familias sienten un soporte emocional y físico», dice Alicia Terrón la psicóloga del equipo.

Isabel Ferrera ha cruzado esa mañana por cuarta vez la puerta que lleva a la unidad de paliativos. Las tres primeras lo hizo acompañando a su padre Domingo, con 87 años y un cáncer avanzado que dio la cara el pasado mes de agosto, «un mazazo». Ahora va sola y lleva en la mano una bolsa con una caja de bombones («es solo un pequeño detalle», se excusa); aunque el verdadero presente y el motivo real de la visita es ese largo abrazo de agradecimiento que lanza al ver enfilar el pasillo a Teresa Galea, la enfermera del equipo que veló durante dos meses por resolver dudas, aliviar dolores y disipar el mayor de los miedos de la familia ante los últimos instantes de la enfermedad del patriarca: una agonía dolorosa. Cuesta abstraerse de todo lo que encierra ese momento en medio del corredor.

«Vida plena hasta el final»

«Les dijimos en todo momento que lo único que queríamos es que mi padre no sufriera. Y no ha sufrido. Tuvo una vida plena hasta le final, también con la enfermedad y a pesar de la enfermedad. Y en sus últimas horas se fue yendo en calma, rodeado de los suyos, relajado y sin un gesto dolor. Nos da tranquilidad y quería que lo supieran», relata la hija días después sobre esa visita de agradecimiento.

La primera cita de Isabel Ferrera con este diario era para que contara la experiencia al otro lado de los cuidados paliativos, mientras su padre estaba aún recibiendo la atención del equipo de Cáceres, uno de los ocho para adultos en Extremadura. Pero el día concertado para la cita, el 27 de octubre, el último hilo de Domingo Ferrera se había ido deshilachando en cuestión de horas; y acababa de romperse. En medio de la angustia, la hija se excusaba al teléfono:

--«Lo siento, ahora no puedo atender al teléfono, mi padre acaba de fallecer. Dame unos días, porque sí quiero contaros...»

Dos semanas después de esa llamada se produce el encuentro en el que Isabel Ferrera se explica: «Al principio llegas a los paliativos perdido tras el mazazo de que la enfermedad está muy avanzada. A mi padre le venían recuerdos de su padre, que murió con la misma enfermedad en los años 70 y su miedo era terminar igual: mal, con dolor. Pero no, no ha tenido nada que ver. Nos hemos sentido acompañados y guiados en el proceso, con pautas para llevar el día a día, para ayudarle más allá de la medicación. Ha sido un alivio para él y también para nosotros», insiste en esa cita. La frase va seguida de un hondo suspiro. El brillo en los ojos condensa la pérdida que aún trata de digerir; pero hay al final también una leve sonrisa, y en ella, ese consuelo y gratitud que llevó al abrazo.

«Si únicamente me dedicara a sedar a los enfermos, ya lo habría dejado. Los cuidados paliativos son mucho más que eso. Es mucho más que dar la mano, mucho más que morfina o sedación... llegamos mucho antes y los que estamos en estos equipos somos unos enamorados de lo que hacemos», sostiene Patricia Hernández, coordinadora regional de Cuidados Paliativos y una de las cuatro médicas del equipo de Cáceres.

En marcha desde 2002

El programa marco para crear en Extremadura los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos acaba de cumplir 20 años. «Son equipos multidisciplinares y aseguran un abordaje multidimensional, y por tanto físico, emocional, psicológico y social, de los pacientes con enfermedad avanzada y de sus familias», recuerda la coordinadora regional. Atienden síntomas, pero también si el paciente requiere ayuda a domicilio o atención psicológica.

Hay equipos de adultos en todas las áreas de salud (Badajoz, Cáceres, Zafra-LLerena, Don Benito-Villanueva, Mérida, Coria, Navalmoral y Plasencia) y desde 2019 también los hay especializados en cuidados paliativos pediátricos: primero se creó en Badajoz con ámbito regional y el pasado mes de febrero se puso en marcha otro en Cáceres y han pasado a ser de ámbito provincial; con una pediatra, una enfermera y una psicóloga en cada caso. En total son ahora 20 médicos, 18 enfermeras, siete psicólogos (a través de las asociaciones AECC y AOEX de lucha contra el cáncer) y cuatro trabajadores sociales (mediante un convenio de Fundesalud con La Caixa) «con formación especializada» para atender una etapa de la vida muy vulnerable. Los de Extremadura son además de los pocos equipos mixtos que hay en España, lo que supone que los mismos profesionales atienden a los enfermos tanto en el hospital como en sus domicilios. «Eso da una gran seguridad al paciente en un momento en el que lo que necesita es ver una cara conocida, en su casa o en el hospital», dice la doctora Fabiola Saiz.

«Somos profesionales, pero también humanos, y lloramos. Y si un día pierdo esa sensibilidad, me voy» Patricia Hernández - Coordinadora regional de paliativos

La atención se presta de forma presencial, pero también por teléfono, con un profesional de guardia las 24 horas para poder resolver cualquier duda de las familias, reevaluar nuevos síntomas y coordinarse con los profesionales de Atención Primaria. Son los que llevan inicialmente el peso de los cuidados que pautan y supervisan desde el área de paliativos como especialistas. «Los médicos y enfermeras de Atención Primaria son esenciales para nosotros, porque son el primer eslabón de la cadena ante los primeros síntomas», puntualiza la doctora Saiz, una de las veteranas de la especialidad en la región.

Otra es la enfermera Victoria Romero; ambas iniciaron la andadura en paliativos en la primera convocatoria del SES para crear estos equipos, en el año 2002. Romero estaba entonces en el centro de salud de Salorino y su experiencia como enfermera rural le llevó a dar el paso. «En el pueblo veías cómo la gente llegaba del hospital, con enfermedades graves, y te decían que les habían mandado a casa a morir porque ya no había nada que hacer. Realmente era así y morían mal, con dolor», cuenta. Para revertir esa situación se formó y participó en la puesta en pie del equipo de Cáceres, que tiene ahora mismo a 12 profesionales, todas mujeres.

Casi 3.000 pacientes

Las cifras evidencian el volumen asistencial de los paliativos en Extremadura tras dos décadas. En el 2021 atendieron en conjunto a cerca de 3.000 personas. Solo los ocho equipos para adultos de la región dieron soporte a 2.853 enfermos, el 85% de ellos oncológicos; y en estos momentos tienen a 767 pacientes bajo supervisión. A ellos se unen el centenar de pacientes pediátricos que monitorizan desde las dos unidades especializadas de Badajoz (con 69 pacientes) y Cáceres (38).

«La línea del umbral de los cuidados paliativos pediátricos es difusa», explica Marta Cervantes, pediatra del equipo cacereño. De hecho, uno de los pacientes que atiende en estos momentos tiene 19 años. Hay varias razones que llevan a ello, pero la principal es «el vínculo» que se traba entre el enfermo y el equipo.

En los niños, la mayoría de los casos que llegan a paliativos son por enfermedades neurológicas degenerativas que tienen una evolución más prolongada desde las primeras etapas de la vida. Al rebasar los 14 años deberían transitar a los equipos de adultos como se hace en los demás servicios, pero la realidad es que «por el peso que tienen, las patologías y la adherencia al equipo que le ha ido tratando, lo aconsejable es que no se muevan», insiste la doctora.

«Los niños son conocedores de su estado. Si preguntan les daremos respuestas acordes a su edad», dice la psicóloga Laura Torres

No es igual con los adultos, en los que la mediana de supervivencia (mide el tiempo que les tratan) está ahora mismo entre 35 y 40 días, porque son enfermedades de progresión más rápida (principalmente los casos de cáncer) y la derivación sigue sin ser temprana como sería deseable. La realidad, según confiesan también los profesionales de paliativos, es que tampoco podrían hacer frente ahora a una derivación temprana. «Para poder atender con más calidad a los pacientes que tenemos ya, necesitaríamos al menos otro equipo más con un médico y una enfermera. No nos podemos plantear ir más allá», reconoce Teresa Galea, otra de las enfermeras veteranas, que llegó al equipo de Cáceres tras trabajar en paliativos con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC),

«Hemos avanzado mucho, pero sigue habiendo un cierto desconocimiento y mucho estereotipo sobre el trabajo que realizamos. Nos toca muchas veces explicar a los enfermos y sus familias por qué estamos, que no venimos con la guadaña y tampoco a poner morfina; que venimos a atender la parte física y también la emocional», dice Patricia Hernández. Ya pasa menos, pero han tenido casos y momentos en los que los que los enfermos se negaban a que acudieran a su domicilio a tratarles «y luego venían en una situación pésima», recuerda Galea.

Relación de confianza

Una vez rota la barrera inicial, va surgiendo una relación de confianza con el enfermo y también con sus familias, que para el personal de paliativos es «esencial» para acompañarles en el proceso hasta el momento de la muerte. «Nos sentamos con ellos en su mesa camilla y hablamos con el paciente. Cuando les dejas la puerta abierta, en ocasiones te sorprende lo que te pueden llegar a decir. Algunos te cuentan sus miedos, y otros te dicen abiertamente no temen a la muerte sino al sufrimiento. Y ahí es donde les podemos garantizar al 100% que eso no va a pasar», dice Victoria Romero.

¿Y en el caso de los niños?. «Los niños son conocedores de su estado, otra cosa es que te lo manifiesten. Y ahí es donde entramos nosotras, para que le pongan nombre a lo que les pasa y se le pueda tratar». Sobre el horizonte de la muerte en la infancia «vamos a trabajar hasta donde el niño quiere conocer». «Si hace preguntas más allá, siempre vamos a darle la información que está pidiendo, adaptando la respuesta a su edad, porque no es lo mismo que el niño tenga 13 años a que tenga 5 años. Nunca le vamos a dar una información que vemos evita o no quiere en ese momento», dice Laura Torres, psicóloga del equipo de paliativos pediátricos.

«Somos humanos»

La implicación entre profesionales, pacientes y familia se hace en ocasiones profunda y con eso, la mochila emocional de los sanitarios llega a casa cargada. «Es normal. Hacemos terapia entre nosotras, nos apoyamos en la psicóloga de equipo y también lloramos mucho», cuenta María Sánchez, la enfermera de paliativos pediátricos.

«Es que hay pacientes que te llegan mucho. Y cuando mueren, yo pienso en cómo habría sido esa muerte si yo no hubiera trabajado. Me reconforta saber que he conseguido que sea de la mejor forma posible, para ellos y para su entorno. Pero me costó mucho tiempo entender que nos dieran las gracias o vinieran a abrazarnos tras morir su familiar, explica también Victoria Romero. Su vía de escape después de un día duro es llamar a amigos. «Lo hago muchas veces. Esto te conecta más con la vida y con las cosas que son realmente importantes», asume la enfermera.

La coordinadora de Paliativos, Patricia Hernández, da un papel crucial a esa sensibilidad y empatía del grupo en la atención que van a prestar: «Somos profesionales. Tenemos más herramientas que otros para protegernos y gestionar esos momentos duros. Pero también somos humanos y aquí lloramos mucho porque nunca llegas a acostumbrarte del todo. Y si un día pierdo esa sensibilidad, lo dejo» .